Ankündigung: Rupture – Mehrsprachiges Anarchistisches Bücher-Distro

Unser Projekt wird nicht allumfassend sein, man wird nicht jeden Titel des anarchistischen Erbes finden – es ist jedoch nicht unsere Absicht einen Supermarkt anarchistischer Ideen, Theorien und Praktiken anzubieten. Nicht weil wir grundsätzlich nicht an den Formen interessiert sind, welche diese Ideen annehmen können, sondern weil wir in die Idee, den Vorschlag und die Praxis verliebt sind, zu versuchen die Welt der Autorität unverzüglich anzugreifen – um die soziale Subversion und Revolte voranzubringen und genau diese Welt der Autorität zu sabotieren und zu zerstören. Also hat diese Auswahl von Büchern (welche schrittweise größer werden wird) das ausdrückliche Ziel die anarchistische Praxis vorzuschlagen, zu vertiefen und zu verfeinern – eine anarchistische Praxis, die keinen Grund kennt abzuwarten und sich

nichts von der Autorität und ihren Repräsentantinnen erwartet, noch irgendetwas anbietet um diese Welt zu reformieren. In einer Zeit in welcher Perspektiven der sozialen Revolution in einem Meer aus gestreuter Verwirrung, resignierender Angst, vorkalkulierten Katastrophen, technologischer Kolonisierung und autoritärer Hysterie erfroren zu sein scheinen, bewerben wir erneut, umso hartnäckiger, die Seiten dieser Bücher, die über und für Kämpfe sprechen, um ihre LeserInnen einzuladen gen neuer und unbekannter Horizonte der Freiheit, der Solidarität, des Konflikts und der Freude zu tanzen.

Dieser Bücherdistro bietet Publikationen in Deutsch, Englisch und Niederländisch an, welche sowohl für Einzelbestellungen als auch für Sammelbestellungen anderer VerteilerInnen verfügbar sind. Bücher für Gefangene sind gratis.

Für die Anarchie!

rupture.noblogs.org

rupture_distro [aaaat] riseup.net