(A-Radio) Anarchist*innen in der Ukraine gegen den Krieg

Wir präsentieren die deutsche Übersetzung eines Interviews unserer Freund*innen von The Final Straw Radio, aus dem Channel Zero Network, mit einem Anarchisten in Kiew. Das Interview wurde am 24.02.2022 geführt.

Länge: 45:20 min

* Ein Interview mit Exit Deutschland über deren Arbeit mit Neonazi-Aussteiger*innen

* Ein Interview mit ABC Belarus zum Aufstand in Belarus 2020 und zur Situation heute

* Ein Interview mit der anarchistischen Föderation Anarchism Era zur Situation in Iran und Afghanistan

* Ein Interview zum Hintergrund und den Entwicklungen des sozialen Aufstands in Burma/Myanmar

* Ein Interview mit Horn Anarchists zum Genozid in Tigray (Äthiopien)

