Aufruf an alle Hausprojekte ihre Infrastruktur wieder der Bewegung zu übergeben!

Wir die Verfasser*innen kennen diese Zustände mehr als genug. Unsere Veranstaltungen in den Gewerbeflächen der Projekte wurden abgelehnt, weil die Bewohner*innen in spießbürgerlicher Manier nicht in Ihrer Ruhe gestört werden wollten. Um bessere Schallabschirmung einzubauen fehlte dann immer das Geld, die Zeit oder schlicht das Interesse. Linke Menschen sind halt nicht befreit davon in die Besitzer*innenrolle zu schlüpfen, wenn mensch dann doch mal über Eigentum verfügt. Die Ladenflächen stehen dann tage- und wochenlang leer, obwohl es durchaus Interesse an deren Bespielung gibt. Spontan darf mensch solche Räume eh nie nutzen, weil jede Veranstaltungsanfrage erst durch wöchentliche oder sogar monatliche Haus- und AG-Plenum genehmigt werden muss.

Die Krönung ist, wenn Projekte nicht bereit sind ihre billige Miete um 10€ im Monat zu erhöhen um Gruppen die Möglichkeit zu geben kostenlos plenieren zu können. Wir kennen Beispiele von Gruppen, die vor die Wahl gestellt wurden entweder jeden Monat mehrere hunderte Euros für einen Plenumsraum aufzubringen oder zum Jahresende gekündigt zu werden. Als die Gruppen sich dies nicht leisten konnten (die Barfläche im Raum neben an durfte natürlich nicht genutzt werden), mussten die Gruppen raus. Jetzt sind dort Schreibtische die mensch mieten kann. Klasse, Coworking Space von links.

Viele von Uns konnten nicht in Hausprojekte einziehe, da die dort lebenden über 35-Jährigen, die freien Plätze für ihre Hedo-Freund*innen reservieren. Wenige Leute ziehen aus Hausprojekten aus wenn sie sich eine normale Mietwohnung leisten können, dabei wird ihr Gehalt teilweise von der Bewegung gezahlt (Festanstellungen in linken Veranstaltungsorten, Vereinen, Stiftungen, Zeitungen). Dies ist ungerecht! Viele von Uns haben Probleme unsere Miete zu zahlen, sind gezwungen beschissener Lohnarbeit nachzugehen und kommen daher kaum dazu Politik machen. Den Luxus von billigem Wohnraum und dadurch weniger Arbeitszeit, in (angeblich) politischen Hausprojekten, genießen aber verdrogte Kunststudent*innen.

Das Mietshäusersyndikat ist leider keine große Hilfe im Kampf gegen die Entpolitisierung der Hausprojekte. Das Mietshäusersyndikat ist sich zwar der oftmaligen Entwicklung der Entpolitisierung bewusst, hat aber keinerlei Mechanismen dagegen entwickelt. Das Mindeste was wir deshalb fordern ist, dass politische Hausprojekte als politische Hausprojekte bestehen bleiben. Genauso wie eine Klausel gegen die Rückführung der Hausprojekte an den Markt existiert, sollte auch eine Klausel gegen die Entpolitisierung aufgenommen werden. Hausprojekte sind keine bürgerlichen Rückzugsorte, sondern es wurde viel Zeit, Geld und Schweiß von Menschen investiert um solche solidarischen Orte zu schaffen. Das Mietshaussyndikat soll festschreiben, dass kostenlose Plenumsorte und Veranstaltungsräume für externe politische Gruppen in jedem Hausprojekt existieren müssen.

Und ja auch die Barräume sollen sich nicht selbst finanzieren müssen. Das Gruppen welche mühsam darin Veranstaltungen organisieren, alle Schichten stemmen und den Raum sauber halten noch nicht einmal die Einnahmen der Theke bekommen, ist eine Schweinerei. Solidarische Veranstaltungsräume müssen wirklich solidarische Räume sein. Getränkeeinnahmen sind nicht dafür da, dass eure Hippiefreunde ihre DJ-Karriere ausleben können. Das Geld fehlt uns an vielen Stellen für Repression, Aktionen und Organisierung.

Um es nochmal mit aller Schärfe zu sagen: Es gibt im Kapitalismus aktuell wenige linke und anarchistische Räume, welche kollektiv genutzt werden können. Es sollte daher nicht als Spaß, sondern als Aufgabe und Bürde gelten in einem Hausprojekt zu wohnen. Anstatt sich über den sicheren Nestplatz und die billige Miete zu freuen, sollten die Bewohner*innen mehr Geld ausgeben um Veranstaltungsorte, Plenumsräume, Ladenprojekte usw. zu ermöglichen. Hausprojekte sollten Orte sein, welche unsere Ideologie propagieren, gegenseitige Hilfe ausleben und neue Strukturen schaffen. Inaktive Projekte ohne politischen Output und in denen neue Lebensmodelle nicht mal ausprobiert werden, sind nichts als Verschwendung. Hausprojekte sollten Unterschlüpfe, antagonistische Unruheherde, Krankenhäuser, Waffenlager, Schulen, Schießplätze, und Obdachlosenunterkünfte sein, anstatt nur ein billiger Wohnraum für Ex-Aktive Linke. Und natürlich sollten in allen Häusern auch Räume auch für Menschen in prekären Situationen existieren.

Jeder Mensch der in solchen Häusern lebt, sollte sich also fragen ob er*sie das Haus als ihr Eigentum ansieht und ob er*sie in den letzten Jahr mal wieder keine Aktion gemacht hat. Wenn dies so ist sollte der Mensch ausziehen. Der Wohnraum sollte für 19-Jährige Zecken da sein, die gerade jede Woche eine Aktion machen und deren Traum es ist in einem Hausprojekt zu wohnen anstatt für „chillige“ Kommiliton*innen die überhaupt keinen Sinn in autonomer Politik sehen.

Wir, die nicht in solchen Projekten leben, sollten versuchen eingeschlafene Häuser wiederzubeleben oder zu übernehmen. Vielleicht braucht es keine weiteren besetzten Häuser um die vielen in den letzten 2 Jahren verlorenen Freiräume zu ersetzen, sondern nur neuen Wind in den alten.

Die wenigen Hausprojekte die ihre Aufgabe als Freiraum ernsthaft erfüllen brauchen sich nicht angegriffen fühlen und die Beispielaltersangaben sind polemisch gewählt und sollen nicht verschleiern wie viele coole, aktive, sympathisierende ü-30er es gibt :)