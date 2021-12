Wuppertal: Wenige Tage vor dem Tag X

Das Osterholz, auf der Stadtgrenze von Wuppertal und Haan gelegen, ist ab dem 1. Januar 2022 akut rodungs- und räumungsbedroht. Das Bündnis „Osterholz Bleibt“ ruft für den darauffolgenden Tag in Wuppertal Vohwinkel zur Demonstration auf.

Verschiedene Gruppen des örtlichen Protestes haben die Hoffnung, dass bereits jetzt möglichst viele Leute in den Wald kommen, um sich auf die Räumung der Waldbesetzung und die befürchteten Rodungen vorzubereiten zu können. Seit dem 24. Dezember findet im Wald ein Skillshare statt, das noch bis Neujahr gehen soll.

Ob die Verantwortlichen für die geplante Abholzung von ca. tausendfünfhundert Bäumen mit dieser Resonanz gerechnet hätten? Wobei sich derzeit das meiste erste einmal noch virtuell, in den einschlägigen „Sozialen“ Netzwerken abspielt. Die Frage ist, was sich real in den nächsten Tagen im schönen Wald und seiner Umgebung ereignet. Zumindest interessieren sich ganz unterschiedliche Gruppen für den Protest, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie über großes Mobilisierungspotential verfügen. Texte über die aktuellen Entwicklungen im Osterholz tauchen inzwischen nicht nur auf deutschsprachigen Seiten auf. Dazu passt dann auch die Hoffnung der Waldbesetzter*innen, dass sich überall Möglichkeiten ergeben dürften, sich passend zum Thema solidarisch zu zeigen. Denn im Grunde genommen ist es so, dass jeder Baum zählt (es ist sicherlich kein Zufall, dass dies der Name der Waldbesetzung ist). Das gilt in diesen Tagen dann für ein kleines Waldstück, wie das Osterholz und morgen vielleicht für ein sehr alten Baum, der besetzt wird und der gemeinsam vor der Kreissäge gerettet werden kann.

Die nächsten Tage sind (und dieses Mal macht diese oft inflationär gebrauchte Zuschreibung Sinn) wirklich „spannend“, weil es möglich ist, dass der Protest viel größer wird, als sich alle erträumt haben. Selbst wenn er dann doch nicht die Tragweite haben sollte, die dieser Wald verdient, ist es doch gut, wenigstens wieder einmal über den Umgang des Menschen mit der Natur gesprochen zu haben. Es hängt trotzdem sehr vieles davon, wie viele Menschen sich aufgerufen fühlen, sich am Protest zu beteiligen und zivilen Ungehorsam leisten.

Zum Schluss noch ein, einige Monate alter musikalischer Beitrag von zwei Mitgliedern der Gruppe „Fortschrott“ aus dem Osterholz, die den Kampf umd den Erhalt des Waldes in der letzten Zeit immer begleitet haben.

https://www.youtube.com/watch?v=gpgRaCEASaQ

Termine (aus https://plotter.infoladen.de)

Mahnwache: Mo-Fr. und an den Feiertagen von 6-12 Uhr am Waldweg im Osterholzer Wald (in direkter Nähe zur Besetzung)

Ab Freitag, 24. Dezember:

Das Barrio "Freihafen Osterholz" lädt ab dem 24. Dezember zum Skillshare in den besetzten Wald. Es wird die Anreise mit dem "Quer-durchs-Land-Ticket" empfohlen und dazu aufgerufen, gemeinsam ein intaktes Ökosystem und anarchistischen Freiraum zu schützen.

Karte, wo sich die Besetzung befindet:

https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.2342&mlon=7.0420#map=16/51.2342/7.0420

1. Januar: Tag X

2. Januar 2022 * 14:00 Uhr / Bahnhofsvorplatz, Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel

Am 02. Januar startet der Osterholz Bleibt! - Waldspaziergang als Demonstration durch Teile von Wuppertal-Vohwinkel. Die Demonstration beginnt um 14:00 Uhr am Bahnhofsvorplatz vom Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel und führt zum Osterholz Wald, wo wir noch einen Waldspaziergang machen werden.

Ab den 3. Januar:

Rodung möglich, die Baumhäuser sind evtl. bereits einige Tage vorher von Räumung betroffen.