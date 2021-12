Update für Evict prisons, not houses! Together against repression! - Solidarische Prozessbegleitung am 17.12.

Update:

Die Gerichtsverhandlung morgen, dem 17.12 um 09:30 fällt aus, da sich die angeklagte Person im #Knast mit #Corona infiziert hat! Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung.

The court hearing tomorrow, the 17.12 at 09:30 is cancelled because accused Person has been infected with Corona in jail!

Ursprünglicher Aufruf:

http://gsxbcjvcrdl66ycimkwra2nxzwvy2idef4twi7elojuzm5ztt5abqyid.onion/no...

de,indymedia.org/node/163720