Geiseln in Absurdistan, oder besser: der Pass und wir

Dies ist eine kleine Abhandlung, die langsam gelesen werden sollte. „Chi è veloce si fa male“, sang Enzo Del Re. „Wenn es sich nicht lohnt, sich die Zeit zu nehmen, etwas zu sagen und zuzuhören, werden wir es nicht sagen“, sagt Treebeard.

In den letzten Wochen haben wir kritische Beiträge zum so genannten „Green Pass“, Positionen und Analysen anderer, die sich nicht ganz mit unseren eigenen decken, vorgestellt oder darüber berichtet.

Wir haben unseren Standpunkt nur in den Kommentaren geäußert, ihn explizit gemacht und nach und nach verfeinert, was gut ist, aber auch streuend, was schlecht ist. Was fehlte, war ein Text, in dem wir zum „grünen Pass“ und zu dieser Phase des Pandemie-Notfalls ausführlich und von Anfang bis Ende unsere Meinung sagten.

Die bevorstehende Rückkehr zu den Aktivitäten auf der Straße hat uns die Gelegenheit gegeben, diesen zu aufzuschreiben. Open-Air-Präsentationen, Indoor-Präsentationen, Lesungen, Shows… Ob es uns gefällt oder nicht, wir werden uns mit dem „Green Pass“ beschäftigen müssen. Aber was ist zu tun?

In dieser ersten Folge erklären wir, warum wir den „Green Pass“, wie er genannt werden soll, für ein Stück Scheiße halten.

Angefangen bei dem Namen, den sie ihm gegeben haben, der zwar nicht offiziell ist, aber in den Medien und von den Machthabern und Behörden selbst allgegenwärtig verwendet wird. Es ist derselbe Anglizismus wie „Jobs Act“, „spending review“ und andere schändliche Dinge. Es ist jenes Englisch, das als künstlicher Süßstoff verwendet wird, um Maßnahmen neu und „intelligent“ erscheinen zu lassen, die eigentlich alt genug sind, um einen Namen in Dantes Sprache zu haben. Hätte die Regierung Renzi das Gesetz einfach „Arbeitsgesetz“ genannt, wäre es wohl weniger „innovativ“ gewesen. Die Freiheit der Chefs, Leute auf der Stelle zu entlassen, ist in der Tat keine so große Neuerung…

Im Falle des „grünen Passes“ gibt es bereits das Wort „Laissez-passer“. Ein Pass, der als „grün“ definiert ist, wie eine grüne Ampel, im Gegensatz zu einer roten Zone. Aber auch hier wird das englische Wort „green“ bevorzugt, weil es das Adjektiv der Stunde ist, das Adjektiv, das jeder Politik, die sich als umweltbewusst und damit zeitgemäß ausgeben will, ein sicheres Geleit gibt: es ist das so genannte Greenwashing. Um uns selbst zu zitieren: „In einer Welt, in der die Wahrheit der ökologischen und klimatischen Zerstörung zu einem Moment der falschen kapitalistischen Trance wird, soll jeder Mist als ‘grün’ definiert werden, selbst Maßnahmen wie der Gesundheitspass, der keinen direkten Bezug zur Ökologie hat.“

In der zweiten Folge, die in einigen Tagen erscheinen wird, werden wir als die Kultur- und Unterhaltungsschaffenden, die wir sind, unseren Lesern die Probleme erklären, mit denen wir konfrontiert sind, und Sie werden verstehen, warum wir den Titel gewählt haben.

In einem kürzlich veröffentlichten Kommuniqué der Bologna ‘Cobas Scuola’ (Basisgewerkschaft im Bildungsbereich, d.Ü.) wird der Pass als „ein Instrument, das in erster Linie ineffizient und unlogisch ist, wenn es um die Eindämmung der Pandemie und die Sicherheit in Schulen im Allgemeinen geht […]” geht. “Diese Richtlinie, die sowohl in ihrer Definition als auch im Entwurf einer Reihe schwerer, unverhältnismäßiger und ungerechtfertigter Strafen ein starkes Profil der Verfassungswidrigkeit aufweist, stellt sich in der Tat als eine Art implizite Impfpflicht dar, die von den Behörden, die eine solche Praxis auferlegen, heimlich und ohne jegliche Übernahme der gebührenden Verantwortung auferlegt wird.”

Diese Problemstellung lässt sich leicht von der Schule auf die Gesellschaft im Allgemeinen übertragen. Dies werden wir tun, indem wir die drei Hauptgründe für unsere Kritik an dem Pass herausarbeiten:

1. Er ist nicht angebracht und nutzlos für die Zwecke, die von denen, die ihn eingeführt haben, deklariert – oder begriffen – wurden.

2. Dies ist ein weiteres Ablenkungsmanöver, mit dem die Verantwortung für das schlechte Management der Pandemie nach unten verlagert werden soll.

3. Er wird als „befreiend“ dargestellt, aber in Wirklichkeit ist er restriktiv, diskriminierend und übergriffig.

1. Was der Pass verspricht, tut er nicht (und was er Ihnen antut, wird nicht gesagt)

Kurz gesagt, die von der Regierung erklärten – oder beabsichtigten – Ziele des Passes sind:

-Verringerung der Anzahl und Häufigkeit von Infektionen (der Pass als prophylaktisches Mittel);

-die Menschen zum Impfen zu bewegen (der Pass als Anstoß);

-Gewährleistung des Rechts möglichst vieler Menschen, in Sicherheit zu arbeiten und Kontakte zu knüpfen (der Pass als Garantie dafür, dass es „keine Schließungen mehr gibt“).

Lassen Sie uns der Reihe nach vorgehen.

Als prophylaktisches Instrument ist der Pass ein Witz.

Der Passierschein kann wegen der eklatanten Inkonsistenz und Inkohärenz der vorgeschriebenen Verwendungszwecke nicht zur Eindämmung der Ansteckung beitragen. Die unterschiedlichen Bestimmungen für unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Verhaltensweisen in unterschiedlichen Rechtsordnungen scheinen vom verrückten Hutmacher und dem Märzhasen während eines Rülps-Wettbewerbs auf Walter Ricciardis Nichtgeburtstagsfeier aufgestellt worden zu sein. Eines ist sicher: Das zugrunde liegende Kriterium ist nicht die Gesundheit, kann nicht die Gesundheit sein.

Seit heute ist der Pass für Fernverkehrszüge erforderlich – „Frecce, Intercity, Intercity notte, EC, EN, Freccialink“, wie es auf der Trenitalia-Website heißt – aber nicht für Nahverkehrszüge. Es ist eine Schande, dass erstere nur von einer kleinen Minderheit von Reisenden genutzt werden, während letztere von Menschen genutzt werden, die täglich zur Arbeit fahren. Laut Pendolaria-Report 2021 lag 2019 „die Zahl der Personen, die täglich mit dem Zug auf nationalen Verbindungen reisten, bei etwa 50.000 im Intercity und 170.000 im Hochgeschwindigkeitsverkehr, [während] in den Regional- und Nahverkehrszügen […] täglich mehr als 6 Millionen Personen unterwegs waren“.

Und wenn Sie dort angekommen sind, an Ihrem Arbeitsplatz? Wir entnehmen einem Telegram-Chat die nützliche Zusammenfassung eines Stipendiaten der Wu-Ming-Stiftung:

„Bei der Arbeit braucht man für den Zugang zur Kantine einen grünen Ausweis (aber nicht für die Toiletten und Duschen, und ich kann mir vorstellen, dass die Desinfektion dieser Räume in einem Unternehmen am Ende der Schicht erforderlich ist), während man im Hotel sowohl für den Aufenthalt als auch für das Essen, wenn man Gast ist, keinen Ausweis braucht. Wenn Sie auswärts arbeiten und Ihre Kantine daher das Hotelrestaurant ist, haben Sie keine Verpflichtung, aber wenn Sie am Hauptsitz bleiben, schon (und oft sind Sie mit den Mitarbeitern von Tausenden anderer Auftragnehmer oder Subunternehmer unterwegs, was jede Möglichkeit der Rückverfolgung zunichte macht). An der Bar konnte man früher nur sitzen, jetzt muss man drinnen sitzen und einen grünen Ausweis haben, an der Theke (dem am meisten gefährdeten Ort) gilt das nicht […]“.

Nochmals: Der Ausweis ist erforderlich für den Zutritt zu Museen, Kinos, Theatern, überdachten Restaurants, Betriebskantinen und Sportumkleideräumen. An anderen Orten, an denen der Andrang ebenso groß oder größer ist, wie z. B. in Einkaufszentren und Supermärkten, ist der Ausweis nicht erforderlich, da er den Waren- und Geldfluss in Bereichen behindern würde, die die Regierung schützen möchte. Auch für die Teilnahme an der Messe in den Kirchen ist er nicht erforderlich, denn nach der letztjährigen „Abriegelung“, die sogar die Feier des Osterfestes beeinträchtigte, muss die katholische Kirche den Verantwortlichen klar gemacht haben, dass sie weitere Eingriffe in den Gottesdienst nicht dulden wird.

Wir werden einen weiteren Sumpf von Absurditäten entdecken, wenn wir einen Blick auf die Funktionsweise von Kunst- und Kulturveranstaltungen werfen. Von Zeit zu Zeit.

Die Menschen ließen sich auch ohne Impfpass impfen

Da es sich um eine Pandemie handelt, ist es logisch, dass die Referenzbevölkerung die Weltbevölkerung ist, wenn wir über kollektive Immunität sprechen, die durch Impfung erreicht werden soll. Wenn wir über den nationalen Prozentsatz der Geimpften sprechen müssen, dann deshalb, weil ein mit der Impfkampagne verbundener Gesundheitspass nur in sehr wenigen anderen Ländern als dem unseren eingeführt worden ist, und mit diesen Merkmalen haben nur wir einen.

Trotz aller Probleme – das sicherlich nicht brillante Management des Blumenmannes und dann des Mannes in Camouflage, die Dosen, die je nach Zeit und Laune der multinationalen Pharmakonzerne ankommen… – besagen alle Daten, dass die Impfkampagne bereits vor dem 6. August, dem Datum der Einführung des Passes, in vollem Gange war. Wenn es nicht so aussieht, liegt das daran, dass terroristische Informationen „ALARM!!!“ schreien. “10 % sind NO VAX!!!“, wenn 90 % der Arbeitnehmer in einer Branche geimpft sind. Egal, was die Leute sagen, die Kampagne befindet sich praktisch im Endspurt.

Das Ziel ist nicht, 100 % der italienischen Bevölkerung zu impfen. In der Gesamtzahl sind die Italiener unter 12 Jahren nicht enthalten, d. h. etwa sechs Millionen Menschen, also etwa 10 % der Bevölkerung. Dann gibt es diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, es gibt geheilte Personen, die mit der Impfung lieber noch warten wollen, und es gibt einen Prozentsatz unbelehrbarer Verweigerer, den einige Quellen auf 3 bis 6 % schätzen. Da eine genauere Schätzung nicht möglich ist, wird in der Regel die gesamte Bevölkerung über 12 Jahren als impffähige Bevölkerung angesehen.

Als wir vor fünf Tagen begannen, diesen Beitrag zu schreiben, waren 61,6 % der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft – zwei Dosen + Einzeldosis (bei bestimmten Impfstoffen, d.Ü.) + Einzeldosis für geheilte Personen. Die Wartezeit auf die zweite Dosis – „teilweise geschützt“ – betrug 8,7 % der Gesamtbevölkerung, was 9,6 % der impffähigen Bevölkerung entspricht. Dies bedeutet, dass wir bereits von 70,3 % der Gesamtbevölkerung ausgehen können, was 78 % der impfbaren Bevölkerung entspricht. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Beitrags, am 1. September, sind 71,9 % der impffähigen Bevölkerung geimpft und 79,8 % sind „teilweise geschützt“. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns der impfpflichtigen Bevölkerung tatsächlich mit einem Überschuss annähern: Der tatsächliche Prozentsatz liegt sicherlich schon einige Punkte über 80 %. Kurz gesagt, die große Mehrheit der Geimpften ist bereits geimpft.

Es heißt: „Aber vielleicht hatte der Pass nach dem 6. August eine positive Wirkung.”

In Wirklichkeit ist der Umfang der Impfungen im August drastisch zurückgegangen. Von mehr als 500.000 pro Tag Ende Juli sank sie bis Mitte August auf 50.000. Dies geschah aus einer Reihe von Gründen, die hier rekonstruiert werden, vor allem aus folgenden Gründen

1) Die große Mehrheit der heute Geimpften war bereits vor der Einführung des Passes geimpft;

2) Diejenigen, die von einem „Grüner-Pass-Effekt“ sprechen, wissen entweder nicht, wovon sie sprechen, oder sie sind voreilig. Auch ohne den angeblichen „Anstoß“ hätte die Kampagne auf den Weg gebracht werden müssen.

Doch wie kam es zu dem fulminanten Start? Wurde er nicht von dem bösen “No Vax” sabotiert?

Die Erfindung von „No-Vax-Ärzten“ und „No-Vax-Lehrern“ als Notfälle

Der Sommer, der sich dem Ende zuneigt, hatte keinen musikalischen Hit, der diesen Namen verdient hätte. Andererseits wurde eine Panikkampagne über „No Vax Ärzte“ – und allgemeiner über „No Vax Gesundheitsarbeiter“ – und „No Vax Lehrer“ geführt: tagelanger Terrorismus, Horror-Schlagzeilen, auf Augenhöhe geschossene Zahlen, gewerkschaftsfeindliche Drohungen…

Beginnen wir mit dem Gesundheitssektor. Vor zwei Wochen hat einer von uns einen Kommentar abgegeben:

„Wie kommt es, dass unter den medizinisch/klinisch Ausgebildeten, die sich um die Menschen kümmern, nach dem, was man liest, so viel Unmut über die Maßnahmen der Regierung herrscht? […] Letztes Jahr war jeder, der im Gesundheitswesen arbeitete, ein ‘Held’, das sind – wenn auch nur nach dem Gesetz der großen Zahlen – 2020 die selben Leute, aber 2021 sind sie zum Staatsfeind auserkoren und niemand scheint daran interessiert, ihnen zuzuhören [… Wenn es so viele Angehörige der Gesundheitsberufe gibt, die von den Medien pauschal als „No Vax“ bezeichnet werden, wie in dieser Sensationskampagne behauptet wird, ist es dumm, wenn nicht gar kriminell, nicht zu fragen, warum dies im Gesundheitswesen geschieht; wenn es nur einige wenige sind, ist es dumm und kriminell, sie als Sündenböcke zu akzeptieren und ihnen die Schuld an der Situation zuzuschieben.”

Es stellte sich heraus, dass die Zahlen überhöht waren. Wie Isver St. George am 24. August in einem Kommentar auf Giap schrieb:

„Es gibt 35.691 ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheitswesen bei insgesamt 1.958.461 Personen, das sind 1,82 %. Jenseits von Grundsatzfragen […] ist es wirklich schwierig, sich eine unbeherrschbare Situation vorzustellen. Ich erinnere mich noch daran, dass es konkrete Überlegungen zur Sicherheit des Gesundheitssystems gab, lange bevor Impfstoffe am Horizont auftauchten, auch wenn diese Protokolle heute niemanden mehr zu interessieren scheinen.

Es sollte auch gesagt werden, dass es sich bei der oben genannten Zahl um die Zahl der Ungeimpften handelt, nicht um diejenigen, die nicht geimpft werden wollen. Denn es gibt auch Beschäftigte im Gesundheitswesen, die nicht geimpft werden können, weil sie gesundheitliche Probleme haben. Dies war einer der Gründe, warum die Berufsverbände das Phänomen herunterspielten, wenn auch nicht der Hauptgrund.

Die Gesamtzahl von fast zwei Millionen Beschäftigten des Gesundheitswesens umfasst auch Berufe, die nicht dem Gesundheitswesen im engeren Sinne zuzuordnen sind, wie z. B. OSS.

Nach Angaben des Präsidenten der FNOMCEO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirururghi e Odontoiatri (Nationaler Verband der Chirurgen- und Zahnärztekammern) – liegt der Anteil der nicht geimpften Ärzte bei etwa 0,2 %, vielleicht sogar darunter. In Regionen wie der Lombardei, Ligurien und Apulien gebe es einzelne Fälle, in denen das regionale Verwaltungsgericht gegen die ärztliche Impfpflicht angerufen wurde. Einzelfälle“.

Und in den Schulen?

Ende Juli erschienen in den Zeitungen alarmierende Daten über die Zahl der nicht geimpften Schüler. Mehrere Realitäten in der Schulwelt weisen darauf hin, dass die Rechnungen nicht aufgehen. Der Kommissar Figliuolo fordert die Regionen auf, bis zum 20. August Klarheit zu schaffen, aber es gibt diejenigen, die nicht warten können, nicht warten wollen: Am 14. August donnert der Superstar-Immunologe Roberto Burioni – für uns die Anthropomorphose all dessen, was in der wissenschaftlichen Kommunikation und Information über die Pandemie nicht funktioniert – in einem Tweet:

„Lehrer, die sich grundlos weigern, sich impfen zu lassen, und damit ihre Schüler (die sie durch gutes Beispiel schützen und erziehen sollten) gefährden, sollten nicht kostenlos geimpft, sondern sofort entlassen werden. Schande über die Gewerkschaften, die sie verteidigen.“

Es wird viel Aufhebens gemacht, und vor allem wird gegen die öffentlichen Feinde, die No-Vax-Lehrer, gewettert. Doch am 20. August kamen die aktualisierten Daten heraus, und es zeigte sich, dass die Zahl der Ungeimpften in der Schule viel geringer ist als angegeben. Auf Fatto Quotidiano wird erklärt, was eines der Missverständnisse war [spoiler] Figliuolo hatte den Schlamassel angerichtet, indem er plötzlich von der Impfung nach Berufsgruppen zur Impfung nach Altersgruppen überging [/spoiler]:

„Die geschätzte Zahl der Lehrer, die noch auf die erste Dosis warten, liegt bei 220 Tausend Personen (15 %). In Wirklichkeit ist dies das Ergebnis einer Überschneidung. Bis zum 10. April wurde das Schulpersonal, das zur Injektion kam, als eine Kategorie registriert. Am 11. April wurde durch eine vom Kommissar unterzeichnete Verfügung das Alter als Impfpriorität festgelegt und nicht mehr der Beruf. Das Bildungspersonal wurde also weiterhin geimpft, aber ohne Angabe des Berufs katalogisiert.“

Am 28. August dann eine neue Aktualisierung, hier ist, was Sie in einem Artikel auf Il Manifesto lesen:

„Die Daten über die Impfungen des Schul- und Universitätspersonals werden derzeit aktualisiert. Eine Woche nach Ablauf der Frist, die Kommissar Figliolo den Regionen gesetzt hatte, um die Zahlen zu überprüfen, indem er die Datenbanken nach Alter mit denen des Personals verglich, stellte sich heraus, dass 90,45 % mindestens eine Dosis oder die Einzeldosis erhalten hatten […] Dennoch ist es ein Monat, in dem das Schulpersonal als Festung ohne Impfung dargestellt wird. Professorin Gloria Ghetti, eine der Mitbegründerinnen der Bewegung ‘Vorfahrt für die Schule’, sagte: ‘Nach dem Sommer, in dem wir über die ‘rollenden Schulbänke’ gesprochen haben, ist ein weiterer Sommer vergeudet worden. Wieder einmal wurden die wirklichen Probleme, wie der Unterricht im Hühnerstall, die bröckelnden Strukturen und der Einsatz von Lehrkräften, nicht angegangen. Das Besondere ist, dass für Angestellte ein obligatorischer grüner Pass eingeführt wurde: ‘Lehrer sind die am häufigsten geimpfte Kategorie’, fährt er fort, „also frage ich mich, warum nur wir? Es scheint fast ein Overkill zu sein. Ich persönlich würde alle impfen lassen, aber der grüne Pass scheint mir ein großes Ablenkungsmanöver zu sein, um die wirklichen Probleme nicht anzugehen.”

Kurzum, den Schlagzeilen in Online-Zeitungen, Fernsehberichten und sozialen Kampagnen nach zu urteilen, haben uns die „No-Vax“-Leute praktisch unter Beschuss genommen. Ein Blick auf die Zahlen, sowohl nach Sektoren als auch insgesamt, zeigt, dass dies nicht stimmt.

Der Staatsfeind „No Vax“ ist ein Sündenbock. „NOVAX!!!“ ist eine weitere falsche Antwort, die das System auf die Frage gibt: „Warum sind wir noch nicht aus der Notlage heraus?“.

„No Vax“, Staatsfeinde und “Kernwahrheiten”

Dennoch gibt es in dem Land ein Gebiet, in dem Impfungen zögerlich/oppositionell durchgeführt werden, und auch wenn es sich nicht um die von den Medien beschriebene (aufgebauschte) Gefahr handelt, muss sie dennoch berücksichtigt werden. In dem Sinne, dass wir – verstanden als Antikapitalisten – sie berücksichtigen sollten.

In der Zwischenzeit eine Declaratio Terminorum. Wir sollten in der Lage sein, die Ideologie zu erkennen, die in den Worten steckt, die die Macht mit Begeisterung benutzt. „No Vax“ ist ein scheinbar englischer Ausdruck, den es nur in Italien gibt und der von Journalisten erst vor kurzem geprägt wurde. Er entstand in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts als Abwandlung von „No TAV“, um ein fiktives „Italien des Neins“ zu beschreiben, das von unwissenden Menschen bevölkert wird: „Wir können diese ganzen No Tav No Triv No Vax usw. nicht mehr ertragen“.

Wie „Negativisten“ im Jahr 2020 ist „No Vax“ heute die trennende Bezeichnung [1], die dazu dient, jede Nuancierung zunichte zu machen und Andersdenkende zu kriminalisieren. Der politisch-soziale Medienkomplex bezeichnet auch diejenigen als „No Vax“, die wie wir den Covid-Impfstoff für nützlich halten, aber den Pass und einige Aspekte der Impfung kritisieren, d. h. die „Politik, durch die Impfstoffe aktiv hergestellt, verteilt und geimpft werden“. Die trennende Bezeichnung trägt nicht nur nicht dazu bei, das Geschehen zu untersuchen und zu verstehen, sondern sie trägt auch dazu bei, verschiedene Positionen zu verschleiern, zu mystifizieren, zu gleichzusetzen und die Vorstellung eines öffentlichen Feindes zu nähren: den „No-Vax“, gegen den wir die Gesellschaft „verteidigen“ müssen.

Es handelt sich um ein zusammengesetztes Phänomen voller interner Unterschiede: das, was wir manchmal als „Anti-Impfung“ bezeichnet haben. Heutzutage gibt selbst dieser Ausdruck nicht mehr viel her, denn er vereint schlichte Skepsis, Abneigung, begründete und unbegründete Ängste, Verschwörungsphantasien und vernünftige Reden, und er vereint alle Impfstoffe und alle Umstände.

Wenn es Menschen gibt, die aus ideologischen Gründen unter allen Umständen gegen jede Impfung sind, dann sind sie nicht die Mehrheit derer, die das System als „No-Vax“ bezeichnet. Die meisten Menschen sind gegen bestimmte Impfstoffe, die unter bestimmten Bedingungen verabreicht werden, oder stehen ihnen zumindest skeptisch oder sogar zögerlich gegenüber. Seit es die Anti-Covid-Impfstoffe gibt, haben sich die Reihen der vermeintlichen „Impfgegner“ mit dem Zustrom von Menschen gefüllt, die historisch gesehen alle früheren Impfstoffe befürworten, aber bei den neuen Impfstoffen zögern.

Angesichts der inkonsequenten und sensationslüsternen Kommunikation, mit der die Regierung und die Mainstream-Medien die Einführung und Verabreichung von Anti-Krebs-Impfstoffen begleitet haben, und angesichts der Tatsache, dass Probleme aufgetaucht sind, und zwar jede Menge, sollte niemand über das Zögern bzw. die Ablehnung von Anti-Krebs-Impfstoffen erstaunt sein: von der planetarischen Scheiße in Bezug auf AstraZeneca – die heute, um Repubblica zu zitieren, „niemand mehr will“ – bis hin zur Rücknahme von 1,6 Millionen Dosen Moderna in Japan. Und mittel- bis langfristig könnten noch andere Schweinereien ans Licht kommen (als Geimpfte und Menschen, denen das Schicksal der Menschheit am Herzen liegt, hoffen wir natürlich nicht).

Es sollte uns eher überraschen, dass dieses Zögern bzw. diese Ablehnung, auch wenn sie relevant und hinterfragenswert ist, in diesem Land eine Minderheit bleibt.

Wir von Wu Ming sind geimpft [2] und standen nie im Bann der Anti-Impfstoff-Sirenen. In den Diskussionen auf Giap und noch ausführlicher in dem Buch La Q di Qomplotto argumentieren wir jedoch, dass sich die Beschäftigung mit dem “Anti-Impfismus” nicht darauf beschränken kann, ihn zu „demontieren“: seine wahren Kerne müssen verstanden werden, d.h. der Antikapitalismus – manchmal explizit, häufiger unartikuliert und unbewusst -, der in ihm zum Ausdruck kommt, muss erkannt werden, um zu verhindern, dass diese Unzufriedenheit von der Verschwörung „eingefangen“ und in Verschwörungsphantasien kanalisiert wird.

Die Tatsache, dass „auf der Linken“ die Entwicklung dieses Entwurfs einer Strategie der arroganten „Blasphemie“ vorgezogen wird – wenn sie nicht gerade kriminalisiert wird – ist für uns eine Tragödie, ein politisches und menschliches Debakel. Dies gilt umso mehr in dieser Notsituation, in der die erwähnten “Kernwahrheiten” ziemlich groß sind und niemand, der behauptet, antikapitalistisch zu sein, so tun sollte, als würde er sie nicht sehen.

Die „Kerne der Wahrheit“ (kernels of truth) – ein Ausdruck, den wir aus den Überlegungen verschiedener Psychotherapeuten und insbesondere von Gregory Bateson übernommen haben – sind keine Ankunftspunkte, d. h. Behauptungen und Schlussfolgerungen, denen wir zustimmen können, sondern Ausgangspunkte: allgemeine Prämissen, moralische Intuitionen, die aus Unzufriedenheit, auch aus vager Unzufriedenheit, aus wenig oder gar nicht ausgearbeiteter Wut und ganz allgemein aus der Krankheit des Lebens in der kapitalistischen Gesellschaft geboren werden.

Der “Anti-Impfismus” enthält dieselben “Wahrheitskerne”, aus denen sich in der Vergangenheit edle Stränge der Kritik an der kapitalistischen Medizin entwickelt haben, von Ivan Illich bis zum Ehepaar Ongaro & Basaglia, von Michel Foucault bis zur deutschen SPK, von Félix Guattari bis zu den englischen Antipsychiatern, bis hin zu einer gewissen Demontage des medizinisch-klinischen Wissens in einer feministischen Tonart.

Die Unterordnung der Gesundheit unter das Profitstreben; die krankhafte Beziehung zwischen Medizin und Markt; die Abhängigkeit der medizinischen und pharmazeutischen Forschung von Unternehmen mit hoher Kapitalkonzentration; die zunehmende Bürokratisierung und Entpersönlichung der Pflege; das Misstrauen gegenüber der Gesundheitsindustrie nach einer langen Reihe von Skandalen… Zu all dem müssen wir noch weitere spezifische “Wahrheitskerne” hinzufügen, die in den letzten anderthalb Jahren aufgetaucht sind: all die Lügen, die erzählt wurden, all der Terror, der gesät wurde, all die „doppelten Links“, all die ebenso geschrienen wie unzusammenhängenden Informationen, die die Impfkampagne begleitet haben … Es gibt sogar einen Überschuss.

Aber warum entwickeln sich aus diesen Wahrheitskernen so oft Verschwörungsphantasien? Warum funktionieren diese Ablenkungsmanöver so gut?

Unsere Antwort lautet: weil sie keine anderen finden können, die ihnen etwas entgegensetzen. Wo bleibt heute die vernünftige, klassenbezogene Kritik an der kapitalistischen Medizin? War dieses Gebiet vorher fast entvölkert, so ist es seit Beginn der Pandemie fast menschenleer geblieben, weil die meisten Genossen dem „Glauben an die Wissenschaft“, also dem Glauben an den Scientismus, verfallen sind. Sie berufen sich auf eine einzigartige Wissenschaft, die in ihren Annahmen und Paradigmen neutral und universell ist, und wenn überhaupt (aber nur wenn überhaupt) halten sie die Beziehung zwischen Wissenschaft und Politik in einigen ihrer sekundären Widersprüche für verwerflich.

Wenn es gut läuft, kann man auf „linken“ Websites Reden finden, im Vergleich zu denen das von Marx kritisierte Gothaer Programm Avantgarde war, d.h. eine Kritik ganz auf der Seite der Verteilungspolitik. Selbst die sakrosankte Kontroverse gegen das geistige Eigentum an Medikamenten und Impfstoffen wird nur auf dieser Ebene artikuliert. Es gibt nur sehr wenig Kritik an der Produktion von Heilmitteln, an der Ideologie, die die Klinik ausrichtet, und schon vorher an der Definition von Krankheit, an der Tatsache, dass ein erkenntnistheoretisches Paradigma nicht neutral ist, sondern von den Produktions-, Eigentums- und Machtverhältnissen geprägt wird usw. Es macht keinen Sinn, dies zu auszulassen: In der Medizin gibt es überhaupt keine Kritik.

Es ist zwecklos, dies zu umgehen: Auf unausgewogene Weise und mit allen kognitiven Verzerrungen, die wir zur Kenntnis nehmen (und die entlarvt und scharf kritisiert werden müssen), gehören diejenigen, die der Mainstream und die respektable „Linke“ als „No Vax“ bezeichnen, zu den wenigen, die versuchen, die medizinische Wissenschaft unter dem Gesichtspunkt der Produktion, der Eigentumsverhältnisse, der Nichtneutralität der Wissenschaft, sobald sie innerhalb dieser Verhältnisse gesehen wird, usw. zu kritisieren. In ihrer Verwirrung sind einige von ihnen instinktiv „marxistischer“ als bestimmte Erben des Marxismus, die sich im Scientismus verirrt haben.

Ehrlich gesagt, mit denjenigen, die nicht in der Lage sind, über die Fassade des “Anti-Impfens” hinauszugehen, all das zu sehen und wieder von vorne anzufangen, können wir nicht einmal diskutieren, weil uns die gemeinsame Basis fehlt. Deshalb hämmern wir so sehr auf diesen Nagel ein.

Kurz gesagt, wir sind für die Überwindung der dichotomen Falle Impfen/Anti-Impfung, denn:

1. Man muss nicht gegen Impfstoffe sein, um gegen die Ausbeutung zu sein, die die Regierung betreibt.

2. Es ist notwendig, wann immer es möglich ist, mit denjenigen zu sprechen, die sich als „Impfgegner“ oder „Impfverweigerer“ äußern, und zwar ohne Burionismen, weil sich diese Positionen aus Kernen der Wahrheit entwickeln, die wir erkennen müssen, und weil wir die „Vereinnahmung“ dieser Unzufriedenheit durch verschiedene Verschwörungen vermeiden müssen.

3. Heute werden viele Menschen, die nie gegen Impfstoffe waren, als „Novax“ bezeichnet, weil der „Novax“ der am leichtesten zu bekämpfende Staatsfeind ist, der Sündenbock für das Versagen und den Dreck der herrschenden Klasse, und wir sollten die oben genannten Menschen so weit wie möglich vor diesem Mobbing durch Politik und Medien schützen.

In den letzten anderthalb Jahren hat sich etwas getan, eine große Veränderung in den Köpfen der Menschen. Die Regierung und die Massenmedien haben uns dazu gebracht, absurde, unsinnige Dinge zu glauben und zu tun, indem sie uns die moralische Last aufbürden, um den Beweisen für politisches Unvermögen und systemische Katastrophen zu entgehen. Noch einmal: Klingt es nicht seltsam, dass es Menschen gibt, die nicht mehr vertrauen, Angst haben oder an eine Verschwörung denken? Es handelt sich um Menschen, die Opfer einer unklugen Behandlung geworden sind und sich heute in keiner Weise behandeln lassen wollen, auch nicht im Gesundheitswesen. Vor allem nachdem sie siebzehn Monate lang von den Behörden wie Idioten und Straftäter behandelt wurden, wird es niemanden auch nur ein bisschen bewegen, als Idioten und Straftäter bezeichnet zu werden.

In den letzten Tagen hat das Spiel der Schuldzuweisungen einen fiebrigen Höhepunkt erreicht, mit der Repubblica in der ersten Reihe, die den „No-Vax“-Leuten alles vorwirft: Drohungen, Angriffe, Angriffe, „Eskalation der Gewalt“, alles wird in den Hexenkessel geworfen und wahllos zugeschrieben.

Solche „Meinungs“-Kampagnen sind immer ein Vorspiel zu konkreten Schrecken. Der Gesundheitsminister der Region Latium, Alessio D’Amato, kündigte an, dass die „No-Vax“-Erkrankten die Kosten für die Intensivpflege tragen müssen (1500 Euro pro Tag).

Offensichtlich kann es sich dabei nicht um eine Einzelinitiative handeln, sondern dieser flammende Stunt in den sozialen Medien muss im Regionalrat besprochen worden sein. Und in der „Linken“ dieses Landes sind viele dieser Meinung. Und vielleicht gibt es unter denjenigen, die dem zustimmen, auch einige, die rauchen, und die, wenn sie eines Tages an Krebs erkranken, niemals für eine Chemotherapie bezahlen wollen.

Die Wahrheit ist, dass diese Leute trotz ihres unaufhörlichen Geschwafels über das „Gemeinwohl“ keine Ahnung haben, was die Gesundheitsversorgung als öffentliche und universelle Dienstleistung ist.

Denn wie sollten sie auch, wenn sie die Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft nun der ethischen Zertifizierung durch den Staat unterordnen?

Denn sind es nicht gerade sie, die das Gesundheitswesen privatisiert und halb demontiert haben, mit den Folgen, die wir letztes Jahr gesehen haben?

2. Der Pass überzeugt Sie davon, dass Sie, oder besser gesagt Ihr Nachbar, schuld sind

Der Pass ist das Instrument, mit dem die Regierung die Strategie fortsetzt, die sie seit Beginn der Pandemie verfolgt, nämlich uns alle gegeneinander auszuspielen. In diesem Fall könnten wir sagen: „wer es verdient zu leben“ und wer „wie eine Ratte“ im Haus bleiben muss.

Die herrschende Klasse ist seit Anfang März 2020 dabei, die Verantwortung nach unten abzulenken und sie horizontal zu verteilen.

Früher waren diejenigen der öffentliche Feind, die „joggen“ oder sogar „spazieren“ gingen. Wir erinnern uns noch gut an die Zeit, als die Bürgermeisterin von Bologna, Virginio Merola, die Menschen, die weiterhin spazieren gehen oder joggen, mit „Widerstandsnestern“ verglich, die es zu zerschlagen gelte, und hinzufügte: „Es gibt immer noch einige Gebiete, vor allem in den Vorstädten, in denen der Ruf nach Grün sehr stark ist.“

Und das, während die Fabriken der Confindustria geöffnet blieben und die Züge und Busse mit Pendlern beladen fuhren.

Heute ist bekannt, dass das Verbot, in Parks spazieren zu gehen und sich generell im Freien aufzuhalten, nicht die geringste wissenschaftliche Grundlage hatte. Hier zitieren wir die New York Times:

„Es gibt weltweit keine einzige dokumentierte Covid-Infektion durch zufällige Interaktionen im Freien, z. B. wenn man auf der Straße an jemandem vorbei geht oder an einem Tisch in der Nähe isst.“

Dann gab es noch die – vielleicht wahnwitzigste – Kampagne gegen … die „Osterhasen“, Menschen, die schwere Straftaten wie einen Ausflug in die Berge oder das Erreichen ihres Ferienhauses planen.

Dann war da noch der Angriff auf die „movida“, ein spanischer Begriff, der nur in Italien verwendet wird. Wieder einmal waren es Menschen, die sich im Freien, auf Plätzen, außerhalb der eigentlichen Ansteckungswege aufhielten.

Dann waren die unverantwortlichen Arschlöcher an der Reihe, die in den Urlaub gefahren waren, viele von ihnen… mit dem „Urlaubsgeld“, das sie von der Regierung erhalten hatten.

In der Zwischenzeit war es in Mode, jeden als „Leugner“ zu bezeichnen.

Dann gab es die Pflicht, im Freien Masken zu tragen, und jeder, der sagte, das sei Unsinn, also die reine Wahrheit, war ein „No Mask“, ein weiteres Beispiel für das Regime anglicorum.

Und wir haben noch nicht alle Ablenkungen und Sündenböcke aufgezählt.

Jedes Mal wurde ein Weg gefunden, die Schuld der Regierung und der Bosse auf unplausible Ziele zu schieben, um die Notlage weiterhin auf kapitalistische Weise zu verwalten und die Pandemie für eine große Umstrukturierung zu nutzen.

Jetzt sind die „No-Vax“-Leute an der Reihe, und mittlerweile wird jeder, der keinen Impfpass hat, und sogar diejenigen, die einen haben, ihn aber nicht lobend beschreiben, so genannt.

Die Liebe der Confindustria (Verband der Großunternehmen, d.Ü.) zum Pass ist das beste Beispiel dafür, wie Verantwortungslosigkeit funktioniert.

Die Arbeitnehmer in den Unternehmen wissen sehr wohl, dass das kalkulierte Risiko für ihre Haut während der Pandemiespitzen im Jahr 2020 sehr hoch war. Wie viele Betriebskantinen wurden im vergangenen Jahr aufgrund von Covid-Ausbrüchen geschlossen? Nicht ein einziges Mal. Während ein positiv getesteter Schüler dazu führte, dass die gesamte Klasse einem Abstrich unterzogen wurde und der Unterricht bis zum Vorliegen der Ergebnisse ausgesetzt wurde, war dies bei den Arbeitnehmern nie der Fall, oder zumindest wurde nicht darauf geachtet.

In den meisten Fällen wurde der positiv getestete Arbeitnehmer für vierzehn Tage krankgeschrieben und amen. Im Krankenstand, nicht wegen eines Unfalls gemäß Artikel 42 der Gesetzesverordnung Nr. 18/2020. Der Unterschied ist nicht unerheblich: Wenn Sie krankgeschrieben sind, wird Inail nicht benachrichtigt, nichts bleibt stehen, Ihre Kollegen werden nicht überprüft und die Produktion wird nicht gestoppt oder verlangsamt. Diesem Trick ist es zu verdanken, dass die Ausbrüche in den Betrieben unsichtbar bleiben. Jeder in der Welt der Gewerkschaften weiß das, es ist ein offenes Geheimnis.

Maximales Risiko für die Arbeitnehmer, minimales Risiko für das Unternehmen.

Jetzt hängen dieselben Arbeitnehmer am Eingang des Werks ein nettes Schild des Chefs auf, auf dem steht, dass diejenigen, die keinen Passierschein für die Kantine haben, alle 72 Stunden – also zweimal pro Woche – einen Schnelltest machen müssen, der 25 Euro pro Stück kostet, also zweihundert Euro pro Monat, die mit dem Lohn verrechnet werden. Man muss nicht „No Vax“ sein, um sich zu ärgern. Es reicht schon der Gedanke, dass derselbe Chef, der sich zuvor einen Dreck um Ihre Gesundheit geschert hat, Sie nun zwingt, die Verantwortung zu übernehmen, die er nie übernehmen wollte, und zwar unter der Erpressung eines Lohnabzugs.

Aber die Liebe zur Confindustria – und zur Confapi, ihrem Pendant für kleine und mittlere Unternehmen – ist noch stärker geworden. Die Arbeitgeber setzen die Gewerkschaften und die Regierung unter Druck, um eine in Europa einzigartige Impfpflicht für Arbeitnehmer durchzusetzen. Wer keinen Ausweis hat, sollte überhaupt nicht arbeiten dürfen.

Der Arbeitnehmerausweis ist in Wirklichkeit ein Freibrief für die Chefs. Selbst wenn sich die Lage verschlechtert, besteht nie die Gefahr, dass die Produktion eingestellt wird.

Der Pass ist eine Garantie dafür, dass die Ablenkungen auf jeden Fall weitergehen werden.

3. Der Pass erweitert den Bereich des Möglichen nicht, sondern schränkt ihn eher ein

Vom Standpunkt des Verhaltens aus betrachtet, ändert der Pass nichts: Die Maske bleibt innen, der Abstand bleibt bestehen, usw. Er führt jedoch eine Diskriminierung ein. Es wird eine Diskriminierung eingeführt, nach der bestimmte Personen weniger Dinge tun können als zuvor. Noch einmal zitieren wir Isver:

„Erstens tun Sie alles, was Sie können, um mich davon zu überzeugen, dass Verhaltensregeln in Ermangelung von Impfstoffen einen Unterschied machen. Dann kommen die Impfstoffe. Um mich dann davon zu überzeugen, dass es die Impfstoffe sind, die wirklich einen Unterschied machen, stellen Sie die Nützlichkeit der Verhaltensregeln in Frage. Aber nicht unter den Bedingungen von früher. Vorher war vorher. Verhaltensregeln reichen nicht mehr aus… jetzt! Inzwischen sind mehr als [sieben] von zehn Italienern geimpft. Im Grunde genommen müssen wir also alle Menschen impfen, um die Sicherheitsbedingungen aus der Zeit, als es noch keine Impfstoffe gab, wiederherzustellen. Das macht keinen Sinn.

In Ermangelung von Impfstoffen war jeder absolut sicher, dass [das Tragen einer Maske, Händewaschen und Abstand halten] ausreichen würde, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Da die absolute Mehrheit der Menschen geimpft ist, würde man erwarten, dass sich die ungeimpfte Minderheit an diese heiligen Regeln halten muss. Aber nein! Die Geimpften müssen sich daran halten, während die Ungeimpften nicht mehr dazu verpflichtet sind. Bald werden sie nicht einmal mehr arbeiten können, während sie vor einem Jahr noch ihr Leben riskieren mussten, um Gummischwänze zu produzieren.

Ich habe kein Problem damit, dass, wenn vorher zum Beispiel niemand ins Stadion gehen konnte, jetzt nur noch diejenigen gehen können, die einen grünen Pass haben. Es ist eine Voraussetzung für die Wiedereröffnung eines ansonsten geschlossenen Raums. Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass jetzt nur noch Personen mit einem grünen Pass mit dem Zug fahren können, während früher jeder ohne Unterschied mit dem Zug fahren konnte. Für mich ist das einfach nur Diskriminierung.

[…] Wie ist es uns gelungen, Krankenhäuser und Kliniken zu sichern, bevor das Gesundheitspersonal die Möglichkeit hatte, sich zu impfen? Und doch haben wir es getan. Aber jetzt, wo [70]% der Bevölkerung geimpft sind und [99]% der Arbeitnehmer geimpft sind, [beschreiben sie] die Situation eher als schlechter denn als besser geworden“.

Diejenigen, die den Pass haben, können tun, was sie vorher ohne ihn tun konnten. Diejenigen, die keinen Pass haben, können nicht mehr das tun, was sie früher mit einer Maske und Abstand tun konnten.

Die Hürde für den Lebensstandard ist nicht gefallen, sondern erhöht worden. Eine Verschlimmerung der Situation kann nicht als „Rechtfertigung“ angeführt werden.

4. Management-Kontrolle, Eindringen in die Privatsphäre, Diskriminierung

Der Ausweis ist ein Instrument zur Diskriminierung von Arbeitnehmern, das den Arbeitgebern die Kontrolle, Entlassungen und Schikanen erleichtert.

Diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen befreit werden können – es gibt Menschen, die sich objektiv nicht impfen lassen können – oder die sich aufgrund persönlicher Widerstände – ob zu Recht oder zu Unrecht, wie auch immer legitim – nicht impfen lassen, sowie diejenigen, die sich von bestimmten Orten fernhalten müssen, werden verpflichtet sein, sich vor ihrem Arbeitgeber zu rechtfertigen oder ihm eine Reihe privater Informationen über ihre Gesundheit oder ihre Überzeugungen zu geben, die dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen und die den Arbeitnehmer der Ächtung durch seine Kollegen aussetzen könnten (wie es in einigen Betrieben geschieht).

Fabriken, in denen der Pass eine Kultur des Misstrauens und der Denunziation nähren wird. Wie er in einer Diskussion hier auf Giap Ibnet schrieb:

„In dieser mittlerweile langen Pandemieperiode […] haben wir alles erlebt, mit bewaffneten Menschen auf den Straßen, Balcodelazioni, die durch die Nachrichten gefördert wurden, sozialen Pranger, offene Fabriken vs. geschlossene Friedhöfe. Was der grüne Pass auf die nächste Stufe hebt, ist die Möglichkeit, dass jeder Arbeitnehmer in Schulen, Büros, Restaurants und Fabriken von den Chefs als Verantwortlicher für die Kontrolle von Kollegen und Kunden eingesetzt wird. Kontrolle der Einhaltung von Regierungsempfehlungen, die alle in einem ständigen Ausnahmezustand ohne jegliche Kontrolle (was wir wollen) der Menschen gegenüber den Managern ausgegeben werden. Die Kontrolle wird von Menschen durchgeführt, die nicht geschult sind und die sich nie dafür entschieden haben, Kontrolleure zu sein.”

Allgemeiner ausgedrückt, wie der ehemalige Richter Livio Pepino in Erinnerung brachte:

„Die langfristigen Auswirkungen der Aushöhlung eines Grundprinzips oder -rechts […] sind unvorhersehbar. Deshalb schließt die europäische Gesetzgebung (an die sich auch die nationale Gesetzgebung halten sollte) die Möglichkeit solcher Instrumente drastisch aus. In Punkt 36 der EU-Verordnung 953/2021 heißt es nämlich, dass ‘eine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung von Personen zu vermeiden ist, die sich […] dafür entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen’, und dies wird durch die Entschließung 2361/2021 des Europarats gestützt, die in den Punkten 7.3.1 und 7.3. 2 vorschreibt ‘sicherzustellen, dass die Bürger darüber informiert werden, dass die Impfung nicht obligatorisch ist, und dass niemand politisch, sozial oder anderweitig unter Druck gesetzt wird, sich impfen zu lassen“’(Punkt 7.3.1) und ‘sicherzustellen, dass niemand diskriminiert wird, weil er nicht geimpft ist oder nicht geimpft werden will’ (Punkt 7.3.2).”

Im Übrigen vertritt auch die WHO eine sehr ähnliche Position, wenn sie von der Einführung einer Impfpflicht abrät [3].

5. „Es wird sowieso auf die italienische Art und Weise angewendet“ und andere nette (und gut gemeinte) Einwände

– Aber ja, es wird angewendet werden wie ein Hundeschwanz, es wird sich als ein Haufen Scheiße herausstellen, es verdient es nicht, behandelt zu werden!

Die Tatsache, dass das Management der Pandemie schwankt, sollte uns mehr und nicht weniger Sorgen bereiten.

Nicht nur, weil Kahlköpfigkeit – vor allem in Italien – kein Gegensatz zum Autoritarismus ist, sondern sogar ein grundlegendes Merkmal desselben (was könnte kahler sein als der Faschismus?). Nein, da steckt mehr dahinter. Von einem schwankenden Schritt zum nächsten – der regelmäßig unterschätzt wird, weil er so schwankend ist – werden mehr und mehr schwerwiegende Präzedenzfälle geschaffen.

Wolf Bukowski hat es gut ausgedrückt: „Die Maßnahmen der Regierung sind willkürlich, aber diejenigen, die überleben, d.h. wirksam werden, sind diejenigen, die eine größere Anpassungsfähigkeit an das Regierungssystem und die Notlage zeigen.“

– Warum regt ihr euch so auf? Auch der Führerschein ist ein Dokument, ohne das man bestimmte Dinge nicht tun kann….

Livio Pepino hat diese Frage bereits perfekt beantwortet:

„Die Befähigung zum Führen eines Kraftfahrzeugs (ebenso wie die zur Ausübung eines Berufs) betrifft das Vorhandensein oder Fehlen technischer und beruflicher Anforderungen für die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit und stellt eine unterschiedliche Behandlung nur in Bezug auf diese Tätigkeit und nicht in Bezug auf eine (potenziell unbestimmte) Allgemeinheit von Situationen dar.“

– Anstatt Zeit mit dem grünen Pass zu verschwenden, der ein Ablenkungsmanöver ist, sollten Sie lieber über die Tatsache sprechen, dass das Gesundheitswesen im gleichen Zustand ist wie vorher, wenn nicht sogar noch schlimmer, über Umstrukturierungen, Entlassungen, Verwüstungen…?

Kurz gesagt, man kommt zu dem Schluss, dass der Pass ein Ablenkungsmanöver ist und dass das Kapital dank des Passes weiterhin umstrukturieren, entlassen, verwüsten und die Gesundheitsversorgung privatisieren kann; sie antworten, dass… das alles Zeitverschwendung ist, denn während wir über den Pass sprechen, strukturiert das Kapital um, entlässt, verwüstet…

Perfekte Logik.

[Ende Part I]

ANMERKUNGEN

1. Zum Konzept der “ unterschiedlichen Namen “ siehe hier.

2. Eine interessante Debatte zu diesem Thema: Ist ein solcher Haftungsausschluss sinnvoll oder nicht?

3. Das offizielle Dokument „COVID-19 und Zwangsimpfung: Ethische Erwägungen und Vorbehalte“ erklärt, warum eine Zwangsimpfung im Allgemeinen keine gute Idee ist, sowohl unter verschiedenen ethischen und bioethischen Gesichtspunkten als auch im Hinblick auf ihre Wirksamkeit. Es sollte vollständig gelesen werden, aber in der Zusammenfassung heißt es, dass “ein Mandat nicht ethisch gerechtfertigt wäre, wenn ein bestimmtes Ziel im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit weniger zwingenden oder einschneidenden politischen Maßnahmen (z. B. öffentliche Aufklärung) erreicht werden kann, da das Erreichen von Zielen im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit weniger Einschränkung der individuellen Freiheit und Autonomie ein günstigeres Risiko-Nutzen-Verhältnis ergibt.„

