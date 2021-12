Les Mées (Alpes-de-Haute-Provence): Sabotage an einem Hochspannungsmast

Alpes-de-Haute-Provence: Sabotageakt gegen einen oberirdischen Strommast

La Provence, 1. Dezember 2021

Die Ermittlungen wurden der Gendarmerie übertragen und von der Staatsanwaltschaft eingeleitet, um "die Ursachen für den Fall" des Mastes zu ermitteln, wie der Staatsanwalt von Digne-les-Bains, Rémy Avon, betonte. Die Kriminaltechniker (Techniciens en identification criminelle, TIC) der Gendarmerie waren am Mittwoch den ganzen Vormittag vor Ort. Nach unseren Informationen lässt die vorsätzliche Tat kaum Zweifel aufkommen. "Diese Vorgehensweise wurde bereits in anderen Departements gesehen, aber nicht in Alpes-de-Haute-Provence", betont eine dem Fall nahestehende Quelle.

In der Nähe eines Waldweges wurde ein Metallmast einer 225.000-Volt-Höchstspannungsleitung am Ort "Les Pourcelles" in der Gemeinde Les Mées (3.742 Einw.) sabotiert. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden zwei der vier Füße offenbar mit einer Maschine vom Typ Trennschleifer abgesägt, wodurch der fast 20 Meter hohe Mast umstürzte. Nach Angaben des Stromnetzbetreibers Enedis (früher ERDF) führte der Umsturz des Mastes "nicht zu einem Stromausfall für die Kunden im Departement".

Der Betreiber des Stromübertragungsnetzes (RTE) bestätigte, "dass es keine Auswirkungen auf die Stromversorgung gegeben hat", erklärte ein Verantwortlicher. Die Stromflüsse werden nach einem Netz verteilt, das das Land abdeckt und im Falle eines Zwischenfalls einen Stromausfall in dem definierten Gebiet verhindert".

Der Alarm wurde am Mittwoch gegen 9.30 Uhr ausgelöst. RTE-Teams begaben sich an den Ort des Geschehens und es wurden "Besichtigungen" der Freileitungen in dem Gebiet durchgeführt. Es wurde ein Sicherheitsperimeter eingerichtet, auch wenn ein System die Leitung automatisch stromlos schaltet, wenn ein Mast zu Boden fällt.

Es ist eine völlig unverständliche Tat, man muss schon verrückt sein, um diese Tat zu begehen, die an Wahnsinn grenzt", empörte sich Gérard Paul, Bürgermeister von Les Mées. Es ist eine grundlose Tat! Ich verstehe die Beweggründe für eine solche Tat nicht. Ich hoffe, dass die Ermittlungen zu einem Ergebnis führen und der oder die Täter hart bestraft werden".

Böswillige Handlungen gegen die Infrastruktur öffentlicher Einrichtungen sind zwar selten, aber nicht unbedingt isoliert. Am 26. November wurde in Forcalquier gegen 20 Uhr ein Technikraum eines lokalen Sendemasten der Betreiber Orange und TeléDiffusion de France (TDF) aufgebrochen und vorsätzlich in Brand gesetzt. Einige Haushalte waren vorübergehend ohne Fernseh- und Mobilfunkempfang.

https://sansnom.noblogs.org/