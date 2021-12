Toulouse (Haute-Garonne): Hämmer solidarisieren sich mit den Randalierern in Guadeloupe.

Es ist nicht das Covid, es ist der Kapitalismus, der uns tötet!

Indymedia Lille, 4. Dezember 2021

In der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember haben wir gegen die Scheiben einer Zeitarbeitsfirma Adecco Medical in der Avenue de Bretagne in Toulouse mit Hämmern auf die Gesundheit der Aufständischen in Guadeloupe zerschlagen.

Am 4. Dezember gehen die Pflegekräfte wieder auf die Straße, um gegen die Kettenschließung zahlreicher Krankenhausabteilungen in ganz Frankreich zu protestieren, weil das Personal nicht mehr ausreicht und immer mehr desertiert. Die Zeitarbeit ist dieses privatisierte Ventil, um den chronischen Mangel an Pflegekräften im Alltag der Abteilungen zu beheben. Wir erinnern daran, dass diese Agenturen viel Geld damit verdienen, dass sie ein Rädchen im Getriebe der Insolvenz des Pflegesystems sind. Als Streikbrecher mussten wir ihr ein paar Splitter zurückgeben, denn seit vier Jahren demonstrieren die Pfleger unter völliger Missachtung. 2 Jahre, in denen das "Covid" und seine Verwaltung die ARS zum bewaffneten Arm einer neuen sozialen Kontrolle gemacht wurde und den Zugang zur Gesundheitsversorgung immer mehr erschwert haben.

Aber nun ist Guadeloupe innerhalb eines Monats in Flammen aufgegangen und hat seine Forderungen durchgesetzt. Das gibt neue Hoffnung. Wir begrüßen ihren Mut, die Sonne und ihre ersten Siege. Zwar wurden in wenigen Wochen bereits mehr als 60 Urteile gefällt, doch die Besetzungen und Blockaden gegen die Impfpflicht und das organisierte Elend gehen weiter. Die Presse gibt die Erschütterung der Regierung wieder: "Es handelt sich um einen Quasi-Aufstand", gegen den die Repressionen zunehmen.

Es liegt an uns, unsere Solidarität zu verstärken.

https://sansnom.noblogs.org/archives/9606