Toulouse, Frankreich: Das Netz zerfasern

In der Nacht vom 17. auf den 18. November brannten im Stadtteil Toulouse Nord 4 Lieferwagen einer Glasfaserinstallationsfirma.

Die COP26 ist soeben zu Ende gegangen und die Mediendiskussion konzentriert sich auf die Wahl einer Energiequelle, die Frankreich souverän machen kann und nicht durch Umweltverschmutzung auffällt. In dieser apokalyptischen Landschaft ist der Ausbau des Breitband-Internets auf seinem Höhepunkt und kündigt bereits eine Gesellschaft an, in der der Staat immer mehr Energie benötigt, um die gesamte Wirtschaft über das Internet zu dematerialisieren. Deshalb haben wir versucht, einer Firma, die Glasfaserleitungen in Unternehmen installiert, den Weg zu versperren, indem wir ihre Fahrzeuge in Brand gesetzt haben.

