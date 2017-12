(BB) Redaktionssitz des Compact Magzins in Falkensee geoutet

Das Magazin Compact um seinen Chefredakteur Jürgen Elsässer ist eine der

wichtigsten Publikationen der extremen Rechten in Deutschland. Das Heft gibt

selbst an, monatlich 80.000 Exemplare zu verkaufen. Im Heft und auf den

jährlichen Compact-Konferenzen, zuletzt Ende November in Leipzig, kommen der

völkische Flügel der AfD, die rechtsextreme Identitäre Bewegung und Pegida

zusammen. Elsässers Compact leistet dabei einen zentralen Beitrag zur

Radikalisierung: Ein Sonderheft widmete sich jüngst der Forderung nach

Freilassung der NSU-Terroristin Beate Zschäpe.

Am Sonntagnachmittag wurden die AnwohnerInnen über ihren rechtsextremen Nachbarn

informiert. Eine Demonstration führte durch die Siedlung zu dem unscheinbaren

Einfamilienhaus, am Hirschsprung 84. AnwohnerInnen schlossen sich spontan an.

Der hier untergebrachte Redaktionssitz wurde mit einem Riesen-Pin markiert.

Papierflieger aus Seiten des rechten Hetzmagazins flogen dutzendfach in den Garten.

Es gibt kein ruhiges Hinterland!

Wir kommen wieder!



Video der Aktion: https://www.youtube.com/watch?v=ae4YpDhZwIU