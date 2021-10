Soligrüße aus der Rigaer 78 an den KØPI-Platz

Solidarische Grüße an unsere Freund*innen auf dem Køpi-Platz!

Ein Angriff auf ein*e ist ein Angriff auf uns alle!

Bleibt stark!

Køpi-Platz verteidigen!

Day X 15.10. zum Desaster machen!

Soligreetings to our friends at Køpi-Platz!

An attack on one is an attack on us all!

Stay strong!

Defend Køpi-Platz!

Make Day X 15.10. a disaster!