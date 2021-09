[schweiz] spie auto angezündet - burn all prisons - free all antifas

Diese kleine Geste der Solidarität richtet sich an all unsere Freund*innen in den Knästen, insbesondere an alle inhaftierten Antifaschist:innen. Die Repression gegen die antifaschistische Bewegung spitzt sich nicht nur in der Schweiz weiter zu. Auch wenn nur einzelne getroffen scheinen, gemeint sind wir alle! Die Repression soll uns voneinander isolieren und schwächen, sie soll uns abschrecken und einschüchtern. Aber wir werden immer weiter kämpfen, denn wir wissen:

Antifaschismus bleibt notwendig!

Wir schicken außerdem solidarische Grüße an alle angeklagten Antifaschist:innen, ob im BaselNazifrei-Prozess oder weltweit. Wir stehen immer hinter euch!

FREE ALL ANTIFAS

BURN ALL PRISONS