Der Lächerliche Konsens eines Bündnisses an Konformist*innen

Seit wann entscheiden irgendwelche Bewegungsstrategen darüber, wann und wo es Eskalation gibt und wo nicht? Dem Vorbild Ende Gelände nachempfunden will das Bündnis "Sand im Getriebe" dies offenbar für die Proteste gegen die IAA in München einführen. Mit ihrem Aktionskonsens als "verbindlichem Rahmen" (soll das ein Gesetz sein, oder was?!) für ihre Proteste kündigen die Organisator*innen von "Sand im Getriebe" an, sich gegen Bullen und andere Schweine nicht zur Wehr setzen zu wollen, sowie Ausschreitungen nicht zu dulden: "Es ist nicht das Ziel, Infrastruktur zu zerstören oder zu beschädigen. Wir werden uns nicht von baulichen Hindernissen aufhalten lassen, Absperrungen von Polizei oder Messesicherheit werden wir durch- oder umfließen. Wir werden uns dabei ruhig und besonnen verhalten. Von uns wird keine Eskalation ausgehen." Es ist dabei ja das eine, den eigenen Körper dem von Bullen zu Brei geschlagen zu werden zu "opfern", aber etwas ganz anderes, anderen vorzuschreiben das ebenfalls zu tun. Ebenso wie es eine Sache ist, wenn es nicht zum eigenen Ziel gehören mag, Infrastruktur zu zerstören. Für uns ist das jedenfalls durchaus das Ziel und davon werden wir uns weder von den Bullen, noch von "Sand im Getriebe" abhalten lassen.

Wir kündigen hiermit jeglichen Aktionskonsens auf. Wir werden im September die IAA angreifen. Wir werden dort sein, wo immer wir das für angebracht halten, auch wenn "Sand im Getriebe" am selben Ort sein sollte. Wir werden Bullen angreifen, wir werden Infrastruktur zerstören, wir werden Gewalt gegen alle anwenden, die versuchen uns daran zu hindern. Wir werden uns nicht von einem Aktionskonsens irgendwelcher dahergelaufener Bestimmer*innen aufhalten lassen und auch nicht von Leuten, die diesen durchsetzen wollen. Wir laden alle Menschen ein, sich selbst Gedanken darum zu machen, wie sie gegen die IAA aktiv werden wollen. Wir laden alle ein, nach eigenem Ermessen vorzugehen. Wir laden alle Menschen ein, Rücksicht aufeinander zu nehmen, das bedeutet für uns jedoch nicht, dass wir davon absehen werden, die IAA mit den Mitteln anzugreifen, die uns sinnvoll erscheinen.

Wir verstehen diesen Aufruf auch als einen Debattenanstoß darüber, inwiefern wir auch in Zukunft zulassen wollen, dass irgendwelche Bewegungsmanager unsere Proteste auf die ihnen genehmen Formen einengen und freuen uns darüber, wenn auch andere Gruppen Widerspruch erheben, gegen die Tendenz Protesten mithilfe von Aktionskonsensen einen friedlichen Rahmen zu verleihen.

Smash IAA!

Kill all Cops!