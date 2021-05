Repression gegen die Besetzer*innen des BAFA am 04.02.2020

Liebe Antimilitarist*innen, wo auch immer ihr organisiert oder nicht



organisiert seid – wir brauchen eure Unterstützung!



am 04. Februar 2020 haben wir mit über 100 Aktivist*innen das Bundesamt

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (kurz BAFA) in Frankfurt Eschborn

blockiert. Über mehrere Stunden besetzten Aktivist*innen das Foyer der

Behörde während vor der Türe zeitgleich eine Kundgebung stattfand. Mit

dieser Aktion haben wir den Ablauf der Behörde empfindlich gestört.

Das BAFA ist dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (kurz

BMWI) unterstellt und für die Genehmigung von Rüstungs- und Dual Use

Gütern zuständig. Des Weiteren hat es bei Exporten von Kleinwaffen oder

Einzelteilen die Endverbleibserklärungen zu prüfen und den tatsächlichen

Verbleib der Waffen zu kontrollieren.

Von den gestellten Anträgen werden regelmäßig über 99% genehmigt.

Kontrollen finden so gut wie gar nicht statt. In der Heckler & Koch

Affäre hat sich gezeigt, dass wissentlich gefälschte

Endverbleibserklärungen durchgewunken wurden.

Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur weltweit und die hier

hergestellten Waffen gehen in fast alle Kriegs- und Krisengebiete.

Der konkrete Anlass für unsere Aktion am BAFA letztes Jahr war der

wiederholte völkerrechtswidrige Einmarsch der Türkei in Nordsyrien

(Rojava). Ein Angriff der auch mit deutschen Waffen durchgeführt wurde.

Die Bundesregierung unterstützt solche Angriffe des Faschisten Erdogan,

sowohl politisch als auch durch Waffenlieferungen.

Wir stehen solidarisch an der Seite unserer kurdischen Genoss*innen und

haben mit dieser Aktion eine Behörde ans Licht der Öffentlichkeit

gezerrt, die viele nur als Genehmigungsinstanz für Energieeffizientere

Heizungen oder E-Autos kennen.

Für diese Aktion werden nun in Frankfurt 30 Menschen juristisch

verfolgt. Die Vorwürfe gehen von Hausfriedensbruch, Nötigung,

Rädelsführer*innenschaft bis Körperverletzung, Gefangenenbefreiung und

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Wir haben uns entschieden diese Repression nicht stillschweigend

hinzunehmen.

Denn welchen Frieden sollen wir in diesem Haus des Krieges gebrochen

haben?

Daher führen wir die Prozesse politisch und solidarisch.

Leider kostet Repression nicht nur Nerven und Zeit sondern auch viel

Geld. Deshalb bitten wir euch um Spenden. Letzte Woche wurden 2

Aktivist*innen wegen Hausfriedensbruch zu jeweils 40 Tagessätzen zu 40

und 50 Euro verurteilt. Wenn alle einen kleinen Beitrag geben, mag das

nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, wenn aber viele kleine Tropfen

zusammen kommen, höhlt es den Stein und gibt uns die Kraft in unserem

Kampf gegen deutsche Rüstungsexporte weiter zu machen.

Wir freuen uns über jede Unterstützung! Wenn ihr bei den Kundgebungen,

die wir zu jedem Prozess organisieren, anwesend seid, oder sie gleich

selbst organisiert. Falls ihr zu weit weg wohnt, könnt ihr uns

Grußbotschaften oder kurze Redebeiträge schicken.



Wenn Ihr spenden wollt, dann geht das entweder über den nachfolgenden

Link oder direkt per Überweisung auf das Konto der Roten Hilfe Frankfurt.

<https://www.betterplace.me/bafa-blockade-mit-einer-spende-unterstuetzen>

Konto: Rote Hilfe e.V. – Ortsgruppe Frankfurt

IBAN: DE24 4306 0967 4007 2383 90

BIC: GENODEM1GLS

Verwendungszweck: BAFA

Weitere Infos zu den Prozessen und unseren Aktionen findet ihr auf

unserer Webseite:

<https://riseupforsolidarity.blackblogs.org/>

Riseup against war – Riseup for Solidarity - Für ein Ende der Gewalt