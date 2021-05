GEISEL DU MIESES SCHWEIN

Es ist nichts neues das der Innensenator von Berlin ein richtiges Arschloch ist. Aber Andreas Geisel macht seinem Vorgänger doch richtig Konkurenz.

Andreas Geisel, ein mitte 50 jähriger deutscher Typ der es sich zur Aufgabe gemacht hat alternative Projekte in Pandemie Zeiten zu räumen. Na Bravo! Angefangen mit dem Syndikat im Sommer. Kurz vor dem zweiten Lockdown waren wir, die Liebig34 dann dran. Darauf folgte unter fadenscheinigen Vorwänden bei Minus 4 Grad die Zeltstadt in der Rummelsburger Bucht und anschließend die Meute. Jetzt am 19.05. hat er sich die Potse vorgenommen.

Aber das ist noch nicht alles. Um dem Ganzen noch die Krone auf zu setzten schiebt Andreas Geisel auch noch massiv ab. Nach Afghanistan und in verschiedene westafrikanische Länder.

Als ''Kriminalitätsbekämpfung'' im Görli befürwortet er racial profiling.

All das ist natürlich nur möglich mit seinen rassistischen Freunden und Helfern den Bullen.

Deswegen wollen wir Geisel und der ganzen Stadt am 12.05 um 15Uhr vor der SPD Zentrale zeigen was von ihm und seiner politischen Linie halten!

Wir sehen das inner politisch Geisel die Hebel zieht die verantwortlich für den ganzen Müll sind der hier in Berlin gerade abgeht. Trotzdem ist uns natürlich auch bewusst das Geisel nur eine Marionette im System ist und jede*r andere in dieser Position auch scheiße wäre. Uns ist natürlich auch bewusst das es nicht Geisel ist den wir stürtzen müssen, sondern dieses verkackte System.

Im Endeffekt ist es egal ob Henkel 2016 oder Geisel jetzt 2021. Auf die scheiß Politiker*innen können und wollen wir uns nicht verlassen. Wir müssen weiterhin die Dinge selbst in die Hand nehmen und dem Staat und Patriarchat zeigen was wir davon halten.

Wir müssen auch noch einen Schritt weitergehen und dieses System strategisch angreifen! Am 19.05 wenn die Potse geräumt werden soll und auch an jedem anderen Tag den wir oder unsere Freund*innen von diesem kapitalistisch – rassistischem scheiß System unterdrückt werden.

Den Weg zu einer befreiten Gesellschaft müssen wir selber beschreiten. Wir müssen weiterhin solidarisch miteinanderen sein und uns nicht einkriegen lassen. Auch wenn es sich im Moment oft so anfühlt als würden wir eine Niederlage nach der anderen einkassieren und einen Ort nach dem anderen verlieren, wird sich irgendwann das Blatt wenden und dann stehen wir am längeren Hebel.

Und bis dahin heißt es weiterhin, jeden Räumung gehört verhindert!

Jede Abschiebung gehört verhindert!

Solidarische Grüße, Küsse und viel Kraft an unsere Freund*innen aus der Potse und alle anderen Anarchist*innen, Queers und vom Patriarchat unterdrückten!

Wir sehen uns am 12.05 vor der SPD Zentrale!

Wir sehen uns abends am 15.05 auf der Köpi Wagenplatz & R94 Demo!

Wir sehen uns am 19.05 und verhindern die Räumung der Potse!

Bis bald,

eure L34