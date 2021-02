Hanau kein Einzelfall

1.500 Teilnehmer:Innen zogen auf unangemeldeter Demonstration in Gedenken an Opfer des rassistischen Attentat in Haunau um die Innenstadt Göttingen bis zum Gänseliesel.

In Redebeiträgen gingen Redner:Innen u.a. auf den (alltäglichen) Rassismus, das Versagen der Behörden bei dem rassistischen Attentat in Hanau ein