Identitäre Bewegung Konstanz - Nichts als Schall und Rauch

Seit wenigen Monaten gibt es auch in Konstanz einen Ableger der faschistischen Identitären Bewegung. Auch wenn die ersten Aktionen doch sehr peinlich waren, wie etwa ein Transpi an einer Brücke aufzuhängen und dann von einem Passanten verjagt zu werden. Nehmen ihre Aktionen in der Regionen zu, es gibt regelmäßig Stammtische und an vielen Stellen werden immer wieder rassistische Sticker geklebt.

Wir konnten zwei Transparente abziehn und wollen nun zeigen was wir von ihrer Bewegung halten.

Wir haben keinen Bock auf diese rassistische Hetze, und werden auch nicht Tatenlos zusehen wie sich Rassisten und Faschisten wieder offen auf die Strasse trauen. Solltet ihr sie antreffen werdet unangenehm und mischt euch ein, reißt ihre Sticker ab, stört sie wenn sie wieder vor einem Transparent posieren und hindert sie daran Flugblätter zu verteilen.

Ihre Ideologie soll dorthin gehen wo sie hingehört: auf den Müllhaufen der Geschichte.

Und wir werden dafür sorgen dass ihre Bewegung nichts weiter als Schall und Rauch bleibt.

https://vimeo.com/231471331

https://file.town/download/zi16hrismfu521z8by9hib353

http://www.fastshare.org/download/IdentitaereBewegungKonstanz.mp4

https://www.mediafire.com/file/eh5adhv3b9v9g72/IdentitaereBewegungKonsta...