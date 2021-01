[K] Aktionen gegen Gewalt an FLINT*

AKTIONEN GEGEN GEWALT AN FLINT*

Hier der Link zum Video:

https://vimeo.com/501402037

Nein heißt nein, ni una menos, keine mehr

Weltweit werden wir gemordet, vergewaltigt, geschlagen, gedemütigt – es

reicht schon lange. Wir organisieren uns hier in köln und sind gestärkt

durch die millionen von frauen/flinta, die gegen das gewalttätige

patriarchale system auf die strasse gehen, überall auf der welt: in

chile, in mexiko, in guatemala, in polen, in südafrika, in bolivien, in

indien, in thailand, in kurdistan, in der türkei, in kenia, in peru, im

sudan, im iran, in afghanistan und vielen ländern mehr. Wir schlagen

zurück und setzen ein menschenwürdiges leben an diese stelle, ohne

gewalt, ohne ausbeutung, ohne krieg, ohne gender

zuschreibungen, ohne rassismen und nationalismen. Wir haben die schnauze

voll und stellen uns dieser weltweit verbreiteten pandemie von

männlicher gewalt entgegen. Solidarität macht stark, seid widerständg!



Bildet banden!