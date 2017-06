[S] Der Juni im Zeichen des G20 – Infopost, Stadtverschönerungen und Mobivideo

Nicht nur in Stuttgart - in ganz Deutschland laufen die Vorbereitungen für die Gipfelproteste gegen den G20-Gipfel. Zehntausende Menschen aus ganz Europa werden sich an Gegengipfel, Camps, Blockaden und Demonstrationen beteiligen. Teile der Politik, Polizeibehörden und Medien schüren Angst und Panik, setzten Schengen außer Kraft und rufen demonstrationsfreie Sicherheitszonen aus. Darauf haben wir eine klare Antwort: Wir lassen uns nicht spalten oder einschüchtern – wir werden Anfang Juli ein kraftvolles Zeichen gegen die Akteure und Auswirkungen des globalen Kapitalismus setzen. Neben unserer Kritik am Bestehenden, wollen wir unseren Vorstellungen einer solidarischen und gerechten Welt Ausdruck verleihen.

Aufrufe zum G20-Gipfel

Fight G20 – Aufruf vom revolutonären Bündnis

Broschüre von Perspektive Kommunismus

NoG20 Aufruf vom Arbeitskreis Internationalismus

Aufruf vom NoG20 Bündnis Stuttgart

Gemeinsame Erklärung – We'll come united

Mobi-Videos

Mobivideo von Perspektive Kommunismus

Stadtverschönerung in Stuttgart

Mobivideos zum Sonderzug | Video 1, Video 2, Video 3

Welcome to hell Mobivideo

Mobi-Clip von Leftvision

Anreise – Von Stuttgart nach Hamburg

Am Mittwoch, den 5. Juli fährt ein Sonderzug für 1000 Menschen von Basel über Stuttgart-Kornwestheim und weiteren Zwischenhalten nach Hamburg. Tickets gibt es für 60,00 € im Linken Zentrum Lilo Herrmann. Mehr Infos unter www.sonderzug-nog20.org

Für alle die mit dem Bus zur Großdemonstration am Samstag, den 8. Juli fahren wollen gibt es eine bundesweite Buskoordination unter www.busse.g20-demo.de

Terminsammlung für G20-Aktivitäten in Stuttgart

Freitag, 16. Juni, 19 Uhr – Café zur Kriegspolitik der G20

Sonntag, 18. Juni, 12 Uhr – Basteln für die Gipfelproteste

Montag, 19. Juni, 19 Uhr – NoG20 Infotisch und Ticketverkauf auf der Montagsdemo

Dienstag, 20. Juni, 19 Uhr – Stuttgarter Vernetzungstreffen gegen G20

Freitag, 23. Juni, 19 Uhr – Infoveranstaltung zum G20-Gipfel

Samstag, 1. Juli, Aktionstag, Workshops und Konzert im Rems-Murr Kreis

Sonntag, 2. Juli, 18 Uhr – Letzte Info-Abend vor der Abreise

Mittwoch, 5. Juli, 18:30 Gleis 6/Kornwestheim – Abfahrt mit dem Sonderzug

Eine Übersicht zu den Gipfelprotesten

Camps

Im Stadtpark soll ein antikapitalistisches Camp (g20camp.noblogs.org) entstehen, im Volkspark ist ein spektrenübergreifendes Protestcamp (g20-camp.de) geplant. Beide Camps sollen in etwa Platz für 10.000 Menschen bieten und vom 31. Juni bis zum 9. Juli stattfinden.

5.7. | Gipfel für globale Solidarität - Alternativgipfel zum G20

6.7. | Donnerstag | 19 Uhr Fischmarkt - Revolutionärer Block auf der „Welcome to Hell“-Demo

7.7. | Freitag - Blockaden und direkte Aktionen gegen das Gipfeltreffen

7.7. | Freitag | 20 Uhr Reeperbahn - Revolutionäre Demonstration von G20 entern!

8.7. | Samstag| 13 Uhr Deichtorplatz (Hbf.) - Revolutionärer Block auf der Demo „Grenzenlose Solidarität statt G20“

Mehr Infos zu den einzelnen Tagen gibt es hier

Websiten und Infoportale zum G20

www.g20-hamburg.mobi

wwwg20hamburg.org

perspektive-kommunismus.org/g20-2017/

www.sonderzug-nog20.org

www.nog20-stuttgart.de