Hallo MitkämpferInnen und GenossInnen!

Kurz vor dem 1. Mai 2017 ist die neue TA 75 erschienen. Wir möchten euch einen kurzen Überblick über den Inahlt geben.

Im Mai wird das „Tribunal NSU-Komplex auflösen“ in Köln ein Zeichen setzen! Veranstaltet wird es von einem bundesweiten Aktionsbündnis, in dem auch GenossInnen von uns mitmachen. Wir veröffentlichen die Einladung zum Tribunal in deutscher und türkischer Sprache des Bündnisses. Ebenso wie unserer Aufruf „Nous accusons-Wir klagen an!“ zum Tribunal.

Im Jahr des 100. Geburtstags der Oktoberrevolution in Russland nimmt unsere Fabrikzeitung zum 1. Mai die herrschenden Verhältnisse ins Visier. Gleichzeitig wird der Traum vom Sozialismus schon mal realisiert und Zukunftspläne geschmiedet.

Weiter geht es in einem Grundsatzartikel um die demokratischen, sozialistischen Errungenschaften der ArbeiterInnen in der Sowjet-Union. Von Freiheiten, Rechten, Lebensentwürfen, die selbst nach 100 Jahren im Kapitalismus nicht verwirklicht sind, wird konkret berichtet.

Super ist, dass unser Jugendkollektiv „Rote Tücher“ mit seinem ersten Flugblatt in antifaschistischen Aktionen präsent war. Wir dokumentieren es.

In unsere Afrika-Reihe setzen wir uns in einem spannenden Artikel mit der wirtschaftlich-politischen Bedeutung Südafrikas auseinander. Durch viele Zahlen und Fakten untermauert, da müsst ihr euch ein wenig durchkämpfen - es lohnt sich!

Flugblätter zum 8. März 2017 von TA, der IA.RKP Österreich und von ICOR (Internationale Koordination Revolutionärer Parteien und Organisationen) antworten auf brennende Fragen der internationalen Frauenbewegung.

In unserer Serie „Was tun im Sozialismus? – Analyse der Restauration des Kapitalismus in der sozialistischen Sowjetunion“ diskutieren wir, positive wie negative Erfahrungen des Aufbaus des Sozialismus in der SU. Wir ziehen kritische Schlussfolgerungen für unseren heutigen Kampf.

Abschluß ist eine Buchbesprechung des Lion Feuchtwangers Buches „Moskau 1937 – ein Reisebericht für meine Freunde“.

Also wenn euch der eine oder andere Artikel interessiert, schaut in unsere webseite oder bestellt die TA!

Anregungen, Kritiken, eure positive und/oder kritische Meinung sind uns sehr wichtig! Wir freuen uns darüber.

Mit roten Grüßen

Redaktionskollektiv Trotz alledem!

Postfach 48, 73550 Waldstetten « trotzalledem1@gmx.de « www.trotzalledem1.ml