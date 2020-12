FÜR‘N DANNI: ANGRIFF AUF GRÜNEN-BÜRO IN HAMBURG ALTONA

Der Artikel zu dieser Aktion ist auf Indymedia anscheinend gelöscht worden. Darum wird hier ein Zeitungsartikel dazu veröffentlicht aus der "Welt". In diesem wird aber nicht erwähnt, dass die Aktion in Solidarität mit dem Dannenröder Wald passiert ist:

Geschäftsstelle der Grünen in Hamburg attackiert

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte ein Büro der Grünen in Hamburg attackiert und zahlreiche Scheiben zerstört. Die Polizei geht von einer mutmaßlich politisch motivierten Straftat aus und hat den Staatsschutz eingeschaltet.

Unbekannte haben die Geschäftsstelle der Grünen-Bezirksfraktion Altona aus mutmaßlich politischen Motiven angegriffen und beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben ein oder mehrere Täter am frühen Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr sechs Scheiben der Geschäftsstelle an der Erzbergstraße Ecke der Straße Am Felde zerstört.