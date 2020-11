(HH) Immo-Karre von Gladigau angezündet

Weil wir die voran schreitende Aufwertung und die damit einhergehende Verödung unserer Lebensräume hassen, setzten wir vergangene Nacht ein Auto der Immobilienschweine Gladigau in Altona in Brand. Gladigau ist einer der größten Akteure im Immobilienbusiness in Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit mehreren tausend Immobilen spielen sie im täglichen Spiel der Vermarktung und Verwaltung von Lebensraum eine maßgebliche Rolle. Besonders stolz sind sie darauf, jetzt auch im prestigeträchtigen und geleckten Quartier der Hafencity einen Fuß in der Tür zu haben. Dort verwalten sie mehrere Gebäude. Uns ist aufgefallen, dass sie auf ihrer Website damit werben, dass sie ihre Immobilien, zu denen auch mehrere Veranstaltungsräume gehören, mit dem Satz „ihre politische Ausrichtung wird mit äußerster Diskretion behandelt“ bewerben. Welchen Parteien es in diesen Zeiten wichtig ist, dass ihre politische Ausrichtung mit Diskretion behandelt wird, sollte klar sein. Vielleicht lohnt sich eine weitere Auseinandersetzung und Nachforschung mit und von Gladigau. Vielleicht fragen wir mal eine_n ihrer 74 ausnahmslos weißen Mitarbeiter_innen. Dass wir die Nacht zum 5.11. auserkoren haben, ist natürlich kein Zufall. Freiheit für die Drei von der Parkbank. Freiheit für alle Gefangenen. Brennende Autos gegen die Stadt der Reichen.