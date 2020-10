Wir stellen der Stadt Hannover ein Ultimatum

Was jetzt noch bleibt, sind die Massenunterkünfte (wie am Alten Flughafen). Privatsphäre gibt es dort nicht. Einen sicheren Ort, um das letzte Hab und Gut einzuschließen, auch nicht. Und einen Ort zum Ruhe finden, oder um Krankheiten aus zu kurieren, schon gar nicht. Immer wieder kommt es zu Konflikten und Betroffene – besonders Frauen – berichten von Machtmissbrauch und Gewalt durch die Sicherheitskräfte. Außerdem schließen jeden Morgen um neun die Türen und die Menschen stehen für den Tag wieder auf der Straße. Die Würde der dort schlafenden Menschen wird permanent mit Füßen getreten.

Viele Wohnungslose gehören zudem wegen chronischer Krankheiten und eingeschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung zur Corona-Risikogruppe. An Abstand und Hygiene ist bei den Bedingungen in den Massenunterkünften aber nicht zu denken.

In den kleineren Unterkünften ist die Situation auch nicht viel besser. Privatsphäre ist auch hier Mangelware, Gängeleien durch Angestellte und Sicherheitspersonal gehören zum Alltag und der Corona-Schutz in den vielen Zweibettzimmern ist ungenügend.

Einige ziehen es wegen der beschissenen Bedingungen in den Unterkünften vor, in Zelten, Autos, oder sonst irgendwo draußen zu schlafen. Doch die kalte Jahreszeit beginnt gerade erst.

In den Tagestreffs, wo die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden sollen, bleibt nur Platz für weniger als ein Viertel der Leute, die dort vor der Corona-Pandemie einen Ort zum Aufwärmen, Kaffee trinken und den Zugang zu Toiletten und Waschgelegenheiten gefunden hatten.

Die Zeit drängt, doch die Stadtoberen und die Verwaltung tun so, als würde es diese Probleme nicht geben. Selbstzufrieden lehnt man sich im Rathaus lieber zurück und will sich nach der Schließung der Corona-Notunterkünfte in Jugendherbergen und Hotels erst im nächsten Jahr um eine dauerhafte Lösung bemühen. Wer Corona und den Winter nicht leugnet, sieht aber, dass ein Modellprojekt im nächsten Jahr keine ernstzunehmende Lösung sein kann.

Die allgemeine Wohnungsnot und der Umgang mit Wohnungslosen sind kein Zufall, sondern Ergebnis der marktförmigen Wohnungspolitik und dem völligen Versagen der Stadt, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Während Investoren und andere Profiteure der Wohnungsnot im Rathaus hofiert werden, bleibt für alle, die mit der monatlichen Miete zu kämpfen haben, und erst recht für die, die ihre Wohnung schon verloren haben, nichts als heiße Luft.

Doch damit ist jetzt Schluss! Wir, Betroffene von Wohnungslosigkeit und Menschen aus Sozialen Bewegungen und Mietkämpfen, haben uns zusammengetan, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Die Zeit, vor dem Rathaus zu stehen und um Würde zu bitten, ist vorbei! Wir sehen auch keinen Sinn mehr darin, an irgendwen zu appellieren. Wir wollen nicht mehr diskutieren oder verhandeln. Weder mit dem Wohnungsamt, noch mit dem Baudezernenten oder dem Bürgermeister. Die Probleme wurde oft genug benannt und alle Standpunkte sind ausgetauscht.

Wir stellen den Verantwortlichen der Stadt Hannover hiermit eine Frist bis Ende November.

Wenn bis dahin nicht alle Wohnungslosen, die es wollen, einen Platz in einer würdevollen Einzelunterbringung bekommen haben, schreiten wir zur Tat und zeigen, wie unbürokratisch leerstehende Häuser und Wohnungen zu einem Zuhause werden können.

Ein warmes Zuhause mit Schlüssel und eigenem Briefkasten ist das Minimum!

Selbstbestimmte Einzelunterbringung für alle Wohnungslosen bis Ende November!

SONST BESETZEN WIR!!!