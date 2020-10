Unser Freund Andreas Krebs hat sein Buch "Der Taifun" veröffentlicht

Andreas Krebs hat 20 Jahre Knast auf dem Buckel – 17 davon in Deutschland, hauptsächlich in Bayern und nun schon drei in Italien. Aus seiner Einstellung gegenüber den Autoritäten machte er nie einen Hehl und hielt immer an seiner Wut und Ablehnung gegenüber dem Staat fest. „Manchmal denke ich mir, dieser ganze scheiß Justizapparat gehört in die Luft gesprengt und das ganze Pack mit dazu.“ In etlichen Hungerstreiks, Gefangenenkämpfen und Ausbruchsversuchen hat er sich über Jahre hinweg gegen die Erniedrigungen des Systems gewehrt und auch mittels von Veröffentlichungen versucht, sich seine Würde zurückzunehmen und die Isolation zu überwinden. „Ich habe gelernt, dass im Knast wirklich alles möglich ist, wenn man nur will! Wenn man nur den Willen dafür aufbringt und sich gut untereinander organisiert, schafft man wirklich alles.”

Die momentane Situation von Andi ist tragisch: Er ist seit langem schwerkrank und leidet nicht nur unter der Haft, sondern auch unter der fehlenden medizinischen Versorgung. Unter dem Eindruck extremer Schmerzen hat Andi das hier vorliegende Buch verfasst: Er schildert seine Erlebnisse und Erfahrungen in deutscher und italienischer Gefangenschaft und erzählt von seiner Rebellion, seinen Gefühle und Gedanken, um das alles seinen Freunden und Lesern mit auf den Weg zu geben. Den Schluss des Buches bilden Tagebucheinträge, die während des Ausnahmezustandes im Frühjahr 2020 entstanden sind und auch über die Knastrevolten in Italien berichten. Andis Zukunft ist ungewiss, doch seine Einstellung klar wie eh und je: „Solange wie ich kann, werde ich weiter kämpfen, kämpfen bis zum Letzten! Ich hoffe das irgendetwas eines Tages auch Früchte trägt. Ich hoffe so sehr!”

Inhaltsverzeichnis:

I. Zu der vorliegenden Ausgabe

II. Einleitung

III. Ein kurzer Lebenslauf

1. Erinnerungen

2. Die Geschichte Paul

3. Die Geschichte Dimitri S.

4. Die Geschichte Sigi M.

5. Die Aktion Wurst

6. Ein trauriges Ereignis

7. Aus Spaß wurde Ernst

8. Das Ehe- und Partnerseminar

9. Suizid hinter Gittern

10. Beschäftigung hinter Gittern

11. Im Hightechknast Landshut

12. Gefangenenkampf in Aschaffenburg

13. Der Tag der Entlassung

14. Leben in Berlin und Fürstenwalde

15. Der Entschluss Deutschland zu verlassen

16. Doch noch einmal zurück in die Vergangenheit

17. Die Festnahme und Überstellung nach Santa Maria Capua Vetere

18. Auf der Flucht in Deutschland

20. Der Zugriff durch das MEK und die Auslieferungshaft in Deutschland

21. Die Überstellung von Deutschland nach Italien

22. Der Knast Secondigliano

23. Die vorgeworfene Tat

24. Alltag in der italienischen Haftanstalt

25. Einige Worte über die Haftanstalt Poggioreale

26. Tagebucheinträge

IV. Anhang

Falls ihr das Buch bestellen wollt, schreibt an:

andreaskrebs at riseup.net