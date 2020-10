Soli-Demo in Kopenhagen

Besides being important infrastructure of the autonomous left-wing scene, these houses act as fortifications against the rapid rent-increases and housing speculations that capitalize on making housing a commodity that is affordable and accessible for the middle- and upper-class only. Gentrification is a struggle that is relevant not only in Berlin, but also here in Copenhagen. Capitalistic housing-speculating companies like Kereby (former Blackstone) are pushing the rent-levels while the racist “ghetto”package is forcing families out of their homes and replacing these with expensive new constructions.

The house-project Liebig 34, located in Friedrichshain Berlin, has existed since 1990, where local activists squatted the house on Liebigstrasse. Since then, the house has evolved and turned into a political anti-patriarchal project consisting of FLINT (female, lesbian, intersex, non-binary, trans) -people only. Liebig creates a safer space where the left-wing political agenda isn’t dominated by cis-men.

All of this is threatened to be evicted. Since we are not able to go to Berlin and fight side-by-side with the people of Liebig 34 we will show solidarity and fight capitalism, patriarchy and gentrification in the streets of Copenhagen!

Remember to show solidarity regarding covid-19 as well. Bring your mask and keep a safe distance!

Our safety-team will be present during the demonstration to ensure that everybody feels safe and is accessible if anything preventing this should occur.

Looking forward to seeing you !

WHO’S STREETS? OUR STREETS!

Fri 9. Oct 17:00Den Røde Plads, 2200, København N

-------------------------------------------------------------

KALD FOR STØTTE I KAMPEN MOD GENTRIFICERING I SOLIDARITET MED LIEBIG34

Den 9. Oktober er rydningsdagen for det anarka-queer-feministiske hus-projekt Liebig 34. Derfor indtager vi gaden i solidaritet med L-34 samt alle andre hus-projekter som er rydningstruede.

Udover at være vigtig infrastruktur på scenen for den autonome venstrefløj står disse huse som forsvarsværker mod det hurtigt stigende huslejeniveau og den boligspekulation, som kapitaliserer på at gøre boliger til en handelsvare, som kun middel- og overklassen har råd til.

Gentrificering er et stort problem, ikke kun i Berlin, men også her i København. Boligspekulationsvirksomheder som Kereby (tidligere Blackstone) skubber huslejeniveauet i vejret mens den racistiske ”ghetto”pakke tvinger familier ud af deres hjem og erstatter disse med eksklusivt nybyggeri i en alt for høj prisklasse.

Hus-projektet, Liebig 34, beliggende i Friedrichshain Berlin, har eksisteret siden 1990, hvor lokale aktivister besatte huset på Liebigstrasse. Siden da har huset udviklet sig og blevet til et politisk anti-patriarkalsk projekt udelukkende udgjort af FLINT(female, lesbian, intersex, non-binary, trans)- personer. Liebig skaber et safer space hvor venstrefløjens organisering og politiske agenda ikke er domineret af cis-mænd.

Alt dette er rydningstruet. Siden vi ikke har mulighed for at tage til Berlin og kæmpe side om side med beboerne i Liebig 34, viser vi solidaritet og bekæmper kapitalisme, patriarkat og gentrificering i Københavns gader!

Husk at vise solidaritet i covid-19 henseende også. Tag din maske med og hold sikker afstand!

Vores tryghedsteam vil være til stede under demonstrationen for at sørge for at alle føler sig tilpasse og sikre og er tilgængelige hvis noget skulle opstå, der forhindrer dette.

Vi glæder os til at se jer!

WHO’S STREETS? OUR STREETS!

Fri 9. Oct 17:00Den Røde Plads, 2200, København N