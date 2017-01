Leipzig: 12.12. reloaded? Erneute Naziaufmärsche in Connewitz geplant..

In Sachsen nutzt Alexander Kurth "die Rechte" für seine persönlichen Demonstrationen. Für seinen letzten Versuch am 12.12.2015 nach Connewitz zu kommen, bekam er 150 Neonazis zusammen, die es nicht nach Connewitz schafften. In Leipzig kam es jedoch zu den heftigsten Auseinandersetzung zwischen Antifaschist*innen und der Polizei in den letzten Jahren.

Es ist offensichtlich, dass Kurth und Co. ihre Bedeutungslosigkeit in der eigenen Szene mit Demonstrationen in linken Stadtteilen aufwerten wollen und auf die Provokation setzen. Doch wenn sie schon zu uns kommen, können wir sie auch entsprechend empfangen. Dabei sollten wir uns auch überlegen, wie wir mit den NazifreundInnen in Uniform umgehen werden. Sollte die Stadt die Aufmärsche in Connewitz erlauben, werden wir mit einem massiven Belagerungszustand von Connewitz und massiven Angriffen der Bullen auf Linke rechnen müssen. Darauf müssen wir uns vorbereiten und Antworten finden. Denn neben den Neonazis wird es auch gerade den Bullen um Rache für den 12.12.2015 in Leipzig gehen.

Also liebe Antifaschist*innen, auch 2017 geht es weiter gegen FaschistInnen. Für viele weitere "12.12." in Leipzig und überall!

PS.: Es gibt noch 215 Namen von Faschisten, die am 11.01.2016 nach Connewitz kamen und noch auf die entsprechende antifaschistische Antwort warten. Es gibt daher jede menge Möglichkeiten sich mit den kommenden Neonaziaufmärschen in Leipzig antifaschistisch zu beschäftigen.