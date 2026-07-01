Wir widersetzen uns dem AfD-Bundesparteitag in Erfurt

Beschluss 28 – 2026

Die Linke in Thüringen ist Teil der geplanten Proteste gegen den Bundesparteitag der AfD in Erfurt und ruft ihre Mitglieder und die Zivilgesellschaft auf, sich daran zu beteiligen. Als Partei unterstützen wir die Proteste finanziell und materiell. Bereits Ende November hatte das Bündnis „widersetzen“ angekündigt, den Parteitag am ersten Juliwochenende 2026 in Erfurt zu blockieren. Weitere vielfältige Protestformen sind in Planung.

Die Ortswahl der AfD ist ein Kniefall vor dem Landesvorsitzenden Björn Höcke, den man gerichtsfest als Faschisten bezeichnen darf und der wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen rechtskräftig verurteilt ist. Mit der „Erfurter Resolution“ hatte unter anderem Höcke schon zwei Jahre nach der Parteigründung einen ersten Schritt getan, die Agenda der Neuen Rechten auch offiziell in die AfD zu tragen. Seitdem ist die Partei stetig über den rechten Rand hinaus weiter nach Rechtsaußen gerückt.

Angesichts der aktuellen Situation in Thüringen hat der Protest gegen den Parteitag in Erfurt zudem eine historische Verantwortung. Das Hofieren von Höcke, der Thüringer AfD und ihrer praktizierten Verächtlichmachung der parlamentarischen Demokratie verweist auf das Jahr 1924. Damals hatte sich in Thüringen eine Minderheitsregierung von völkisch-nationalen Kräften abhängig gemacht. Damit wurde Thüringen zum Schutzraum und später zum Sprungbrett der Faschisierung des gesamten Landes.

Die Linke wird dieses Vorhaben nicht widerspruchslos hinnehmen. Gemeinsam mit vielen antifaschistischen Verbündeten werden wir den Widerstand gegen den Bundesparteitag der AfD organisieren und im Zuge dessen auch eine Gesprächsoffensive mit der Gesellschaft starten, um über die gefährlichen Positionen der AfD aufzuklären und gemeinsam mit der Bevölkerung ein starkes Zeichen für Solidarität und gegen die Normalisierung des Faschismus zu setzen.

Doch wir bekämpfen die AfD nicht nur auf der Straße, sondern jeden Tag mit unserer Politik. Wir kämpfen dafür, dass Millionen Menschen mehr Geld haben und die Reichen zu Kasse gebeten werden. Wir streiten für eine glaubhafte und zuverlässige Politik, in den Parlamenten, in Vereinen und in der Fläche mit all unseren Genoss*innen. Damit setzen wir uns gegen die neoliberale Politik ein, die die Faschisten so stark macht. Wir sind die Kraft für einen sozialen Antifaschismus.