Berlin: Abgeordneter Tom Schreiber (SPD) beim Hamstern erwischt

Ein Typ fällt uns besonders auf, weil er mit Leibwächter vorfährt, sich rücksichtslos durchdrängelt und Massen an Klopapier, Cola und Wasser kauft. Der Mann sieht aus wie ein unbekannter SPD Politiker, kann das sein? Bevor wir ihn zur Rede stellen können, springt er mit seinem Leibwächter in einen alten Ford Escort und fährt davon. Wir fragen die Kassiererin; ja, der Herr Schreiber kauft jeden Tag für die ganze Fraktion ein. Desinfektionsmittel müssen für ihn reserviert zurückgehalten werden.

Am Dienstag sind wir wieder Morgens dort und warten. Schon kommt der Innenexperte der SPD, stopft alles in seinen Einkaufswagen, einige Sachen fallen schon runter. Diesmal sind wir schnell genug mit dem Fotoapparat. Mit dem Moped verfolgen wir Tom Schreiber, er fährt in sein Haus, dessen Anschrift wir verschweigen. Dort wechselt er die Jacke, aber wir erwischen ihn direkt vor der Haustür, während der Leibwächter schon die Einkäufe rein bringt. Auf Nachfrage gibt Tom Schreiber zu, mehr als den Eigenbedarf einzukaufen, man wisse ja nie, wann Corona endlich besiegt sein. Er als systemrelevante Person dürfe das, zeigt Stolz ein Papier der Gesundheitssenatorin vor. Dann führt er uns noch in sein Klopapierlager, damit wir ihn nicht verpetzen.

Ehrlich gesagt, grade von Tom Schreiber hätten wir mehr Anstand erwartet. Aber gut, wenns in der Politik nicht gut läuft, bedienen sich solche Leute halt an einfachen Dingen.