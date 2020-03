Korrektes Verhalten beim Plündern

Achtung, dieser Text ist KEIN Aufruf zum Plündern. Ich lehne Plünderungen überwiegend ab, da hiervon in der Regel nur die starken & schnellen profitieren und sich bei vielen Plünderungen kapitalistisches Verhalten im kleinen widerspiegelt (gerafft wird meist das was einen hohen monetären Wert hat und nicht das was am meisten gebraucht wird). Sollte es dennoch in eurem Umfeld zu Plünderungen kommen im Folgenden ein paar Tipps wie ihr die Situation zu einer besseren Partie für alle gestalten könnt.