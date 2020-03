(hh) feministische hausbesuche zum 8. maerz

in der nacht zum 8. maerz haben wir verschiedene orte und personen in hamburg besucht, die durch antifeministisches, rechtes und/oder unsolidarisches verhalten gegenueber frauen aufgefallen sind. damit ihr umfeld davon kenntnis nehmen kann, haben wir an waenden und scheiben botschaften hinterlassen. wir finden es wichtig, dasz dieses wiszen geteilt wird und veroeffentlichen deswegen hier die besuchten orte und personen:

- das community center barmbek basch in dem wolfgang a. gogolin regelmaeszige leseabende veranstaltet. gogolin ist in antifeministen kreisen gut vernetzt und betreibt mehrere blogs und veroeffentlicht buecher, in denen er seine antifeministischen thesen ausbreitet.

- das centro sociale ist offen fuer typen deren uebergriffe offengelegt wurden und schuetzt diese aktiv.

- klaus klotzbuecher aus bramfeld ist ebenfalls gut vernetzt in antifeministischen kreisen und bietet "beratungen" fuer verlassene vaeter an.

- roman raczeks anwaltskanzlei ist in altona. er vertritt vergewaltiger.

- die ev. hochschule das rauhe haus vertuscht sexualisierte gewalt und schuetzt damit die taeter.

- das gaengeviertel schuetzt vergewaltiger.

- der vaeteraufbruch fuer kinder e.v. hamburg hat sein postfach bei andreas quelle in der buergerweide. die vaeteraufbruch vereine instrumentalisieren kinder, um ihre antifeministische ideologie zu verbreiten.

nicht nur die letzten monate haben gezeigt, dasz wir auch in linken raeumen vor sexismus und raszismus nicht sicher sind. feministische und antiraszistische kaempfe gehoeren auch und vor allem in die eigenen raeume.

by the way, die fenster vom centro sociale waren am 8. maerz schon wieder ordentlich geputzt und die raeume wurden an diesem tag von einer feministischen gruppe anlaeszlich des frauenkampftages genutzt.

wir haben euch aufm zettel. diese scheisze laszen wir uns nicht laenger gefallen! schlieszt euch an, gemeinsam kriegen wir sie alle!

feuer und flamme dem patriarchat. jin jiyan azadi

eine feministische autonome zelle