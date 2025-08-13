Ukraine - Rest in power David Chichkan
On 8 August, while repelling an enemy infantry assault in the Zaporizhzhia direction, our brother-in-arms, David Chichkan, was gravely wounded. In the early morning of 9 August, his heart fell silent.
David met every challenge with unwavering dedication. He never hid behind others’ backs, nor sought refuge in social capital. With sincerity and openness, he shared his deepest reflections on politics, ethics, and social justice with his brothers- and sisters-in-arms.
He had a gift for creating an atmosphere of trust and camaraderie, forging connections with people of all views and moral systems, yet never straying from his convictions. David believed that true anarchists must endure the hardest trials alongside their people. His passing is an immeasurable loss for us.
David forever in the ranks.
Resistance Committee
Ergänzungen
Antifaschistische Standpunkte in kurzen Sätzen
Das letzte Wort wird das russische vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter haben.
Was wird aus der Landwirtschaft im langen dunklen nuklearen Winter?
Nuklearer elektromagnetischer Impuls zerstört jegliche Kommunikationsmittel, Chaos total. Keiner weiß nichts.
Vor Auslieferung von Marschflugkörpern Taurus ohne Reichweitenbegrenzung Jodtabletten und Zyankalikapseln an alle verteilen.
Auf unsere Abschreckung antwortet Russland mit einer noch schlimmeren Abschreckung.
NATO-Erweiterungen bis vor Tore Moskaus kann Russland nicht dulden.
Russische oder chinesische Militärbasen in Mexiko würden die USA auch mit Krieg verhindern.
Sowjetische Raketen auf Kuba fanden die USA 1962 auch nicht witzig.
Ukraine ist russisches Kuba. Nach Kubakrise kam Ukrainekrise.
Bunker und Fluchtburgen im fernen Ausland nur für Eliten?
Nach einem Bündnisfall werden Überlebende die Toten beneiden.
Überschuldete Krankenhäuser und marode Brücken sind wichtiger als Aufrüstung und Waffenlieferungen.
Im nuklearen Winter werden Klimaaktivisten erfrieren.
Ukraine in die NATO aufzunehmen ist Fehler des Jahrhunderts.
Ukraine in die NATO aufzunehmen kann uns alle töten.
Mit der Zeitenwende kommt ein nukleares Ende.
Wir befinden uns auf der falschen Seite der Geschichte.
In Werte-Demokratie wird keiner gefragt, ob er aufrüsten will oder ob Ukraine Angriffswaffen erhalten soll.
Werte-Demokratie fragt uns nicht: Sollen wir mit Krediten aufrüsten und Angriffswaffen liefern?
Mit Werte-Diktatur Kriegspartei im Stellvertreterkrieg?
Bundeswehr lauert in Litauen an Russlands Grenze, wann Angriff?
Deutschland verteidigen? Wozu? Wozu ein Land vertedigen, wo man keine bezahlbare Mietwohnung finden kann, wo Mietpreise und Nebenkosten immer weiter steigen, wo man auf 5 Minuten Sprechstunde beim Facharzt länger als 5 Monate warten muß, wo man sich auch nach 40 Jahren Arbeit im normalen Beruf kein Haus und keine Wohnung kaufen kann, wo Inflation die Ersparnisse entwertet, wo jeder Rentner spätestens im Altersheim zum Sozialfall wird, wo Tagesparkschein am Straßenrand 20 EUR pro Tag kostet, wo Aufrüstung und ukrainischer Angriffskrieg wichtiger sind als die unterfinanzierten Krankenhäuser und marode Brücken, wo uns der Staatsfunk für Zwangsabgabe an die GEZ mit Fake News füttert? Kommt nach der Zeitenwende ein schlimmes Ende, ein 3. Weltkrieg?
Sponti gegen Ukraine Nazis und sinnlosen Krieg
Sponti gegen Ukraine Nazis von: indy-kollektiv Sponti gegen den ukrainischen Angriffskrieg, damit wir wegen den ukrainischen Nazis nicht in einem nuklearen Krieg sterben müssen. Die US-Demokraten haben mit Geldkoffern und mit Scharfschützern auf Hochhäusern die ukrainische Regierung ausgetauscht. Die prorussische Regierung mit gewähltem Presidenten Janukovitsch wurde mit aggressiven Nazis ersetzt.
Plan Barbarossa 2.0 Die Bundeswehr soll das vollenden, .........
Plan Barbarossa 2.0 Die Bundeswehr soll das vollenden, was die Wehrmacht nicht geschafft hat, Friedrich Merz hofft, dass er mehr Erfolg haben wird als Reichskanzler A.H. und Boris Pistolius hofft, dass er besser ist als Kriegsministerin Goebels. Diesmal sterben noch keine deutschen Soldaten, es sterben zuerst nur ukrainische Wehrpflichtige. Drei Welkriege hat Deutschlad gegen Russland schon verloren, nach dem dritten Versuch wird es Deutschland nicht mehr geben.
Kiev = Sarajevo, nach 3. Krieg gegen Russland wird D verschwiden
Der ehemalige Komiker und jetzt Präsident mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum bietet mehreren kriegswilligen Europäern Mineralienabkommen an. Wer ukrainische Bodenschätze haben will, der sollte darüber rechtzeitig einen Vertrag mit Russland machen, sonst macht es China. Sanktionen gegen das völlig autarke, rohstoffreiche und größte Land der Welt sind wirkungslos und beschädigen die westliche Wirtschaft. NATO-Erweiterung mit ukrainischem Stellvertreter-Angriffskrieg gegen eine Atommacht wie Russland mit 5.000 offiziellen Atomwaffen ist ein Selbstmord. Ständige NATO-Erweiterungen nach Osten bis vor die Tore Moskaus ist wie russische oder chinesische Kasernen mit Atomwaffen in Mexiko an US-Grenzen. Putin sagte, sollte es Rusland nicht mehr geben, dann muß es die Welt auch nicht mehr geben. Die Russen nehmen uns also alle ins Jenseits mit. Wenn Marschflugkörper Taurus den Kreml oder Ministerien in Moskau in Brand schießt, dann wird es in Deutschland an mehreren Stellen brennen. Statt Warteschlangen auf Klopapier zu stehen wie bei Corona sollten sich die Einwohner lieber Jodtabletten gegen Krebs, Strahlenmessgeräte und schnell wirkende Gifte wie Zyankali-Kapseln gegen unerträgliche Schmerzen wegen großflächigen Verbrennungen und wegen tödlicher Strahlenkrankheit besorgen.
DE hat 2x Krieg begonnen. Nach 3. Krieg gegen RU verschwindet DE
Wenn Marschflugkörper Taurus Moskau in Brand schießt, wenn Kreml berennt, dann wird als Vergelung auch Deutschland brennen. Die Grünen wollen mit Taurus-Lieferung Atomkrieg provozieren.
Die Grünen haben ihre Wähler und Unterstützer verraten. Ausgerechnet bei den Grünen, die einst als Friedenspartei gegründet wurden, scheint die Kriegslüsternheit besonders ausgeprägt zu sein. Ist das vielleicht Teil ihrer Strategie, dieses Land endgültig zu vernichten? Ein Land, mit dem viele von ihnen, so wie es Habeck einst formulierte, “nichts anfangen” können oder von dem sie das denken, was auf dem Transparent stand, hinter dem Claudia Roth einst hermarschierte: „Deutschland, du mieses Stück Scheiße“? Ist es der Hass auf das eigene Volk, der sich ja bereits in der besonders von den Grünen geförderten Massenmigration vor allem junger Männer aus verrohten, patriarchalischen, meist islamischen Gesellschaften gezeigt hat, der sich hier erneut Bahn bricht? Als Bürger dieses Landes glaubt man wahrlich im falschen Film zu sein, einem Film in dem alles zerstört werden soll, was fleißige Menschen seit Gründung der Bundesrepublik über Jahrzehnte geschaffen haben, was dieses Land so liebens- und lebenswert gemacht hat und das man so dereinst an seine Kinder weitergeben wollte.
Stattdessen muss man nun ernsthaft Angst haben, dass die eigenen Söhne als Kanonenfutter für die Kriegslüsternheit der selbsternannten politischen Elite herhalten sollen. Für mich persönlich gilt, dass ich das niemals zulassen würde. Wie Reinhard Mey es einst so treffend sang: “Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht!” Nichts ist es wert, die eigenen Kinder zu opfern, schon gar nicht in einem Land, in dem man ohne Widerstand bereit ist, es fremden Eindringlinge zu überlassen, die hier auf den Straßen laut das Kalifat fordern, die offen die Islamisierung des Landes anstreben, die keinen Respekt gegenüber unserer Art zu leben haben und es offensichtlich nicht erwarten können, bis Deutschland zum gleichen Shithole mutiert ist wie das, aus dem sie einst “geflüchtet” sind. Es gibt keine nennenswerte Bestrebungen der politisch Verantwortlichen, diese integrationsunwilligen Horden wieder aus dem Land zu befördern, die hier nichts zu suchen haben oder wenigstens diese andauernde Invasion zu stoppen.
Deutschland soll endlich aufhören, sich einmischen zu wollen
Wenn diese Entwicklung so weitergeht – und mir fehlt der Glaube, dass sich nach der Bundestagswahl hieran etwas fundamental ändert –, wird es schon bald sowieso nichts mehr geben, was es sich zu verteidigen lohnen würde. Anstatt dem Wahn zu erliegen, sich in internationale Konflikte einmischen zu müssen, sollte die Politik erst einmal Ordnung im eigenen Land schaffen. Am deutschen Wesen darf die Welt nie mehr genesen und dazu sind wir heute international glücklicherweise viel zu unbedeutend. Deshalb sollten wir aufhören, uns bei den Konflikten dieser Welt, vor allem in der Ukraine, in den Vordergrund spielen zu wollen und am Ende in einen Dritten Weltkrieg zu schlittern. Deutschland wäre eigentlich prädestiniert gewesen, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, als nicht mehr Militär-, sondern nunmehr Friedensmacht diplomatische Lösungen herbeizuführen. Stattdessen hat es heute die unfähigsten Sicherheits- und Außenpolitiker, es hat sich auf die Seite der Kriegstreiber gestellt und schraubt aktiv mit einer immer gefährlicheren Eskalationsspirale.
Die Geschichte Karthagos sollte uns eine Warnung sein, so wie es Berthold Brecht schon 1951 so treffend formulierte: „Das große Carthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten.“
Es scheint, dass man hierzulande mit dem Aussterben der letzten Zeitzeugen des Krieges und Mahner für den Frieden zu vergessen beginnt, was Krieg eigentlich bedeutet, und dass man alles dafür tun muss, dass so etwas nie wieder dem eigenen Volk passieren darf. Stehen Europa und die Welt wieder einmal am Rande eines großen Krieges? Diese Frage muss man sich bei dem medialen Säbelrasseln führender Politiker auf allen Seiten leider wieder stellen. Die Kriegsvorbereitungen sind in vollem Gange und die Einstimmung der Bevölkerung auf einen bevorstehenden Krieg werden auch bei uns immer unverhohlener. Man plant Bunker, selbst das bis vor kurzem als rechtsextrem diskreditierte “Preppen” wird jetzt offen empfohlen, Politiker fabulieren von “Kriegswirtschaft” und unsere Außenministerin sieht sich schon im Krieg mit Russland. Ein größerer diplomatischer Fauxpas eines deutschen Politikers ist kaum vorstellbar – ausgerechnet gegenüber Russland, wo die Erinnerung an den „Großen Vaterländische Krieg“ und den Abwehrkampf gegen Deutschland noch immer tief im kollektiven Bewusstsein verankert ist und im Blick auf uns eine herausragende Rolle spielt. Der Größenwahn mancher deutscher Politiker, sich wieder einmal mit Russland militärisch messen zu können, ist nur noch beängstigend.
NEIN, MEINE SÖHNE GEB‘ ICH NICHT HER!
Ukraine ruiniert uns zuerst wirtschaftlich, danach Leiden & Tod
Kampf gegen Rechts soll Jugend von Demos gegen Aufrüstung abhalten. Auf diese aufgehetzte und falsch informierte Jugend wartet in Stadtruinen qualvolles Sterben an unbehandelten Verletzungen, Verbrennungen und Strahlenkrankheit. Auf der Suche nach Wohlstand im großzügigen Sozialnetz kommen unzählige Ballastexistenzen aus der ganzen Welt nach Germany. Sie werden eines Tages mitten im Kriegsgebiet aufwachen. Nach der Kriegseuphorie mit Auslieferung der Marschflugkörper Taurus folgt brennendes Moskau, russische nukleare Antwort und danach NATO-Bündnisfall nach Artikel 5. Wie in jeder Krise wird zuerst das Klopapier ausverkauft sein. Das letzte Wort wird ziemlich sicher das russische vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter (Tote Hand) haben. Die gigantischen Staatsschulden werden getötete Steuerzahler nicht mehr zurückzahlen können. Die Klimaaktivistinnen werden im nuklearen Winter erfrieren und ohne Landwirtschaft unter von Staub und Rauch jahrelang verdunkeltem Himmel verhungern. Überlenende werden Tote beneiden.
Kiev = Sarajevo, nach 3. Krieg gegen Russland wird D verschwiden
Der ehemalige Komiker und jetzt Präsident mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum bietet mehreren kriegswilligen Europäern Mineralienabkommen an. Wer ukrainische Bodenschätze haben will, der sollte darüber rechtzeitig einen Vertrag mit Russland machen, sonst macht es China. Sanktionen gegen das völlig autarke, rohstoffreiche und größte Land der Welt sind wirkungslos und beschädigen die westliche Wirtschaft. NATO-Erweiterung mit ukrainischem Stellvertreter-Angriffskrieg gegen eine Atommacht wie Russland mit 5.000 offiziellen Atomwaffen ist ein Selbstmord. Ständige NATO-Erweiterungen nach Osten bis vor die Tore Moskaus ist wie russische oder chinesische Kasernen mit Atomwaffen in Mexiko an US-Grenzen. Putin sagte, sollte es Rusland nicht mehr geben, dann muß es die Welt auch nicht mehr geben. Die Russen nehmen uns also alle ins Jenseits mit. Wenn Marschflugkörper Taurus den Kreml oder Ministerien in Moskau in Brand schießt, dann wird es in Deutschland an mehreren Stellen brennen. Statt Warteschlangen auf Klopapier zu stehen wie bei Corona sollten sich die Einwohner lieber Jodtabletten gegen Krebs, Strahlenmessgeräte und schnell wirkende Gifte wie Zyankali-Kapseln gegen unerträgliche Schmerzen wegen großflächigen Verbrennungen und wegen tödlicher Strahlenkrankheit besorgen.
Eskalation als Mission: FDP-Kriegstreiberin Marie-Agnes Strack-Z
Eskalation als Mission: FDP-Kriegstreiberin Marie-Agnes Strack-Zimmermann führt den Feldzug gegen Moskau an. Dass sie dabei stets und ständig nach Waffen ruft, hat einen Grund.
«Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa» – so lautet ein geflügeltes Wort, das die Abschiebung ausrangierter Polit-Rentner nach Straßburg aufs Korn nimmt. Ein prominentes Beispiel dafür ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die sich auf Wahlplakaten als «Oma Courage» präsentierte – und sich damit unfreiwillig selbst entlarvte. Die Eigenbezeichnung spielt auf die Protagonistin in Bertolt Brechts Drama Mutter Courage und ihre Kinder an. Dabei handelt es sich um eine Marketenderin, die sich, wie der Literaturkritiker Ulrich Greiner in der Zeit notierte, «so lange vom Krieg ernährt, bis sie alles verloren hat, ihre drei Kinder, ihr Hab und Gut». Ganz so weit ist es bei der Pseudoliberalen noch nicht. Von den üppigen Diäten im EU-Parlament lässt sich gut leben.
Dabei war Politik nicht immer die Passion der 1958 in Düsseldorf geborenen langjährigen Repräsentantin eines Jugendbuchverlags. Den Freien Demokraten trat sie erst 1990 bei. Weitere neun Jahre dauerte es, bis sie aktiv wurde, zunächst in Düsseldorf, wo sie von 2008 bis 2014 sogar als Erste Bürgermeisterin amtierte. Überregional bekannt wurde MASZ, wie Medien ihren ellenlangen Namen oft abkürzen, durch ihre Zeit im Bundestag, dem sie von 2017 bis 2024 angehörte. Dort saß sie ab 2021 dem Verteidigungsausschuss vor und trommelte unentwegt für Waffenlieferungen an die Ukraine.
Schon im Sommer 2022 sprach sie sich für die Lieferung von Marder- und Leopard-Panzern an Kiew aus – lange bevor Kanzler Scholz sich dazu breitschlagen ließ. Im August 2022 schrieb sie den unter hohen Energiepreisen ächzenden Deutschen ins Stammbuch: «Wir müssen Putin (…) entschlossen entgegenstehen. (…) Das wird von uns allen auch persönlich Opfer erfordern, schwach sollten wir trotz alledem nicht werden.» Zu Jahresanfang 2023 führte sie eine provokante FDP-Mission nach Taiwan an und plädierte für die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden am Leo-2.
Rheinmetalls Sprachrohr
Kritiker meinen, Strack-Zimmermann habe in Berlin vor allem als Lobbyistin der Rüstungsindustrie agiert. Der Vorwurf kommt nicht von ungefähr. So war sie bis 2023 Mitglied im Vorstand des Förderkreises Deutsches Heer, in dem sich Vertreter fast aller wichtigen Waffenhersteller wie Heckler & Koch oder Rheinmetall die Klinke in die Hand geben. Auch bei der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik saß Strack-Zimmermann bis 2023 im Präsidium. Der Verband Lobbycontrol kritisiert, die Organisation sei «ein von der Rüstungsindustrie dominierter Verein».
Darüber hinaus ist die FDP-Politikerin, die seit 2024 im Europaparlament sitzt, Vizepräsidentin der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, die fleißig PR-Arbeit für die NATO betreibt und einer der zahlreichen Transmissionsriemen ist, die hierzulande etabliert wurden, um amerikanische Interessen möglichst geräuschlos an die bundesdeutsche Funktionselite weiterzureichen. Kein Wunder also, dass sich Strack-Zimmermann auch für die Anschaffung des amerikanischen Pannen-Kampfjets F-35 eingesetzt hat – und damit gegen die bewährte deutsch-französische Rüstungszusammenarbeit beim Eurofighter.
Body Exchange Shows the Ratio in Russia-Ukraine Conflict
Body Exchange Shows the Ratio in Russia-Ukraine Conflict 909 to 43 !
Russia and Ukraine have cooperated with each other throughout the course of the three year conflict, concerning the exchange of dead bodies. The most recent exchange 909 dead Ukraine Soldiers for 43 dead Russians.
Russia has returned 909 bodies of Ukrainian soldiers, most of whom fell in the Kursk region due to Zelensky’s military folly. In exchange, Russia received 43 bodies—35 soldiers and 8 civilians, who had been kidnapped by Ukrainian forces and died in captivity in Sumy.
Do the math: 909 for 43.
This is just the latest example of why Ukraine stands ZERO chance in this fight with Russia. The ratio of Russians killed versus Ukrainians killed PROVES that Ukraine simply cannot win. Not yesterday, not today, not ever.
The longer this conflict goes on, the worse it will be for Ukraine; the numbers prove it.
Sponti gegen Ukraine Nazis und sinnlosen Krieg
Sondervermögen nannte man früher Kriegsanleihen.
Sondervermögen nannte man früher Kriegsanleihen. Boris Pistolius und Friedrich Merz bringen Leiden und Schmerz, weil sie den Brandstifter und Kriegstreiber Wolodymyr Selenskyj mit Milliarden und Waffen wie Marschflugkörper Taurus unterstützen wollen. Wenn Selenskyj mit Marschflugkörper Taurus Moskau in Brand schießt, dann wird auch Deutschland brennen. Die faschistische Ukraine soll endlich kapitulieren. sonst wird es dort bald keine gesunden Männer geben. EU-Steuergeld verlängert nur den ukrainischen Angriffskriieg mit dem sinnlosen Sterben. Soll die EU schwer verdiente Steuergelder in der Ukraine versenken und weitere Brücken einstürzen lassen und weitere unterfinanzierte Kliniken schließen lassen, sich weiter mit "Sondervermögen" verschulden und immer neue Steuern, Abgaben und Gebühren erfinden wie z.B. Solidaritätsabgabe Ukraine? Sollen EU-Bürger wegen Ukraine hungern und frieren? Soll es wegen Ukraine zu einem Einsatz von Nuklearwaffen in Europa kommen? Kannst Du Dir ein nukleares Inferno in Europa vorstellen? Glaubst Du, das es dann Strom, Trinkwasser, Lebensmittel und medizinische Hilfe gibt? Nein, du wirst einsam verdursten, verhungern und an Verbrennungen und Strahlenkrankheit unbehandelt verrecken. Alles nur damit die NATO ihre US-Atomraketen näher an Moskau aufstellen kann. Hauptsache ist, dass unsere Politiker ihre Werte, Demokratie, freie Wahlen und Menschenrechte verteidigt haben, aber in Wirklichkeit nur an ukrainische Bodenschätze gedacht haben, ohne welche es keine EU-Konjunktur geben kann.