26. Juli 2025: Reichsbürger-Aufmarsch in Karlsruhe – Kritik an der lokalen Antifa
Am 26. Juli 2025 fand in Karlsruhe das sogenannte „Treffen der 25+1 Bundesstaaten“ der Reichsbürger-Bewegung statt. Während das OAT auf Instagram mit selbstzufriedener Pose einen angeblichen Erfolg feiert und behauptet, die Reichsbürger hätten lediglich versucht, einen Demomarsch abzuhalten, ist die Realität bitter: Hunderte Reichsfahnen prägten das Bild der Karlsruher Innenstadt, inklusive des Schlosses. Die Reichsbürger konnten nahezu ungestört ihre Route laufen.
Dass eine solche Veranstaltung in aller Öffentlichkeit stattfinden konnte, ist nicht nur ein politisches Armutszeugnis. Es ist ein Erfolg der Reichsbürger, der das vollständige Versagen der lokalen Antifa offenbart. Statt massiver antifaschistischer Mobilisierung gab es kaum mehr als symbolischen Protest. Die rund 250 Gegendemonstrierenden reichten nicht annähernd aus, um dem öffentlichen Auftritt der Reichsbürger etwas entgegenzusetzen. Eine offensichtliche Niederlage, die vom OAT in stalinistischer Manier nachträglich zum „vollen Erfolg“ umgelogen wird.
Die schwache Teilnahme spricht Bände über den Zustand der Karlsruher Szene: ideologisch verirrt und politisch handlungsunfähig. Besonders gravierend ist das fortgesetzte Unverständnis darüber, was Rechtsextremismus jenseits ökonomischer Kategorien bedeutet. Die politische, kulturelle und ideologische Dimension rechtsextremer Bewegungen wird systematisch ignoriert. Während das Karlsruher „Netzwerk gegen Rechts“ in seinem Dossier noch von einer harmlosen „Folkloretruppe“ spricht, offenbarten die Reden und Inhalte der Reichsbürger an diesem Tag ein klares extrem rechtes, revisionistisches, rassistisches und antisemitisches Weltbild.
Ebenso deutlich zeigt sich das ideologische Versagen in der Schwerpunktsetzung der lokalen Antifa ums Offene Antifaschistische Treffen: Statt klarer antifaschistischer Intervention beschäftigen sie sich lieber mit fragwürdigen antizionistischen Aktionen – etwa der symbolischen Umbenennung einer Karlsruher Straße nach Leila Khaled, einer für antisemitische Gewalt bekannten Terroristin. Das entsprechende Bild ist hier dokumentiert: https://de.indymedia.org/sites/default/files/2025/04/112646.JPG
Was bleibt, ist eine lokale Antifa, die sich irgendwo zwischen Ideologiefragmenten und Aktivismusversatzstücken verheddert hat. Wir hoffen, dass nicht nur das ZK in Stuttgart zusammenkommt – sondern auch jede Basisgruppe ihre Konsequenzen daraus zieht. Auf, dass es besser wird.
Gruppe Demokratischer Antifaschismus Karlsruhe
Ergänzungen
Wo ist der Inhalt?
Mhh, wollt ihr vielleicht den Text noch mal überarbeiten und ein paar Argumente draus machen und eure Standpunkte erklären? Außer einer Aneinanderreihung von Behauptungen und Schlagwörtern ist das nämlich irgendwie nichts. Auch stellt sich die Frage was genau, außer Denunziation, mit dem Text hier erreicht werden soll.
Warum postet eine linksliberale Gruppe, die mit FDP und CDU zusammenarbeitet, etwas auf einer "linksextremistischen" Internetseite. In euren Instagram Beiträgen habt ihr euch selbst den Schutz der bürgerlichen Demokratie und damit auch der FDGO auf die Fahne geschrieben, es sollte euch doch aufgefallen sein, dass diese Webseite und die hier geteilten Inhalte massivst dagegen verstoßen und deswegen absolut nicht der richtige Ort für staatstragende Demokratieverteidiger ist.