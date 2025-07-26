26. Juli 2025: Reichsbürger-Aufmarsch in Karlsruhe – Kritik an der lokalen Antifa

Dass eine solche Veranstaltung in aller Öffentlichkeit stattfinden konnte, ist nicht nur ein politisches Armutszeugnis. Es ist ein Erfolg der Reichsbürger, der das vollständige Versagen der lokalen Antifa offenbart. Statt massiver antifaschistischer Mobilisierung gab es kaum mehr als symbolischen Protest. Die rund 250 Gegendemonstrierenden reichten nicht annähernd aus, um dem öffentlichen Auftritt der Reichsbürger etwas entgegenzusetzen. Eine offensichtliche Niederlage, die vom OAT in stalinistischer Manier nachträglich zum „vollen Erfolg“ umgelogen wird.

Die schwache Teilnahme spricht Bände über den Zustand der Karlsruher Szene: ideologisch verirrt und politisch handlungsunfähig. Besonders gravierend ist das fortgesetzte Unverständnis darüber, was Rechtsextremismus jenseits ökonomischer Kategorien bedeutet. Die politische, kulturelle und ideologische Dimension rechtsextremer Bewegungen wird systematisch ignoriert. Während das Karlsruher „Netzwerk gegen Rechts“ in seinem Dossier noch von einer harmlosen „Folkloretruppe“ spricht, offenbarten die Reden und Inhalte der Reichsbürger an diesem Tag ein klares extrem rechtes, revisionistisches, rassistisches und antisemitisches Weltbild.

Ebenso deutlich zeigt sich das ideologische Versagen in der Schwerpunktsetzung der lokalen Antifa ums Offene Antifaschistische Treffen: Statt klarer antifaschistischer Intervention beschäftigen sie sich lieber mit fragwürdigen antizionistischen Aktionen – etwa der symbolischen Umbenennung einer Karlsruher Straße nach Leila Khaled, einer für antisemitische Gewalt bekannten Terroristin. Das entsprechende Bild ist hier dokumentiert: https://de.indymedia.org/sites/default/files/2025/04/112646.JPG

Was bleibt, ist eine lokale Antifa, die sich irgendwo zwischen Ideologiefragmenten und Aktivismusversatzstücken verheddert hat. Wir hoffen, dass nicht nur das ZK in Stuttgart zusammenkommt – sondern auch jede Basisgruppe ihre Konsequenzen daraus zieht. Auf, dass es besser wird.

Gruppe Demokratischer Antifaschismus Karlsruhe