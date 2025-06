[Wendland] Solifoto für alle Gefangenen

In den vergangenen Jahren haben die repressiven Behörden bundesweit und international viel aufgefahren, um unsere Gefährt:innen zu verfolgen, zu durchleuchten und einzusperren.In Zusammenarbeit mit den Medien, mit Spitzeln und rechten Netzwerken innerhalb der Behörden, wurden westernreife Szenarien aufgebaut, um eine Gefährlichkeit all jener, die sich gegen Nazis und dieses System zur Wehr setzten, zu inszenieren. Gefährlich sind wir nur für diejenigen, die unterdrücken und Gewalt gegen all jene ausüben, die in ihrer kapitalistischen Verwertungslogik keinen Platz haben, nicht in ihr rassistisches Weltbild passen und/oder offen Widerstand leisten. Im Zuge des Antifa Ost-Verfahrens wurden vor zwei Jahren vier Personen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und befinden sich derzeit in Haft oder müssen sie in den nächsten Wochen antreten.Am Tag X zum dort gefällten Urteil haben vor allem bayrische Bullen Hunderte Menschen über Stunden gekesselt und mitunter für Tage oder auch Monate in Untersuchungshaft gesteckt. Einige Prozesse sind bereits gelaufen, andere warten auf die in Kürze beginnenden Verhandlungen.Am Freitag haben sieben weitere Personen Anklageschriften für die Mitgliedschaft oder die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung nach §129 erhalten. Ihnen werden ebenso wie den vier Personen aus der ersten Runde, verschiedene Angriffe auf Neonazis vor allem in Ostdeutschland vorgeworfen. Nach über dreißig Jahren im Untergrund wurde im Februar vergangenen Jahres Daniela Klette verhaftet und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Der erste Prozess gegen sie läuft bereits seit März und auch ein extra dafür gebauter Sicherheitssaal wurde nun fertig gestellt.Ihre beiden Gefährten Martin (Burkhard Garweg) und Ernst-Volker Staub sind weiterhin untergetaucht. Martin hat sich bereits merfach solidarisch und kämpferisch aus dem Untergrund zu Wort gemeldet. Acht Personen, die beschuldigt sind, im Rahmen des “Tag der Ehre”, dem aktuell größten europäischen Neonazi-Aufmarsch, Teilnehmende angegriffen zu haben, haben sich Anfang des Jahres gestellt. Zuvor haben sie sich zwei Jahre lang erfolgreich dem Zugriff des Staates entzogen und heben nun den Kampf auf eine andere Stufe, sie führen ihn aus dem Knast heraus weiter. Andere Gefährt:innen sind weiterhin abgetaucht und der Gefährte Zaid wurde zwar haftverschont, es gilt jedoch weiterhin seine Auslieferung nach Ungarn mit allen Mitteln zu verhindern.Im Budapest-Komplex finden momentan parallel Prozesse gegen Hanna in Nürnberg und Maja in Budapest statt. Maja wurde in einer Nacht- und Nebel-Aktion aus der deutschen Untersuchungshaft entführt und nach Ungarn ausgeliefert. Die dortigen Haftbedingungen, die Isolation und hohen zu erwartenden Strafen haben Maja gezwungen, den letzten und stärksten Schritt des Widerstands zu gehen, der Gefangenen bleibt: Maja befindet sich seit dem 05.06.2025 im Hungerstreik und fordert aus der Isolationshaft entlassen zu werden und nach Deutschland zurück überstellt zu werden. All diesen Angriffen des Staates auf unsere Bewegungen gilt es, konsequent entgegen zu treten und unserer Solidarität mit den Gefangenen und Untergetauchten auf die Straße zu tragen. Freiheit für alle Gefangenen! Solidarität mit dem Hungerstreik von Maja! Liebe & Kraft in Untergrund und Haft!