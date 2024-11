Kyriakos Ximitris: 16/11/2024 - Aufruf zum internationalen Aktionstag in Gedenken an den gestorbenen anarchistischen Mitstreiter

Wir rufen alle Mitstreiter*innen auf der ganzen Welt zu einem internationalen Aktionstag am Samstag, den 16.11.2024 auf - in Gedenken an den toten anarchistischen Kämpfer, geliebten Freund und revolutionären Weggefährten Kyriakos Ximitiris.

Wir laden die Mitstreiter*innen aus dem Ausland ein, uns Texte zu schicken, die wir auf der politischen Veranstaltung zum Gedenken an den Genossen Kyriakos, die am selben Tag in Athen stattfinden wird, vorlesen sollen.

Texte an: synelallil@riseup.net

Gefunden auf: https://athens.indymedia.org/post/1632649/

Kyriakos - unvergessen!

Marianna - stärker als jede Autorität!

Dimitra - du bist nicht allein!

Freiheit für alle!