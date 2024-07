Rechte Jugendliche stören CSD in Rostock

Gegen 13:50 passierte der Demo-Zug des CSD die Commerzbank an der Langen Straße. Dort standen die Personen 1,2 und 3 und beobachteten die Demo. Aus einiger Entfernung pöbelten sie diese an. Sie äußerten Vernichtungsfantasien "so was hätte man früher vergast" und Parolen wie "Die Zukunft ist rechts!". Sie schienen auf den Rest ihrer Gruppe zu warten.

Gegen 14:20 näherte der Demo-Zug sich der Haltestelle Schröderplatz. In diesem Moment kam eine Gruppe von 15 Personen geschlossen aus Richtung des Kröpeliner Tors. Unter ihnen waren die drei Pöbelnden von der Commerzbank. Einige trugen Szene-Kleidung wie Kampf-der-Nibelungen-Merch. Direkt an der Demo-Route stehen zu bleiben schien der Gruppe jedoch zu waghalsig und so überquerten sie die Straße, brachten sich auf der gegenüberliegenden Seite in sicherer Entfernung in Position und warteten auf die Demo.

Sobald die Demo in Rufweite kam, begannen sie diese lautstark anzupöbeln und teilweise auch einzelne Passant*innen mit Regenbogenfahnen o. ä. zu bedrohen. Recht schnell erregten sie das Interesse der an diesem Tag zahlreich eingesetzten Zivilpolizisten, sodass sich kurz nach Beginn der Pöbeleien drei uniformierte Polizisten näherten. Dies veranlasste einen kleinen Teil der Gruppe dazu, hastig wegzulaufen, der Rest bewegte sich nach kurzer Diskussion mit der Polizei in Richtung Doberaner Platz.

Von dort begab sich die planlos wirkende Gruppe in die Friedrichstraße, möglicherweise mit dem Ziel, das am Hafen stattfindende Fest des CSD zu stören. Vorher jedoch wurden alle im Patriotischen Weg von Polizisten gekesselt. Die Beamten warfen ihnen unter anderem Sachbeschädigung vor und erteilten Platzverweise. Dann eskortierten sie die Gruppe zurück zum Doberaner Platz und setzten sie gegen 15.30 Uhr in einen Bus zum Hauptbahnhof. Dort stellten Bundespolizisten sicher, dass sie in Züge Richtung Güstrow bzw. Tessin stiegen.

Wenn ihr Informationen mit uns teilen möchtet schreibt uns eine Mail an csd-infos-hro@systemli.org .

Die Störer*innen beim Pöbeln an der Demo.

Die Gruppe auf dem Doberaner Platz

Eine Übersicht mit allen beteiligten Personen.

Für verschlüsselte Mails ist hier unser PGP-Key:

