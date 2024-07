Adbustingaktion für Trans*Gesundheit

Aktion für Trans*Gesundheit: Aktivist*innen hängen gefälschte Plakate in Ludwigsfelde auf

In der Nacht von Freitag, dem 19.07. zu Samstag, dem 20.07. hat die Aktionsgruppe Trans Justice Berlin 13 Plakate im Stadtzentrum Ludwigsfelde aufgehängt. Die Plakate, die vermeintlich Werbung für den Medizinischen Dienst und das Bundesministerium für Gesundheit machen sollen, kritisieren den schlechten Stand der Gesundheitsversorgung für trans und nicht binäre Personen. Anlass dafür ist der leider abgesagte CSD in Ludwigsfelde am 20. Juli. Die Aktivist*innen wollten trotz Absage Solidarität zeigen und Sichtbarkeit schaffen für queere Menschen, die nicht in Großstädten wohnen. „Wir haben die Schnauze voll davon, dass die Barrieren für unsere Gesundheitsversorgung so hoch sind“ sagt Pressesprecher*in Kai Leiserbach, „diese Barrieren sind noch höher in Orten wo trans* sein nicht so sichtbar ist.“ Diese Aktionsform, bei der Werbung durch kleine Veränderungen für Politik instrumentalisiert wird, nennt sich „Adbusting“.

Kritik am Medizinischen Dienst

Ein Plakat ist inspiriert von einer Krankenkassenwerbung und zeigt drei Menschen, die in die Kamera lächeln. In SMS-ähnlichen Sprechblasen steht „Geschlechtsaffimierende Operation? Gerne lehnen wir deinen Antrag ab. Wir diskriminieren trans Personen.“ Viele trans, nicht-binäre, genderqueere und agender Personen erleben Geschlechtsinkongruenz, das Gefühl, dass die Geschlechtsschublade, die einem bei der Geburt zugeteilt wurde, einfach nicht passt. Einige möchten deswegen medizinische Maßnahmen nutzen. Hierfür sind sie jedoch oftmals auf eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen angewiesen, welche bei medizinischen Fragestellungen den Medizinischen Dienst zu Rate ziehen. Aber der Weg durch die Kostenerstattung ist lang, anstrengend und endet häufig mit einer Absage, sodass medizinische Maßnahmen teuer selbst gezahlt werden müssen. „Geschlechtsaffirmierende Maßnahmen sollten kein Luxus, sondern für alle zugänglich sein, die sie brauchen.“, so Kai Leiserbach. Trans* Personen müssen laut den Richtlinien des Medizinischen Dienstes für bestimmte Behandlungswünsche noch immer teils monatelange Zwangstherapie aushalten. Sie müssen Fragen über ihre Unterwäsche, ihr Masturbationsverhalten, ihren Pornokonsum und vieles mehr ertragen und irgendwelchen Gutachter\*innen oder Psychiater\*innen gegenüber beantworten. Nicht-binäre Personen müssen oft ihre Geschlechtsidentität verstecken, um überhaupt medizinische Versorgen erhalten zu können. In den veralteten medizinischen Richtlinien kommen sie schlicht nicht vor und diesen Umstand nutzen Krankenkassen, um Behandlungen nicht bezahlen zu müssen. So enden 50 Prozent der Erstanträge bei einer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst mit einer Ablehnung. „Wir fordern ein Ende dieser diskriminierenden Praktiken. Über unsere Körper können nur wir selbst entscheiden.“, erklärt Kai Leiserbach. „Wir wollen nicht mehr überhört werden!“.

Kritik am Bundesministerium für Gesundheit

Auf einem anderen Plakat im Namen vom Bundesministerium für Gesundheit und vom Gemeinsamen Bundesausschuss heißt es „Sie sind trans? Ihre Gesundheitsversorgung ist bei uns in schlechten Händen!“. Darunter führt ein Text weiter aus: „Trans Personen erleben viele Barrieren und Diskriminierung in der medizinischen Versorgung wie zum Beispiel entwürdigende Zwangsgutachten, lange Wartezeiten und Ablehnung der Kostenübernahme von geschlechtsaffirmierender Versorgung.“ Die Namen der Behörden wurden geändert, statt „Bundesministerium für Gesundheit“ und „Gemeinsamer Bundesausschuss“ heißt es jetzt „Bundesministerium für Ungesundheit“ und „Gemeiner Bundesausschuss“. „Anstatt unkompliziert die Gesundheitsversorgung zu erhalten, die sie brauchen, machen trans* Personen oft diskriminierende und traumatisierende Erfahrungen in dem Prozess, die Kostenerstattung von ihrer Gesundheitsversorgung zu beantragen, z.B. durch Zwangsgutachten. Diese führen oft zu noch mehr Leiden.“, führt Pressesprecher\*in Kai Leiserbach aus. „Auch das Bundesgesundheitsministerium und der Gemeinsame Bundesausschuss als Gremium, welches zum Beispiel über Leistungsansprüche der Versicherten entscheidet, sind hierfür mit verantwortlich. So sind geschlechtsaffirmierende medizinische Maßnahmen noch immer keine Kassenleistung, was es dem Medizinischen Dienst ermöglicht, weiterhin an seiner demütigenden Begutachtungspraxis festzuhalten - ironisch, dass die Politik genau das Gegenteil von dem tut, was sie machen sollte.“ Auch das Bundessozialgericht hat im Oktober 2023 im Verfahren „B1 KR 16/22 R“ ein Urteil getroffen, welches Kostenübernahmen in neu begonnenen medizinischen Transition verhindern kann. Das ist skandalös und potentiell lebensgefährlich - hier ist die Politik ebenfalls gefragt, schnell zu handeln und die lebensnotwendige Gesundheitsversorgung für trans* Personen sicherzustellen!

Warum Ludwigsfelde?

Viele Queere Menschen ziehen im Großstädte um da Akzeptanz und Unterstützung zu bekommen. Diese Möglichkeit steht allerdings nicht allen zu, beispielsweiße durch die enormen Mieten oder familiäre Verpflichtungen. Leider führt diese Konzentrierung auf Großstädte aber zu fehlender Sichtbarkeit und einem geringen Angebot an Unterstützungs und Vernetzungsmöglichkeiten für Menschen die in Kleinstädten oder auf dem Land wohnen. Hier ist das Risiko nochmal höher, dass medizinisches Personal kein Wissen zu und keine Erfahrung mit trans* Menschen hat, was es für Betroffenen weiter erschwert die nötige, geschlechtsaffimierende medizinische Versorgung zu bekommen. "Wir wollten unsere Solidarität für alle trans* Menschen in Ludwigsfelde und auch sonst in Brandenburg zeigen" sagt Kai Leiserbach. "Trans* sein sollte kein Einfluss darauf haben, wo du sicher wohnen kannst".

Trans Rechte Weltweit

Den Trend zur Einschränkung von medizinischer Versorgung für trans Personen gibt es nicht nur in Deutschland: in den USA haben es Konservative in einigen Staaten geschafft, trans* Menschen den Zugang zu Gesundheitsversorgung komplett zu verwehren. Trans Personen sind hier oftmals gezwungen, aus diesen Staaten zu fliehen, insbesondere trans* Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. Rechte Parteien in Deutschland wollen an diese Diskussionen in den USA anknüpfen, so ist Hetze gegen Minderheiten Teil ihres Wahlkampfs. Das trifft Personen besonders hart, die neben ihrer Geschlechtsidentität noch wegen ihrer Hautfarbe, ihrem Einkommen, ihrer Intergeschlechtlichkeit, ihrer Arbeit, ihrer Sprache, ihren Erkrankungen und/oder ihren be_hinderungen diskriminiert werden. So bestätigt Kai Leiserbach: „Wir müssen überall dafür kämpfen, das wir unsere Rechte bekommen und auch behalten!“

Wie geht es weiter?

Wir appellieren an Entscheidungsträger*innen aus Politik, Gesellschaft und Gesundheit, selbstbestimmte, medizinische Versorgung von trans* und nicht-binären Menschen endlich ernst zu nehmen und allen den Zugang zu geschlechtsaffirmierenden Maßnahmen zu gewährleisten.

Und wir wollen unsere trans* und nicht-binären Geschwister in Ludwigsfelde und darüber hinaus bestärken: Wir sehen euch. Ihr seid nicht allein. Schlißt euch zusammen, tauscht euch aus.

Wir werden nicht aufhören, bis die Bedürfnisse und Entscheidungen von trans* und nicht-binären Personen gehört werden!