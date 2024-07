Mahnwache für Mohammad

Bereits am 30.6.2024 wurde in Lauf an der Pegnitz ein 34-Jähriger mit iranischer Staatsbürgerschaft am Bahnhof von einer Bundespolizistin erschossen. Der Aufschrei linker Gruppierungen, wie er beispielsweise bei dem Bullenmord in Dortmund 2022 bundesweit erfolgt ist, blieb diesmal (nahezu) komplett aus. Auch die Berichterstattung der lokalen sowie überregionalen Medien war unmöglich und voll mit rassistischen Narrativen. Neben einem am Bahnhof angebrachten Graffiti und Kerzen, die an Mohammad erinnern, gibt es allerings jetzt am Freitag (19.07.) um 15 Uhr eine Mahnwache auf dem Laufer Marktplatz. Vielleicht eine gute Gelegenheit, um aus Nürnberg und dem Umland zusammenzukommen und an diesen wenig beachteten Polizeimord zu gedenken.

Wir sehen uns auf der Straße,

Alerta