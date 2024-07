(Berlin) Geplante Görli-Schließung verhindern: Updates, Infos & Termine

Geplante Görli-Schließung: nicht nur populistisch, rassistisch und dumm, sondern auch teuer

Für den Bau des geplanten Görli-Zaunes, der diversen abschließbaren Tore, der neuen Flutlichtscheinwerfer und den Kahlschlag im Park selbst werden mehrere Millionen Euro fällig. Damit ist es jedoch noch lange nicht getan: Wir die taz berichtet, sollen pro Jahr mindestens 800.000 Euro für Bewachung und Unterhalt der Görli-Schließungs-Anlagen ausgegeben werden. Der allergrößte Teil hiervon dürften Kosten für private Securitys zur Bewachung des Görli-Zauns sein.

Zwei Millionen Euro für den Zaunbau, eine knappe Million jährlich für die Zaunbewachung – gleichzeitig wird massiv etwa bei sozialen Projekten und dem öffentlichen Nahverkehr gekürzt, mit dem Argument es sei kein Geld da. Lasst uns gemeinsam den völlig absurden Zaun verhindern, dann muss der auch nicht nachts bewacht werden und das Geld kann statt dessen für etwas Sinnvolles ausgegeben werden.

Bürgermeister Kai Wegner, Volltrottel

Es gibt einen Tagesspiegel Podcast zum Thema Görli. Da wird auch viel Blödsinn geredet, aber insgesamt ist es recht interessant. Schön ist, wie Bürgermeister Kai Wegner mit seinen “Argumenten” für die Görli-Schließung als der totale Trottel (der er ist) dargestellt wird. Wegner hat genau drei Argumente für die Görli-Schließung genannt.

1. “Die Einzäunung und nächtliche Schließung hat beim Central Park in NewYorck gute Ergebnisse gebracht und diesen zum sichersten Park der Welt gemacht.”

Kleiner Faktencheck: Der Central Park in NewYorck wurde niemals eingezäunt und nachts auch nie geschlossen.

2. “Ich kann nicht länger ertragen, dass im Görlitzer Park 14jährige Mädchen von Drogendealern abhängig gemacht und in die Prostitution getrieben werden. Das lässt mich schlecht schlafen.”

Kleiner Faktencheck: Bei Polizei und Justiz ist kein einziger solcher Fall bekannt.

3. “Durch eine nächtliche Schließung des Görlitzer Parks kann die Polizei dort jährlich 72.000 Einsatzstunden einsparen, die andersweitig genutzt werden können.”

Kleiner Faktencheck: In den letzten Jahren gab es im Görlitzer Park jährlich 6.000 bis maximal 12.000 Einsatzstunden der Polizei.

Und so ein Volltrottel wie Kai Wegner ist regierender Bürgermeister.

Mögliche Görli-Schließung auch tagsüber

Es war schon langer angedacht und wurde jetzt in der Antwort auf eine schriftliche Anfrage durch die entsprechende CDU-Staatssekretärin Berendt noch einmal bekräftigt: Nicht nur soll der Görli nachts grundsätzlich geschlossen werden, die neuen Zäune und Absperr-Vorrichtungen sollen auch die temporäre Schließung tagsüber möglich machen. Vieles ist hier denkbar, etwa eine temporäre Schließung für größere Bullenrazzien oder eine temporäre Schließung zur Verhinderung von Protesten und Demonstrationen.

Großflächiger Kahlschlag im Görli geplant

Die geplanten Maßnahmen für den Görli umfassen außer dem Bau neuer Zäune, dem Bau neuer verschließbarer Tore, der Ersetzung von Mauersegmenten durch Zäune sowie dem Bau neuer Flutlichtscheinwerfer zur Ausleuchtung eines menschenleeren Parks bei Nacht auch einen umfassenden Kahlschlag im Görlitzer Park (“starke Auslichtung der vorhandenen Vegetation”). Vorhandene Gebüsche und Sträucher sollen großflächig entfernt werden – eine katastrophale und irrsinnige Maßnahme für Menschen und Tiere in Zeiten von Klimawandel und sich aufheizender Städte. (Karte zu den Maßnahmen)

Neues Grünflächengesetz im Ausschuss durchgepeitscht

Um die geplante Görli-Schließung rechtlich abzusichern, hat der zuständige Senats-Ausschuss die repressive Änderung des Grünanlagengesetzes kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt und beschlossen, wie das nd berichtet. Der vollständige Text kann hier nachgelesen werden.

„Runder Tisch Görli“

Etwa 70 Menschen kamen am 19.06. zum vom Bezirksamt initiierten „Runden Tisch Görlitzer Park“, darunter Anwohnende, Vertreter*innen lokaler Träger und Initiativen, Bezirksbürgermeisterin Clara Hermann und die für die Görli-Schließung zuständige CDU-Staatssekretärin Britta Behrendt vom Senat.

Außer CDU-Senat-Behrendt waren ALLE Anwesenden die sich geäußert haben strikt gegen die Pläne zur Görli-Schließung. Auf Frage nach Begründungen für die geplante Görli-Schließung verwies Berendt auf angebliche „Expert*innen“, die gehört worden seien, konnte hier aber keinen einzigen Namen nennen. Armselig. Der „Runde Tisch“ machte einmal mehr deutlich, wie geschlossen der Widerstand gegen die geplante Görli-Schließung ist: bei Anwohnenden, lokalen Trägern, Initiativen bis zur Bezirkspolitik einschließlich der lokalen SPD-Fraktion.

Termine

Samstag 06.07., 15 Uhr, Görli: Görli-Fest und -Jam

Wir sind mit einem Infostand auf dem Görli-Fest vertreten. Um 15 Uhr gibt es hier ein Podiumgespräch „Was braucht unser Görli“, es gibt eine Ausstellung zur Geschichte des Görlitzer Parks und bis 22 Uhr ein breites Musikprogramm

Dienstag, 09.07., 19 Uhr, NewYorck: Offenes Treffen Görli 24/7

Görli 24/7 trifft sich in der Regel Dienstag um 19 Uhr in der NewYorck im Bethanien (Mariannenplatz 2a, Kreuzberg). Wir haben verschiedene Pläne und noch viel mehr Ideen, wie wir kreativ und widerständig dem Senat in die Pläne spucken und seine rassistisch-populistischen Vorhaben zur Görli-Schließung vielleicht noch verhindern können. Wir freuen uns über neue interessierte Menschen mit Lust auf kreativen Klamauk und unruhigen Ungehorsam!

Samstag, 13.07., 14 Uhr Görli (Pamukkale Brunnen): Fahrrad-Demo

Unsere Fahrraddemo führt uns durch den Görli und die angrenzenden Kieze. Wir wollen Flyer verteilen, verschiedene Kämpfe sichtbar machen, über den Görli informieren und erneut deutlich machen: Wir sind entschlossen, die geplante Görli-Schließung gemeinsam, kreativ, entschlossen, bunt und vielfältig zu verhindern! Kommt mit uns auf die Straße, bringt gerne Schilder & Fahnen mit: Gemeinsam holen wir uns die Stadt zurück!

Donnerstag, 18.07., Görli: Kidsversammlung, Kiezversammlung, Sleepover

Los gehts um 16:30 mit einem Kids-Treffen, es folgt um 18:30 eine Kiezversammlung und ab 22:00 Sleepover im Görli mit Nachtwanderung, Zirkus, Filmvorführung, Görli-Ausstellung und mehr (eine Veranstaltung von Görli Zaunfrei)

Samstag, 31.08., Görli: Rave against the Zaun III

Nach 01. Mai und 21. Juni folgt Ende August der 3. Teil von „Rave against the Zaun“.

Montag, 02.09, 20 Uhr, Lauseria: 6.000 Menschen gegen einen Zaun – was können wir von Squat Tempelhof lernen?

Wir blicken mit Videos und Fotos zurück auf die Bewegung gegen die seinerzeit geplante Luxus-Bebauung des Tempelhofer Felds und den großen Aktionstag „Have you ever sqatted an Airport?“ und sprechen gemeinsam mit damals beteiligten Aktivistis darüber, was wir von diesen Protesten vielleicht für den Widerstand gegen die geplane Görli-Schließung mitnehmen können.

Sonntag, 08.09, Görli: Aktionstag/ Rally / Aktionstraining

Mit lustigen Spielen über den Görli verteilt wollen wir schon mal üben: einen Zaun zerschneiden, eine Mauer überklettern, einen Kanal überqueren, eine Polizeikette durchbrechen, Gefangene befreien und den breiten Widerstand gegen die Görli-Schließung sichtbar machen.

Schickt uns gerne Infos, Bilder etc. von Sachen die ihr mitbekommt, dann können wir das über unsere Homepage und per Social Media weiterverbreiten.

Gemeinsam die geplante Görli-Schließung verhindern – den beschissenen CDU-SPD-Senat stürtzen – ein gutes Leben ohne Angst für alle und überall verwirklichen!

Görli 24/7

Homepage: https://goerli247.noblogs.org

Kontakt: goerli247@riseup.net

Instagram: goerli_24_7