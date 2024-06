Soli-Mob-Video: FREE MAJA! Berlin-Friedrichshain (Südkiez)

Am 28.6.2024, nach Bekanntgabe der perfiden widerrechtlichen Auslieferung des/der Antifaschist:in Maja durch die deutschen Schergen an dem korrupten ungarischen Staat gab es auch in Berlin verschiedene spontane Mobilisierungen. Freitags im Friedrichshainer Südkiez am Boxhagener Platz hat die nächtliche antifaschistische Foto- und Video-Session vor dem Stadtteilladen wegen der Bengalos und Parolen und ein Feuerwerk sicherlich einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Wir solidarisieren uns mit allen verhafteten und untergetauchten Antifaschist:innen.

Alerta Antifascista!

Genoss:innen und Freund:innen des Stadtteilladen Zielona Góra und deren Gäste

VIDEOLINK: https://international.nostate.net/content/files/SoliClip-Free-Maja-ZG-2024-06-28-40mb.mp4