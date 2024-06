Wuppertal: Manuela Pluta (AfD) in der Nachbarschaft geoutet

Am späten Abend des 25. Juni haben antifaschistische Aktivist:innen in Wuppertal-Barmen Manuela Pluta in ihrem Wohn- und Arbeitsumfeld geoutet. In der Nachbarschaft der Schatzmeisterin aus dem Vorstand des AfD-Kreisverbandes Wuppertal wurden ein paar hundert Flyer verteilt und „PLUTA AFD NAZI“ an die Wand des Wohnhauses gesprüht.