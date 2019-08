Kinovorstellung "Muslima wird geschlagen" in einer Ruhrgebietsstadt?

Es folgt ein Bericht, der mir von einem Menschen zugetragen wurde, der sie erlebt hat. Ich halte sein Erlebnis als sehr wertvoll für eine unabhängige Medienplattform, weil die Thematik im Allgemeinen viel zu kurz kommt.

Folgendes Szenario in einer Ruhrgebietsstadt ist der Hintergrund diese Berichtes: Eine seiner Beschreibung nach streng konservative oder islamistische Muslima (weite Kleidung, Kopftuch) streitet lautstark mit ihrem (?) Mann (korpulenter, ca. 1.95, bärtig,ebenfalls weite Kleidung) vor ihrem Auto, in einer, meinem Bekannten unverständlichen Sprache. Um was es bei dem Streit gegangen ist, ist aber auch vollkommen unerheblich. Die männliche Person wird aggressiver und schlägt der Frau mehrmals fest ins Gesicht. Mein Bekannter als Augenzeuge möchte etwas tun, weil er es auf keinen Fall akzeptieren möchte, dass eine Frau misshandelt und nicht eingegriffen wird. Weil in dieser Situation niemand in der direkten Nähe ist , beobachtet er die Situation zunächst, fühlt sich dabei aber sehr unwohl, als „Gaffer“, der nicht den Mut hat, sich der Gewalt entgegenzustellen. Rein körperlich war ihm der Mann deutlich überlegen und sein Gewaltpotential war erschreckend.

Die Frau versucht sich schließlich der Situation zu entziehen, indem sie sich recht halbherzig, dennoch zügig entfernt. Hierbei handelt es sich sich aber nicht um ein Weglaufen, so dass der Mann sie schnell einholt, festhalten und erneut schlagen kann.

Zu diesem Zeitpunkt entschließt sich mein Bekannter die Polizei einzuschalten. (einfach um etwas zu tun.) Weil er aber selbst kein Handy dabei hat, spricht er die einzige Passantin in der Nähe an, die aber laut ihrer Aussage selbst ihr Mobiltelefon zu Hause gelassen hat, was sie aber sehr bedauert. Sie sagt dass sie ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig ist, dass sie es aber auch wichtig findet, in solchen Situationen einzugreifen. Meinem Bekannten hat es gut getan, dass seine Vorstellung zu helfen, von einem Mitmenschen geteilt wurde. Leider ein Einzelfall dieses Geschehens.

Beide beobachteten, dass die Frau dann mehr oder wenig freiwillig mit dem sie zuvor Misshandelnden zum Auto zurückging.

Mein Bekannter ging wenig später in ihre Richtung und sah, dass das Fahrzeug der beiden immer noch am Platz stand. Jetzt stellt er fest dass der Streit mit körperlichen Übergriffen erneut begonnen hatte, aber auch, dass es sehr wohl Augenzeug*innen gab. Vier oder fünf Personen, saßen an den Außentischen einer Bäckerei und schienen fasziniert das Spektakel zu betrachten. Ein Mann sprach meinen Bekannten an und beschrieb die Situation, als „spannendes Kino“. Schnell stellt mein Bekannter fest, dass es keine Bereitschaft zu helfen gab und auch niemand die Polizei einschalten wollte. Der Mann entgegnete: “Die sind so, das ist normal, es wäre lächerlich einzugreifen und man bringt sich nur selbst in Gefahr, aber vielleicht wäre ja irgendeine andere Person bereit ihr Handy zu nutzen. Scheinbar wollte sich niemand diese „Kinovorstellung“ entgehen lassen, mein Bekannter wurde als „naiv“ belächelt. Das Argument, es ist niemals zu akzeptieren und Wegzusehen, wenn eine Frau misshandelt wird, wurde nicht ernst genommen. Empathie für eine „Frau mit Kopftuch“ schien bei den Anwesenden nicht aufzukommen.

Mein Bekannter wurde durch diese Einstellungen seiner Mitmenschen aber so wütend, dass er in Richtung der beiden immer noch in einiger Entfernung Streitenden ging und der Frau zurief, ob sie Hilfe benötige. Die Frau schrie lautstark und hasserfüllt zurück „Was iss“, „Was willst du“, Sei leise! auch der Mann brüllte und ging drohend in Richtung meines Bekannten, so dass er zunächst von einer körperlichen Auseinandersetzung ausging, die er sich nicht entzogen hätte, weil er durch das Erlebte in Rage war. Er rief beiden noch zu, dass hier keiner eine Frau schlägt und es genügend geben würde, die dagegen vor gehen würde. (Was aber leider nur Wunschdenken war.)

Die beiden vorher Streitenden, die die Situation wohl nicht einschätzen konnten, eilten zu ihrem Auto und fuhren davon.

Im Gespräch mit meinem Bekannten bewertet er das Erlebte so, dass er immer wieder so handeln würde. Wir müssen es immer versuchen eingreifen und dürfen niemals akzeptieren, dass „die halt so sind‘“. Er hätte sich gewünscht, dass alle Umstehenden sich gemeinsam der Situation gestellt und sich dem Täter klargemacht hätten, dass Gewalt gegen Frauen, wo sie erkennbar ist, nicht geduldet wird. Dabei ist es vollkommen unerheblich, wie das Opfer dann auf die Einmischung reagiert. Diese Gewalt , keiner Religion, keiner Personengruppe „überlassen werden“ und Passant*nnen, die sich nicht kümmern, sich sogar noch „unterhalten“ lassen sind Teil dieses Problems. Gewalt gegen Frauen ist nicht zu relativieren. Auch hier muss es immer heißen: Greift ein!.

Es ist ein Appell sich den Zuständen auf der Straße zu stellen. Das Risiko ist geringer, wenn sich möglichst viele beteiligen und einmischen.