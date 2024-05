[MA] AfD-Location in Mannheim Rheinau markiert!

Die Eingangstüren und die Fassade sind großflächig mit roter Farbe eingedeckt worden. Im Bürgersaal im Nachbarschaftshaus Rheinau hat sich die AfD Mannheim zwei Tage später zum vierten Mal getroffen. Dieses Mal war Erika Steinbach am 25.05. zu Gast. Lange Zeit hatte die AfD Mannheim nur das Schützenhaus in Feudenheim als Veranstaltungsort, nachdem vorherige Räume durch Proteste und direkte Aktionen für die Rechtsextreme Partei unnutzbar waren.

Nach langen Jahren der Proteste – und wiederholtem Sachschaden am Schützenhaus Feudenheim hat die AfD Mannheim auch diesen Ort mittlerweile verloren.

Unglücklicherweise war Sie mit dem Bürgersaal in Mannheim Rheinau in der Lage eine neue Location aufzutreiben, um dort nun weiter ihre rechte Hetze zu verbreiten.

Das können wir nicht zulassen! Deshalb sind wir Nachts losgezogen, um zu zeigen was wir davon halten: Denn wer Faschos Räume gibt, bekommt über kurz oder lang Probleme!

Gerade jetzt im Kommunal- und Europawahlkampf ist es wichtig der AfD entschlossen entgegenzutreten: Ob mit Öffentlichen Protesten, Beseitigen von rechter Propaganda, oder eben durch direkte Angriffe auf ihre Räumlichkeiten oder Parteimitglieder.

Der Kampf gegen Rechts hat viele Ebenen – und muss auf allen Ebenen geführt werden um erfolgreich zu sein! Kein Raum der AfD! Alle Zusammen gegen den Faschismus!