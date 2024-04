Auf der TAKE BACK THE NIGHT Demo in Berlin werden antisemitische Inhalte verbreitet!

In dem Aufruf zu der Demo

https://takebackthenightberlin.noblogs.org/post/2024/04/15/aufruf2024/

Dort wird von einem "Genozids in Palästina" und Kritik an der "massiven Repressionen gegen Gruppen und Personen, die wegen des Genozids in Palästina auf die Straße gehen", gesprochen. Kein Wort zu den Massenvergewaltigungen am 7.Oktober 2023 durch die Hamas! Keine Solidarität mit den Betroffenen! Das ist so bitter! Die Demo wurde mal gegen die alltäglichen, patriarchalen Zumutungen und explizit gegen jede Art von sexualisierter Gewalt ins Leben gerufen und nun sind wir bei diesem Backlash gelandet.

Solange sich nicht mit den Betroffenen sexualisierter Gewalt solidarisiert wird, gleich welcher Nationalität, Klasse, Religion, Geschlecht - ist diese Demo kein Ort für Feminist*innen!

Anbei zwei Links,TRIGGERWAHRNUNG!

https://unric.org/de/un-schwerste-sexuelle-gewalt-gegen-frauen-bei-hamas...

https://www.spiegel.de/ausland/es-geht-darum-die-schlimmsten-aengste-jed...