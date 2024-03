(HH) NPD-Nazi Dennis Gehrmann geouted

In den umgebenden Straßen wurden Flyer verteilt und Plakate geklebt. Vor der Haustür des Nazis wurde mit Sprühfarbe eine Warnung vor diesem angebracht. Da ich seit dem online keine weiteren Infos dazu gefunden habe, habe ich mich als anwohnenden Person dazu entschlossen, den Flyer hier zu dokumentieren und den Text abzutippen. Außerdem habe ich online noch ein Foto von Gehrmann mit anderen NPD-Leuten gefunden.

Achtung Nazi in der Nachbarschaft!

Dennis Gehrmann wohnhaft im Langenfelder Damm 38, PLZ 20257 in Hamburg, ist Mitglied der extremen rechten Partei NPD (Nationaldemokratischen Partei Deutschlands), um den ebenfalls in Hamburg wohnenden Bundesparteivorsitzenden Lennart Schwarzbach. Dennis Gehrmann verteilte in verschiedenen Hamburger Stadtteilen Flyer für die NPD und nahm an rechten Trauerveranstaltungen statt. Dennis Gehrmanns Weg zum Nazi begann mit dem Ausbruch der Covid19-Pandemie. Schrieb er noch im Juli 2020 einen Artikel im Blickpunkt für die SPD Eimsbüttel-Nord, entwickelte er sich innerhalb der Pandemie-Zeit zu einem rechten Verschwörungstheoretiker. Dennis Gehrmann beteiligt sich an diversen verschwörungsideologischen Demos, wie z.B. bei dem Bürgerbündnis Hamburg, Kunsthallendemos, Assange Mahnwachen (Hamburg4Assange) und bei den Demos um den Reichsbürger Tom Nauman.

Zudem betreibt Dennis Gehrmann die Internetseite „evnadi.de“, auf der er rechte, verschwörungsideologische und antisemitische Inhalte verbreitet und dabei gegen migrantische und queere Menschen hetzt. Auf seiner Internetseite findet sich zudem ein Bild vom Paulchen Panther. Unter Nazis eine Anlehnung an den NSU (Nationalsozialistische Untergrund), der neun Menschen mit Migrationsgeschichte aus rassistischen Motiven ermordete und in seinen Bekennervideos Paulchen Panther einarbeitete.

Wir appellieren an die Nachbarschaft. Vernetzt euch, sprecht mit euren Nachbar*innen und zeigt den Nazis, dass sie in der Stadt nichts zu suchen haben! Alle zusammen gegen den Faschismus!