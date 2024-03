[Wien/AT] Demo der "Identitären" zum Desaster machen - SAVE THE DATE 20.07.24

Am 20.07.2024 mobilisieren die Rassisten der sogenannten "Identitären" für eine internationale Großdemo nach Wien. Eine solche rassistische Sommerdemo veranstalteten sie bereits letztes Jahr. Starke antifaschistische Proteste blockierten die Demo lange Zeit, jagten die Faschos anschließend von der Straße und machten so die rechte Demo zum Desaster.

Auch dieses Jahr ist damit zu rechnen, dass sich an der Demo Neonazis, extrem rechte Parteifunktionäre und "Identitäre" aus ganz Österreich, Deutschland, Frankreich, Dänemark, Slowenien und der Schweiz beteiligen werden.

Wir rufen alle Antifaschist*innen auf im Sommer nach Wien zu kommen. Machen wir die "Großdemo" der rechten erneut zum Flop. Tragt euch den Tag schon jetzt im Kalender ein und beteiligt euch mit euren Genoss*innen an den Gegenprotesten in Wien.

In den nächsten Wochen werden weitere Infos zu den geplanten Gegenprotesten folgen. Bleibt auf dem laufenden, hier und auf unserer Website.

Antifa in die Offensive!

[ENGLISH]

For the 20th of July 2024, the racists of the so-called "Identitarian Movement" mobilize for a large international demonstration in Vienna. They already organized such a racist demonstration last summer. Strong anti-fascist protests blocked the demonstration for a long time, then chased the fascists off the streets and thus turned the right-wing demo into a disaster.

This year, too, it is expected that neo-Nazis, extreme right-wing party members and "Identitarians" from all over Austria, Germany, France, Denmark, Slovenia and Switzerland will take part in the demonstration.

We call on all anti-fascists to come to Vienna this summer. Let's make the demonstration of the far right a flop again. Mark the day in your calendar and join the antifascist protest with your comrades.

Never let the fascists have the streets!