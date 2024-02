Hanau = Gaza? Gedenkdemo in Neukölln

Montag Abend gab es eine Demo zum Gedenken an das rassistische Massaker in Hanau in der Berliner Sonnenallee. Das Publikum wirkte eher jung und vorn gab es eine Gruppe die große, mit LED verzierte Buchstaben trugen: "RESISTANCE". Immerhin nicht islamischer Widerstande, möchte Mensch meinen, nur habe ich einen gleichnamigen Aufkleber selbst neben der Bullenwache dort schon vor Wochen entfernt. Für mich war als Besucher nicht wirklich zu erkennen, worum es ging, die "Sonne" war lange abgesperrt, nur langsam kam der Demozug vorwärts, immer wieder hiess es nur "Free free Palestine", später fand ich ein Poster mit den Gruppen die dazu aufriefen, die alle wohl einen antizionistischen linken Konsens teilen.

Hart fand ich eher, dass eher eine Minderheit Sprechchöre zu den Morden in Hanau riefen und eher eine Brücke von dem rechten Attentäter offensichtlich zu der rechten Regierung in Israel gezogen wurde. Nur was hatte das mit dem Almanestan zu tun, aus dem ich stamme? In dem meine Freunde verletzt wurden, die sich gegen Nazis engagierten, leider auch jemand schwer... Was war mit Mölln, Rostock Lichtenhagen, Schwerin oder Oury Jallouh in Dessau und den vielen vielen anderen Morden seit den 90ern? Wo war die Staatskritik an der verschleppten Aufklärung am NSU, deren Ermittler die gekillten Migrant_innen als "Dönermorde" abqualifizierte, bis es eine Kollegin von ihnen selbst erwischte? Selbst der hessische CDU Politiker Walter Lübke, der von einem rechtsextremen getötet wurde fand keine Beachtung, auch nicht die faschistischen Tendenzen in der militärischen Sondereinheit KSK, in der einige einen Umsturz planten, falls ich das nicht zu sehr mit anderen Gruppen vom "Nordkreuz" verwechsle.

Jedenfalls verstehe ich diese Geschichtsvergessenheit nicht und werde wohl nicht mehr Hanau-Demos Besuchen, solange es dieses vergessen-machen, dieses Verdrängen der rechten Gewalt, die nebenbei Millionen von Ossis über Jahre stigmatisiert hat, gibt. Vor 13 Jahren wurden 50 sozialdemokratische Jugendliche auf einem Ferienlager in Utoya in Norwegen durch einen Nazi erschossen, mir scheint, dass es zu all dem keinen Kommentar aus der Hanau-Solibewegung gibt, genau wie zu den 9 Millionen Leuten die wegen dem Krieg im Sudan gerade auf der Flucht sind, geschweige denn zu den grusligen Verbrecherischen Reitermilizen damals in Darfur.

Bei aller Selbstbestimmung finde ich es etwas rücksichtslos, wie leichtfertig das Gedenken und die hoffentliche Mahnung, dass Alltagsgewalt so nicht mehr passieren darf. Wie hätten sich denn auch die Menschen in Hanau wehren sollen, und das mal im Vergleich zu den 90er Debatten, ob faschistische Jugendliche eigene Jugendklubs bekommen sollten in den 90ern, als es normal war "Zecken" und "Ausländer" "klatschen" zu gehen etc.

Wenigstens erinnert noch die Twitterkampagne #baseballschlägerjahre an den Horror dieser Zeit.

Solidarität!