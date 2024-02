Schließt euch dem anarchistischen Block am 24. Februar 2024 in Berlin an!

An diesem Tag wollen wir die internationale Gemeinschaft dazu aufrufen, aktiv gegen die Politik ihrer Länder zu protestieren, die einen Waffenstillstand und Verhandlungen mit dem Putin-Regime fordern. Ein Waffenstillstand zum jetzigen Zeitpunkt verschafft Russland nur eine Pause und ein Standbein in den besetzten Gebieten, damit es später die Ukraine und andere Länder wieder mit voller Wucht angreifen kann. Gegenstand der "Friedens"-Verhandlungen in dieser Phase ist das Leben der Menschen in den von Russland besetzten Gebieten, die unter einer beispiellosen Unterdrückung und Terror leiden. Mit den Verhandlungen wird der Boden für einen neuen Krieg bereitet.

Wir sagen NEIN zu jeglicher Zusammenarbeit mit dem Putin-Regime. Wir solidarisieren uns nicht nur mit den Anarchist*innen/Antiautoritären, die an der Front kämpfen oder humanitäre Arbeit leisten, sondern mit der gesamten ukrainischen Gesellschaft, die seit zwei Jahren Widerstand leistet und gegen die Folgen der russischen Aggression kämpft.

Ein brüchiger Frieden führt zu mehr Krieg

24. Februar 2024 in Berlin Under den Linden (U-Bahn) 12:00

=============================

Присоединяйся к блоку анархисто:к 24 февраля в Берлине!

Мы, различные группы анархист:ов Германии, приглашаем присоединиться к нам на демонстрации 24 февраля в Берлине, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы выразить солидарность с народом Украины, который борется за свою жизнь и свободу от имперского господства и террора.

В этот день мы хотим призвать международное сообщество к активному протесту против политики своих стран, выступающих с призывами к перемирию и переговорам с путинским режимом. Заключение перемирия на данном этапе лишь даст России возможность отдохнуть и закрепиться на оккупированных территориях, чтобы позже снова нанести удар по Украине и другим странам с полной силой. Предмет "мирных" переговоров на данном этапе - это жизни людей на оккупированных Россией территориях, это люди страдающие от беспрецендентных репрессий и террора. Переговоры готовят почву для новой войны.

Мы говорим "НЕТ" любому сотрудничеству с путинским режимом. Мы выражаем солидарность не только с анархист:ками/антиавторитарями, сражающимися на фронте или занимающимися гуманитарной деятельностью, но и со всем обществом Украины, которое на протяжении двух лет сопротивляется и борется с последствиями российской агрессии.

Худой мир - пролог к войне!

24. Februar 2024 in Berlin Under den Linden (U-Bahn) 12:00

=============================

Join the anarchist block on February 24 in Berlin!



We, the various anarchist groups in Germany, invite you to join us in a demonstration on February 24 in Berlin, the anniversary of the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine, to express solidarity with the people of Ukraine who are fighting for their lives and freedom from imperial domination and terror.

On this day, we want to call on the international community to actively protest against the policies of their countries calling for a ceasefire and negotiations with the Putin regime. A ceasefire at this stage will only give Russia a rest and a foothold in the occupied territories, so that it can later strike again at Ukraine and other countries with full force. The subject of "peace" negotiations at this stage is the lives of people in the Russian-occupied territories, people suffering from unprecedented repression and terror. The negotiations are preparing the ground for a new war.

We say NO to any cooperation with the Putin regime. We express solidarity not only with the anarchists/anti-authoritarians fighting on the frontline or engaged in humanitarian work, but also with the entire Ukrainian society, which has been resisting and fighting the consequences of Russian aggression for two years.

Fragile peace breeds more war

24. Februar 2024 in Berlin Under den Linden (U-Bahn) 12:00