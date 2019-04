Mein erstes Mal !??!?!!!!!!

Also ganz zum Anfang mal --> ich bin !!!ÜBERFORDERT!!!

Oh NEIN!!! STOP!!! ...Hallo, ich bin J.-P.B.

(Der Name ist ein anonymes Pseudonym. Ich bitte das zu akzeptieren. Der Name bleibt geheim und ist, selbst wenn er sich herausfinden lässt wofür er stehen könnte, seid euch da mal sicher ob der Name stimmt, falsch)

Ich wollte zu nächst etwas völlig anderes gesellschaftliches loswerden, aber das muss warten. Ich muss zunächst mein Unmut äußern, auf verständnisvolle Leser hoffen, die mir nachträglich bestenfalls helfen. Aber ich glaub diese kurzen Sätze haben schon geholfen um mein Unmut zu regulieren. PUHHHHH DAS TAT GUT!

Irgendwie auch lustig spontan Worte zu wählen die mich im Moment schildern. Zu wissen, dass DAS was ich im Moment schreibe jemand anderes ggf. auch schon erlebt hat oder vielleicht noch erleben wird. Auf jeden Fall liest er es nicht in dem Augenblick als ich es erlebte, für mich schon FASZINIEREND.

Gut, also zu meiner Überforderung zurück, zu meiner Bitte an euch und meinem Grund warum ich hier tatsächlich her kam.

Ich wollte einen Artikel hier hineinsetzen, eher einen Gedanken, eine Feststellung, eine Hilfe für eine andere Sichtweise und vielleicht sogar jemanden finden, der versteht was ich hier schreibe, davon gibt es in meinem Umfeld leider nicht viele, aber KEINER HAT SCHULD. Es ist halt einfach so passiert. Ich bin nicht UNGLÜCKLICH aber auch nicht GLÜCKLICH darüber. Ich versuche nicht dahingehend nach zu denken.

Dazu ein andern Mal vielleicht gerne mehr. Vielleicht kommt ja ein zweiter Artikel wenn dieser hier sagen wir, 10 "Kommentare" von euch hat? ;-). Naja ich bin gespannt. Leider muss ich mir so kleine Ziele setzen, ansonsten erschlagen Sie mich leider! Und da sind wir wieder beim Punkt: ... meine Bitte an euch, denn ich bin erschlagen worden. Erschlagen von der Fülle an Möglichkeiten beim Einstellen dieses einen gesellschaftlichen Artikels. Vielleicht könnt ihr mir helfen???:

Also…

…ich sah den Titel. Ja habe ich gemacht. Also hatte ich im Kopf, ich hab es wieder vergessen. (PEINLICH). … Ach Moment…, ich hab vielleicht noch eine Idee…, ich hatte es in einem Word Dokument zwischengespeichert…, ich werde mal danach suchen…, vielleicht finde ich so den Titel zurück…(FREUDE) Dieser Frust scheint gelindert…, die Unmut der Überforderung, der Frust des Verlustes…STOP!!! mal sehen…, jetzt schau ich erst mal nach ….ehe ich mich weiter in ein Gefühl stütze…., Fakten sind das (oder die) was zählt (!?!) OMG es geht schon wieder los.....

PERSPEKTIVWECHEL so sollte mein Titel heißen.

Was meint ihr? würdet ihr ihn lesen? Bin ernsthaft auf euer Feedback gespannt. Und ich auf mein Gefühl wenn ich den nächsten Artikel veröffentliche. Ihr vielleicht ja auch. Ich freue mich das Ich den Titel zurück gefunden habe. Aber ich brauche immer noch eure Hilfe. Ich bin das erste Mal hier. Das erste Mal äußere ich meine Ansichten in meiner derzeitigen Verfassung. Es ist nicht einfach für mich, doch denke ich weiter, sollte jede Meinung Raum erhalten gehört zu werden bzw. in Erinnerung zu bleiben. Keiner weiß wer wie lange dafür noch Zeit hat. Ich möchte mir nicht ausmalen müssen, was passieren würde wenn wir jeder dies wissen würden. Heutzutage gar nicht mehr machbar. Ich schaute gerade in den Himmel. Ich vermisse viele Menschen von dort oben, aber ist das ein Grund die wenigen die ich hier unten noch habe aufzugeben? Nein. Wir sind rudelähnlich (so sagt man doch oder? Verbessert mich wenn es anders ist.) Wir brauchen uns gegenseitig. Ich mag auch einfach noch nicht aufgeben. Ich habe noch ein Ziel und innerlich habe ich es erreicht. Jetzt male ich mir aus wie es sein könnte, wenn es äußerlich passiert, aber egal wie, ich weiß heute schon mit Sicherheit ich werde jeden einzelnen Tag egal in welcher Situation das Lächeln für diesen Moment trainieren. Denn ÜBUNG MACHT DEN.........(RICHTIG) Meister. Also der erste Grundstein für meinen eigentlichen Titel habe ich mit Hilfe dieses Schreibens äußerst gut gemeistert.

Nun benötige ich aber wirklich eure Hilfe. Also nicht bei dem Autor, ich denk über den habe ich euch in Kenntnisgesetzt und auch den finde ich passend gewählt. oder doch noch Fragen?

Weiter geht‘s mit dem Thema und das übersteigt nun wirklich meinen Horizont. Ich bin hier hergekommen um endlich mal ein Auge, eine Sicht, ein Gehör oder was auch immer zu erhalten für das was ich tagtäglich da draußen erlebe und was mir schrecklich weh tut. Ich suche also bei „Einer Suchmaschine im Internet“ das Wort Debattenblog um endlich mal jemanden zu finden, der mit mir ausdiskutiert, was mich beschäftigt, bis ich es verstehe was da draußen abgeht weil ich begreife das Leben offenbar einfach nicht!!! Aber gut!!!!

Da kommt nun doch noch mal Unmut, ACH was ÄRGER WUT GROLL, auf. Also, ich bitte euch um Hilfe ich kenne die Hälfte der Wörter nicht und bei der anderen Hälfte bin ich mir unterdessen auch nicht mehr sicher ob ich die richtig verstehe, aber vielleicht könnt ihr mir helfen, wenn auch nur für den nächsten Artikel, damit wenigstens die 10 die einen weiteren von mir haben wollen ihn zu lesen bekommen. Und auch hier fragt wenn ihr mehr wissen wollt, ich bin ehrlich nur die Namen sind geheim und falsch.

Das erste Wort ist:

Antifa:

Was ist das? Ich schlage mein Synonyme Wörterbuch von Aldi auf. Ja MEHR KANN ICH mir nicht leisten, außerdem ist er sehr handlich im Softcover A6 Format wirklich toll. Also Antifa bedeutet ……änliches wie……… keine AHNUNG also hier steht. Antidemokratisch, danach kommt ANTIK also ich hab da glaube ich beim Alphabet recht gut aufgepasst, aber gefunden hab ich es nicht. Naja gucke ich mal noch im ENGLICH-DEUTSCH;DEUTSCH-ENGLISCH Buch von meinem Freund ausgeliehen (ein wirklich toller Mann, um das an der Stelle mal zu sagen) der hat dies noch aus Schulzeiten, denk ich zumindest passt die Jahreszahl vom Druck ganz gut. Naja nostalgisch aber die Grundbegriffe stehen ja drin. Also zurück ich frage mich was heißt Antifa?

Also da steht tatsächlich antifaschistisch. Das liest sich politisch. im Englischen heißt das: antifascist …….

auch lustig im Englischen zur deutschen Übersetzung gibt es das Wort nicht einmal. Also bitte was ist Antifa??? JaJa ich könnte es ja in die Suchmaschine eingeben, aber wir sehen ja was draus wird, ich bin überfordert und komme nicht an mein Ziel für heute. Und mal ehrlich? Ist eine Suchmaschine die Frage auf jede unserer Fragen? Warum stellen wir uns eigentlich noch welche? Ich dachte immer um in der Kommunikation zu bleiben, um Wissen auszutauschen, um Up-to-Date zubleiben. Aber offenbar haben alle schon genug wissen erlangt um zu glauben, ja woran eigentlich??? Wisst ihr es? Ich weiß es. Also bitte wenn hier irgendjemand ist der mir mit seinen Worten fünf Minuten schenkt um mir zu erklären was Antifa ist bzw. möchte ich unterdessen auch wissen was antifaschistisch ist, also neues Thema. Ich mach da jetzt mal ein Häckchen zu dem Thema.

So werde ich nun mit euch jedes Wort von den Themen durchgehen um zu wissen was Ihr meint wo mein Artikel zugehört, denn ich weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass ich bei all diesen Worten noch neue Erkenntnisse erlangen werde. Alleine durch das Überprüfen.

Antirassismus:

Nein!!! Mit Rassismus oder auch ANTI – Rassismus hat mein Artikel nichts zutun, bzw. ….. obwohl!?!?!?!

Ich stelle Klar: ich bin total gegen Rassen in der Menschwelt. Ist das damit gemeint? Was ist denn alles eine Rasse in der Menschheit? Wie kann es Rassismus geben, wenn wir doch gar keine Rassen haben, wir haben Charaktere und Eigenarten, dann bin ich aber nicht, ANTI-Charakter und ANTI -Eigen.

Bähhh….

wenn ich Anti-Eigen nur schreibe schnürt es mir den Hals zu. Ich habe nun mindestens zwei Stunden keine geraucht. Mal kurz Themenwechsel.

Also ich denke Rassismus ist kein Thema für mich, für mich ist Emotionen, Worte, Sätze, Reaktionen, Aktionen, Taten ausschlaggebend und die sind bei jedem wie der Fingerabdruck, ANDERS. Wobei sich das ja mit der Zeit irgendwann wiederholen müsste bleiben wir mal faktisch beim Fingerabdruck, aber ich glaube wir holen viel zu weit aus!??!?!?!

Gibt mir gerne Schreibstoff in euren Kommentaren aus eigenen Erfahrungen um darüber zu berichten, ich kenn mich zu wenig aus.

Bildung:

großes auch politisches Thema.

Berichte ich wirklich gerne mehr drüber aber mein erster Artikel handelt immer noch von sozialem Verhalten untereinander in einer Großstadt und so viel kann ich euch sagen, ich kann da Unmengen an Aktionen/Taten/Erlebnissen berichten, aber dieser Artikel ist mein erster und der soll was ganz besonders für mich bleiben. Da bin ich mir in meinem Alter wirklich sicher, denn es gibt Tage in mir da weiß ich nicht ob ich noch so viel Zeit habe das irgendwann auf zu schreiben.

Also heute dieser eine erste Artikel, in den kommenden Artikel kann ich euch dann gerne mehr erzählen, wenn ihr das wollt, es ist eure Entscheidung, fragt einfach. Ein Leitsatz von mir der eigentlich immer ganz gut tut, und dann vergesse ich mein Lächeln nicht zu trainieren. ES IST DAS WAS DU DARAUS MACHST! funktioniert ganz gut denk mal drüber nach. Gibt mir gerne Feedback. Wie auch immer. Ich würde mich freuen, manchmal bin ich einsam und rauche zu viel, heute nicht.

Bio-Politik:

Was ist BIO Politik? Naturbelassene Wirtschaft, Regionalbezogene Politik? Ich hab keine Ahnung. Politik kenn ich und Bio auch und Natur finde ich am Besten. Die volle Hülle an Ehrlichkeit, Reinheit und PUR. Einfach lecker. Ääääähhhhmmmm ja auch gesellschaftlich sozial durchaus wichtig um unsere Umwelt zu schonen, aber ist da nicht auch Thema Atom warum ist das separat? Und die Massenkäfighaltung nicht? Versteh ich nicht.

Freiräume

OMG YES Ich liebe Sie. aber oft verfluche ich Sie auch und an anderen Tagen vermisse ich die Freiheit. Ich möchte das meine Artikel so viel Menschen wie möglich erreichen, weil ich was zu sagen hab was gehört werden muss in meinen Augen. Wir leben nicht in einer Rosaroten Welt und wir machen Sie immer mehr zum schwarzen Loch mit meinem Artikel möchte ich einen Grundsteinlegen für die Zukunft und diese Zukunft nicht für mich allein, sondern für jeden von euch. Ich denke nicht das dieser eine Artikel dafür ausreicht und das will ich auch gar nicht bezwecken, ich will nur dass die Leute aus sich herauskommen, sich trauen Mut fassen, leben und lieben, wir brauchen kein Geld wenn wir es nicht verehren, wir brauchen uns zu nichts zwingen, denn wir sind doch frei oder nicht? Warum setzen wir uns gegenseitig so unter Druck? Das ist nicht sehr Fairplay dafür, dass wir doch alle gleich sind. Und ja die Welt ist nicht Fairplay doch dann kann es jeden treffen. D. h. keiner von euch ist allein. Redet mit einander. Genießt was ihr genießen könnt, irgendwann wird das enden für JEDEN EINZELNEN!

und nun zu…..

GENDER

Was um Himmels willen ist das? Ich werde nicht online suchen. Ich weigere mich.

Globalisierung.

Oh ja das wäre toll, aber ich glaube dazu müsste man eine Mimik erfinden mit der wir uns alle verstehen können. Nicht verständigen sondern VERSTEHEN (Respektieren, Akzeptieren, Würdigen) wir tun es nicht mal in unserer eigenen Region. Keiner von uns oder? Ich wurde erst vor zwei Tagen an meiner Haustür angepöbelt „WAS GUCKEN SIE SO“ ich schaute mit meinem Einkaufsbeutel genüsslich der Gegend nach die so anders erhellte mit der Sonne im Hintergrund. Und das ist eins meiner täglichen jugendfreien Auseinandersetzungen den ich hier ausgesetzt bin. Schon jetzt stehen mir wieder einmal Tränen in den Augen. Ich bin traurig was aus der Menschheit wird, wenn man schon Angst haben muss dass man schaut.

Ich habe noch ein Ziel und das will ich erreichen. Ich globalisiere mich, aber nicht wie es die Gesellschaft von mir will. ich will nicht mehr länger die sein, die ich all die Jahre spielte. Ich bin J.-P.B. und das wird das einzige sein was ihr von mir erfahren müsst. Alles andere sind Eindrücke die jedem tagtäglich passieren können und uns Menschen zu Wesen einer anderen Gesellschaft machen. Zumindest in meinen Augen und ich denke nicht dass ich damit alleine bin und das ist es was ich auf diesem Weg herausfinden will. Jemanden weiteres finden, der mit mir über die Gesellschaft debattiert, ohne sich ein Bild oder eine Meinung von mir persönlich zu machen. Denn meine Würde ist unantastbar. Ich glaube das wurde vergessen, zu lehren.

Weiter im Text:

Indymedia

Naja, sehr einfallsreich. Ich denke mal hier kommt alles rein was sonst kein Platz findet, vielleicht die richtige Plattform für mein Artikel??? Ich weiß es nicht. Und an dem Punkt war ich vorhin auch gefrustet und begann diesen Artikel zu schreiben. Ich habe nun sehr auf meinen Körper im letzten Abschnitt geachtet. Ich schaue viel aus dem Fenster, ich seh den strahlend blauen Himmel. ich höre die Autos die Straße vorbeifahren, Vögelgezwitscher, der Raum ist ruhig. In Gedanken kann ich nur eine Person wahrnehmen. mein Kopf kribbelt wie wenn die Beine eingeschlafen waren. Ich lächle immer noch, ich möchte nicht verkrampfen wegen Muskelkater. Ich lass kurz los, lächle wieder.

Zurück zum Thema…

Kultur

Ja, unsere deutsche Großstadt-Kultur kann man das so sagen? ich glaube auf Dörfern drehen die Zeiger andersrum oder zumindest langsamer. Aber, ja ich denke kulturell muss sich was ändern.

Medien

Oh ja die sind an allem Schuld. Wenn man einer Sache die Schuld geben kann?

Militarismus.

Ich bin vollkommen gegen Gewalt, aber klar wenn man angegriffen wird muss man entsprechend handeln. Gibt es Themen über die man diesbezüglich Debattieren kann?

Netactivism

Was ist das? Ich lese nach…

ich wünschte ich könnte das abkürzen. Ich habe es eben versucht. Auch meine Geduld neigt sich dem Ende. Ich kann es förmlich spüren. Der Drang nach einer Zigarette steigt wieder. es sind weitere 20 Minuten vergangen. Ich hasse es zu rauchen. Husstet gerade jemand in mein offenes Zimmerfenster. Ein Zeichen!?! Ich will eine Zigarette rauchen. Ich werde mir eine stopfen. Bin gleich zurück und dann geht es wieder um dieses Netactivism …. ich werde es nachschlagen…. mal sehen ob ich meinen beiden Büchern die mir zur Verfügung stehen nicht doch noch verblöde :-D

Zwischen Nest und Nett ist im Synonymbuch nichts zu finden. Gucken wir mal im Übersetzerbuch. Auch nicht zwischen dem Nesthäkchen und nett nicht. Hmmmmm.... wieder FRUST. ich mag das Internet nicht nutzen um mich zu bilden. Wie schnell komm ich auf eine Seite bei der ich nicht weiß ob es sich um die Wahrheit handelt????

NOCHMAL nur meine Autorbezeichnung, mein Name und anonymes Pseudonym ist gelogen alles andere nehme ich genauso auf wie ich es euch vermittle und genau SO bleibt es auch in meiner Erinnerung. Also was heißt Netactivism?

Ökologie

ist das auch wieder ein Thema wie Atom bzw. eine Unterordnung vom Thema Politik wie auch Bildung und Bio. Also ich versteh diese Auflistung der Themen immer noch nicht. Auf jeden FALL DENKE ICH ÖKOLOGIE hat nichts mit dem zu tun was ich hier vermitteln und gerne debattieren würde.

Print

Schmeiße ich mit in Medien. Ich interssiere mich für Medien, denn ich denk ohne sie kommen wir wissenschaftlich nicht weiter, ich denke nur die Schrift an sich alleine ist nicht ausreichend. Auch nur das Bild ohne Ton wäre nicht ausreichen. So wie ein Ton ohne eine Mimik. Aber da ticken wir alle anders. Medien haben viele Vor- und Nachteile. Der Print sicher auch. Und gerne zeige ich euch mal was aus meiner künstlerischen Feder Entstandenes. Aber nicht heute und nicht jetzt. Ich denke damit kann ich gesellschaftlich nicht so viel bezwecken wie wenn ich euch vorab einen kleinen Eindruck vermittel wie überfordert ich von Auswahl und Veränderung bin.

Repression

Ist wohl die Wiederholung von der Pression. Ich kenne Depression. Das ist ein Stimmungsstief. D. h. bei Repression geht es um Wiederholende Stimmungen? Hmmm versteh ich noch nicht ganz, aber interessant. Stimmungen sind immer gut. ich guck mal was meine beiden Bücher hergeben: Synonymbuch: keine Repression, keine Pression aber viel Presse (Nachrcihten, Medien,interessant), pressieren (eilen) ich guck mal noch nach: Depression à: Wirtschaftskrise, Krise, Rezession, Stagnation, Rückzug, Senkung, Abschwung, Tiefstand, Tief, Baisse, Kurssturz, Börsenkrach, Krach, Flaute, Niedergeschalgenheit. Ja alles Synonyme die der Depression gleichen, was nun Repression ist weiß ich immer noch nicht, aber womöglich auch eine Wirtschaftlich Politische Krise die hier gemeint ist? Haben wir eine Politische wirtschaftliche Krise? Was ist eure Top drei der Krisen? Meine Persönlichen? Fragt nach. So zurück zum Übersetzer wir suchen: Repression, Pression, Depression unterdessen, ich bin neugierig geworden, die Zigaretten hat mir wohl neues Interesse geschenkt. Ich bin hungrig, werde gleich mal was essen ehe ich den Text irgendwann mal poste :-D

Repression heißt im englischen: repression zurück übersetzt: die Unterdrückung die Verdrängung. Also geht es um Flüchtlinge?

Pression: pressure bedeutet druck. Wiederholter Druck? keine Ahnung würde ich auch interessant finden.

Depression: Depression heißt gedrückte Stimmung. Also so EMO - Leute? Nennt man die so? Oder Gothik? Wobei Re Gothik bedeutet dann Wiederholende Gothik? ich weiß es nun immer noch nicht. Aber irgendwas wird es schon sein, mich würde interessieren was die sozialen Medien so zu sagen hätten gerade emotional, doch kann ich nicht alles lesen und versuche mit diesem Blog eine kleine Selektion zu verschaffen, die mich versteht und die ich verstehen lernen möchte, denn ich hab noch lange nicht genug Wissen in meinen Augen. Da geht noch mehr.

Soziale Kämpfe

Da bin ich ja mal total gegen und gerne bereit dagegen anzugehen, vielleicht kann der eine oder andere ja schon jetzt verstehen warum das alles hier so kommt wie es kommt. Ich denke man muss es einfach mal neutralisierend aussprechen dürfen um Kämpfe zu vermeiden hilft Freiraum der wurde durch unsere Masse an Menschen genommen. Durch die Technik haben wir jedoch unendlich viele Möglichkeiten diesen Kampf zu umgehen. Es gibt immer Lösungen für Kämpfe wir müssen nur aufhören sie zu wollen, oder?

Weltweit

Ist jedes Thema unterdessen oder? ich wüsste nicht, wie ein Thema was wir hier aufmachen nicht auch von der ganzen Welt erreichbar sein sollte. Also gerade die sozialen Netzwerke müssten sich die Frage nach weltweit gar nicht mehr stellen oder? Ich denke das ist doch unterdessen jedem klar. Und ich denke weiter das Gesellschaft, Ansichten, Meinungen, Stellungnahmen, immer von jedem das Gehör kriegen sollten, heißt es nicht freie Meinungsäußerung? Ja solang man keinen dabei an Karren pisst aber tut man das wenn man seinen Eindruck, seine Gefühle und Gedanken äußert? Wie!!!! ist die Frage und das sollte schleunigst nachgeholt werden, weil Knigge kennt heute kaum noch einer.

So nun ist es soweit. Ich habe, glaube ich, mit meiner Einleitung alle Themen abgedeckt, um endlich an allen Themen ein Häkchen setzen zu dürfen. Ohne dass mir jemand an den Karren pisst, dass dies nun wirklich hier nicht die richtige Plattform dafür ist. Es ist wie es ist und es wird was du daraus machst: Lies den Text der ist nicht mehr so lang und dann bitte gerne euer Feedback, wenn ihr bis hier hin ausgehalten habt. Wie gesagt, 10 Mitteilungen und ich schreibe einen weiteren Artikel gerne auch zu einem anderen Thema aber dieser muss der erste sein, denn er ist einem besonderen Menschen gewidmet, und ich denke er weiß wer ich bin, und wenn nicht, dann lese auch die nächsten, bis du es weißt mein Lieber.

Ich glaube daran, dass jeder "Gedanke", ein "Gefühl" auslöst, und so zu einer "Aktion" führt."

..Aktionen ...wie Taten, Glaube, Meinungen, Eindrücke,

..Gedanken ...wie Sätze, Wörter, Mimik? Sinne?

..Gefühle ...wie Angst, Schuld, Liebe, Ärger, Freude, Glück.

zum Beispiel:

...

Er schreibt: Mehr sollte dich nicht interessieren

Gedanke: Häääää? Waren wir gestern noch intim und vertraut. Klar dass er mich interessiert. Hatte ich den Eindruck ich ihn auch!? Warum soll mich das heute nicht mehr interessieren? Meine Schwelle das Interesse zu bekunden hab ich überschritten mit dieser Vertrautheit und Intimität. Bin ich so dumm? Boah bin ich schlecht! Ich fühle mich schäbig! Und nun ist der einzige Mensch mit dem ich leben kann, nicht mehr an mir interessiert?

Gefühl:...

...Ärger auf sich selbst,

...Wut über die eigene Wahrnehmung,

...Hass auf sich selbst

...Scham so dumm gewesen zu sein

...Schuld es nicht besser gewusst zu haben

Was hab ich gemacht?????

Aktionsmöglichkeiten:

Interfragen, Zwang des Verständnisses, Ich glaube an das was ich mit ihm gestern hatte. Ich werde abwarten, bis er bereit dafür ist, ich bin für ihn da.

Oder: OMG ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Ich sollte nicht in dieser Welt bleiben. Selbst der einzige Mensch der mir noch Hoffnung gibt will mich nun nicht mehr? Ich verzweifle. Ich kann nicht ohne IHN!!!? Panische Nachrichten führen zurück zu weiteren Missverständnissen durch Worte

ohne Sicht auf die Person,

ohne Töne seiner Stimme,

ohne Geruch des Gegenübers,

ohne Gespür für ihn.

NEIN!!!

Gedanke:

Ich bin selbstständig, ich kann ohne ihn. Ich brauch ihn nicht. Nicht um meine Zeit tod zu schlagen. Ich habe Visionen, ich habe Ideen. Ich denke es gibt nicht nur Wörter und Zahlen die man verstehen lernen muss. Es gibt noch so viel mehr....

Wir nutzen gerade mal einige Prozent unseres Gehirns. Ein "Albert Einstein" hat laut Messungen (wie die gemacht wurden? Keine Ahnung) 3% mehr Hirn genutzt als ein Durchschnitts-Normal-Mensch (und wer entscheidet das eigentlich?). Also ich wurde nie gemessen wenn ich mich zurück erinnere.

Aber darum geht es nicht.

Ich denke auch nach der Lehrzeit kann man noch lernen und ein Albert Einstein in seinen Theorien überarbeiten. Wir haben Möglichkeiten, die Zeit hat sich verändert und das was ein "Einstein" schaffte sollte uns Hoffnung und Motivation sein endlich auch was zu erreichen und wenn es nur diese 3% sind. Wir sind nach der Lehre noch lange nicht fertig neues kennen lernen zu können. Wir brauchen nur länger, aber vielleicht können wir uns verwirklichen, und wenn wir nur unseren Hinterbliebenen mitteilen wie wir unser Leben sahen. Eines Tages könnte diese eine Aufzeichnung die Welt verändern. (Ich denke dabei an Höhlenmalereien, an Handwerkskunst die Jahrhunderte überlebten für uns eine Errungenschaft.) Wollen wir das unseren Nachkommen nicht auch bieten? Das Gefühl der Klarheit, wonach auch immer, näher zu kommen? Sollte man nicht versuchen eine Schatzsuche aus unserem Leben zu machen um es interessanter zu gestellten? Ich weiß es nicht. Ich denke nur jeder kann mehr aus sich schöpfen, wenn wir mal mit einer anderen Sicht auf die Dinge gucken. Wir brauchen keine Angst mehr haben, dieser Punkt ist überschritten, sollten wir nicht endlich mal anfangen uns gegenseitig zu akzeptieren und zu respektieren? Lasst uns gegenseitig friedlich sein, wir leben auf einem Fleck der Erde, der es zulässt barmherzig zu werden.

Für Wen; für Was; warum?

Weil wir alle etwas haben woran wir glauben. Der eine ist Christ, der andere ein Moslem oder gehört einer anderen Religion an. Der Nächste ist Englänger, Russe oder Schweizer, Diese wider rum kann jeder von Ihnen eine Mama oder ein Papa sein, Sportler, Wissenschaftler oder Freigeist, keine Ahnung. Wir alle glauben an etwas womit wir uns erfreuen. Wollen wir nicht, dass DIES auch nach unserem Ableben (und das wissen wir alle das wird passieren, ob reich, arm, alt, jung, hübsch, hässlich, krank oder gesund, es wird uns alle irgendwann treffen) erhalten glauben?

Ist es nicht DAS was wir alle mit unserem Glauben an etwas erreichen wollen?

Der Christ glaubt an seine Bibel, er würde Sie so aufbewahren, dass auch seine Nachkommen noch darin lesen. Der Moslem an seinen Koran, und handelt womöglich wie ein Christ.

Die Engländer, Russen, Schweizer und alle anderen politisch engagierten wollen ihre Ländergrenzen beibehalten (wozu? Ich hab keine Ahnung, sagt ihr es mir!!) Aber auch DAS auch noch nach Ihrer Amtszeit!

Die Mutter und der Väter, muss ich es euch ehrlich erklären? Ich denke jeder der eigenes Leben in die Welt gesetzt hat, würde alles dafür tun, dass das eigene so gut wie möglich durch dieses Leben auf dieser Welt zurecht kommt. Ich glaube da gibt es nicht viel zu debattieren, oder? (auch hier Kommentare immer gern gesehen!)

Der Sportler wie auch der Wissenschaftler, Künstler und Freigeist würde existenziell panisch werden, wenn sein Themengebiet nicht mehr weiter von der Gesellschaft akzeptiert oder gar genutzt wird. Erschreckend was passiert, wenn wir uns für unsere Welt aufhören zu interessieren. Wir sollten mal drüber nachdenken wie wir diese Erde vorgefunden haben und was wir unterdessen draus gemacht haben. So viele Schriften haben uns mitgeteilt dass wir so auf das Ende zu rasseln werden. Jeder redet von Respekt von Rücksichtnahme, von Verständnis, Akzeptanz, Frieden und bietet Hilfe an. Wisst Ihr noch wie das geht?

Ich wohne in einer Großstadt, ich schaue oft auf die Straße und ich habe meine Antwort auf diese Frage gefunden. Welche Antwort habt ihr darauf? Ich bin gespannt über eure Meinungen....

EURE J.-P.B.

---

Ich liebe Dich, see you

P.s. Konnte nur 5 Themen aussuchen. Naja doof gelaufen. Aber nun bekomme ich vielleicht wirklich eure HIlfe, und erfahre wo ich diesen Artikel in welches Thema am besten packen sollte. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. DANKE!!!