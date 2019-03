Pressemitteilung aus der JVA Neumünster

Nms. 22. Feb' 19Sehr geehrte Damen und Herren,

In meinem o.g. Beitrag habe ich davon berichtet, wie ich, durch Beamte der Wache "Blume 2-4", in Kiel, Opfer massiver Polizeigewalt wurde während ich gefesselt am Boden lag. (https://de.indymedia.org/node/29835)

Und wie sich die Jurisprudenz, in inquisitorischer Art und Weise, dazu verschworen hat. mich wissentlich und vorsätzlich unschuldig hinter Gitter zu bringen, um dies zu vertuschen und mich mundtot zu machen.

Ich übe mich stets in der Kunst der Vergebung. Da ich aber seid Monaten vergeblich versuche, einen Dialog herzustellen, wähle ich nun diesen Weg.

Herr Thiele: Bei meiner Kontrolle am 22. Juli 2018, durch sie und ihren Kollegen, Hrn. Hansen wurde ich gefragt, wo ich den herkame? "Von der Tankstelle". Wo ich denn hinwolle? "In den Schützenpark". Wem denn das Fahrrad gehöre? "Einem Bekannten im Schützenpark" On ich mich ausweisen könne? Ich gab ihnen meinen Entlassungsschein, woraufhin sie gleich so etwas meinten, wie: "Ach, da haben wir ihn ja." Ich sollte angeblich einen Einbruch verübt haben und bat darum meinem Alibi, in etwa 500m Entfernung, nachzugehen. Dies lehnten sie ab. In der Folge bat ich, mit zunehmender Vehemenz, meine Angaben zu überprüfen und wurde dabei auch ausfallend. Dann ,Herr Thiele, sagten sie: "Halts Maul." - Und schlugen mir mit der Faust ins Gesicht. Bis hierhin erstmal. Niemand muss zu schaden kommen. Sagen sie einfach die Wahrheit und VIELLEICHT kommen dann sie mit nem blauen Auge davon. Die Alternative sieht vor, das wir über besonders schwere gemeinschaftliche Körperverletzung, Begünstigung -, sowie vortäuschen einer Starftat, und Falschaussage vor Gericht, reden. In dem Fall gehen sie und die halbe Belegschaft ihrer Wache den Bach runter, Und nun tun sie mir bitte noch den Gefallen und setzen darauf, das ich blöffe.

M.f.G.

P. Reitenbach

JVA Neumünster

Boostedter Str. 30

24534 Neumünster