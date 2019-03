Nackt Block statt Schwarz Block

Wir sehen in der Gelbwesten-Bewegung eine neue Art von Emanzipation. Sie ist spontan aus dem Nichts entstanden ohne Theoretiker, ohne Ideologen, nur einfach aus dem Bauch, aus der Wut über die Bevormundung durch den Staat, über den Eingriff dieses Staates in ihr Leben.

Kristallisiert hat sich der Widerstand an dem defakto Fahrverbot des kleinen Mannes, an der Abzockmentalität der Herrschenden, an der Abgehobenheit der herrschenden Clique.

Dieser Bestimmungswahnsinn der herrschenden Mafia drückt sich auch im Strafgesetzbuch aus, wo Männern die wichsen, allein deshalb, Gefängnis droht. Also ausschließlich Männern!

Wir sind der Meinung dass der Staat keinerlei Recht hat das Privatleben seiner Bürger zu kriminalisieren. Sexualtität ist keine Straftat. Die Straffreiheit der Homosexualität ergibt sich aus dem Gedanken, dass eben dies privat ist. Man muß nicht homosexuell sein, um dies zu verstehen, genauso ist es mit dem Paragraphen 183 der sogenannten Exhibitionismus unter Strafe stellt, ebenso ist es mit Paragraphen die die Geschwisterliebe kriminalisieren, auch hier gilt die Selbstbestimmung der jeweiligen Partner, Partnerinnen.

Es gilt dem Allmachtswahnsinn des Staates entgegen zu tretten, der infiziert ist von dem Dogmatismus der römisch – katholischen Religionsmafia.

Weder Religion noch Staat alle Macht dem Proletariat.

Was wir wollen ist Freiheit in jeder Hinsicht, Freiheit in Verantwortung für uns und unsere Mitmenschen.

Für die Zukunft unserer Kinder und für die Natur, für Resourcen und alles was lebt.

Wir alle sind eins.

Für eine freie Demokratie von unten, für Volksabstimmung in allem was uns betrifft. Gegen die Vereinnahmung duch Kirche und Staat.

Brechen wir die Fesseln:

Nacktblock am 1 Mai

auf der Gelbwesten Mai Demo.

Berlin Wedding: Leopoldplatz 14 Uhr